Nincs meglepetés: Magyar Péter továbbra is csak az Orbán-kormánnyal foglalkozik – Kövesse nálunk élőben!

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A miniszterelnök napirend előtt szólal a Országgyűlés plenáris ülésén. Lapunk élő szöveges tudósításban számol be az elhangzottakról.

Máté Patrik
2026. 06. 15. 13:00
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Magyar Péter semmit nem beszélt a migrációs paktum végrehajtásáról

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője a miniszterelnök felszólalására reagálva elmondta: a majdnem félórás szónoklatba nem fért bele, hogy a Tisza-kormány mit fog tenni. Mint jelezte, a migrációs paktum életbe lépése miatt nem lehetne az illegális migránsokat visszaküldeni a határkerítés másik oldalára és hazánkban kellene lefolytatni menedékkérelmi ügyeket. Kiemelte, hogy a paktum értelmében a migránstáboroknak nem feltétlenül kellene zártnak lenniük, amiket most kell majd építeni a migrációs paktum értelmében. Emellett a paktum szerint akár vissza is küldhetik a migránsokat Németországból Magyarországra. Toroczkai szerint az egész probléma forrása az Európai Bizottság, a Tisza Párt pedig annak az Európai Néppártnak a tagja, amely Ursula von der Leyent, a bizottság elnökét adta.

Az előző kormány nem engedte be a migránsokat

Rétvári Bence szerint Magyar Péter nevetséges módon támadta a Fidesz-KDNP-t, hogy migrációpártiak lennének. A KDNP frakcióvezetője leszögezte, hogy az előző kormány nem migránstábort épített, hanem határkerítést.

Mi így kezeljük a migrációt, nem engedjük be az illegális migránsokat

– húzta alá.

Az ellenzéki politikus megjegyezte, hogy azért utasítják vissza a migrációs paktumot, mert utána nem tudják végrehajtani a migránsok kiutasítását. Leszögezte, hogy a déli határkerítés védi Magyarországot, amiért napi egymillió eurós bírságot kell fizetnie hazánknak. Majd Rétvári emlékeztetett, hogy korábban a magyarok már elutasították a migránskvótákat. Szerinte azok az országok, amelyek elfogadják a migrációs paktumot, kiadják a kezükből a döntéshozatalt.

Rétvári emlékeztetett, hogy 

amikor Magyar Péter közös sajtótájékoztatót tartott Ursula von der Leyennel, akkor az Európai Bizottság elnöke kikotyogta, hogy Magyarország végre fogja hajtani a migrációs paktumot.

Magyar Péter megtéveszti az Országgyűlést

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője leszögezte, hogy az előző kormány határkerítést épített, lezárták a határokat, nem engedték be a migránsokat és bezárták a menekülttáborokat. Leszögezte, hogy a volt kormány nem követett el szószegést, Vitnyéden pedig iskolai oktatás lesz.

A kormány valóban úgy döntött, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az egymillió eurós bírságot ne kelljen fizetni. A migrációs paktumnak van egy olyan eleme, ami a mi tranzitzóna rendszerünket hozza vissza, kizárólag erre vonatkozott az állításunk, és ön ezt elhallgatja, meghamisítja. Amit mond, az megtévesztése az Országgyűlésnek

– mondta Magyar Péternek Gulyás Gergely.

Leszögezte, hogy 

a paktumnak nagy negatívuma, hogyha tömeges migrációs nyomás van, akkor az új kormány nem tud mit tenni, mert akkor a bizottság döntésére korlátlanul fognak migránsokat hozni hazánkba.

A frakcióvezető szerint azt gondolták, ha valamiben lehet egyetértés, az a migráció, de úgy látja, hogy a kormány végrehajtaná a migrációs paktumot. Majd valótlan, alaptalan állításnak nevezte, hogy bevezették volna a migrációs paktumot. Gulyás Gergely arról érdeklődött a kormányfőnél, hogy megszavazzák-e a migrációs paktumot elutasító javaslatot, valamint folytatják-e az előző kormány által kezdeményezett pert, adnak-e le végrehajtási tervet.

Gulyás Gergely szerint az előző kormányszóvivői tájékoztatón nem számoltak be arról, hogy kivezethetik vagy átalakíthatják a kamatstopot.

Nem kellett volna esetleg a nyilvánossággal megismertetni az aznapi döntéseket? Ez az átláthatóság? Ez a korrektség?

– kérdezte a frakcióvezető.

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Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)

 

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