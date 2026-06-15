Nincs meglepetés: Magyar Péter továbbra is csak az Orbán-kormánnyal foglalkozik – Kövesse nálunk élőben!

Magyar Péter semmit nem beszélt a migrációs paktum végrehajtásáról

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője a miniszterelnök felszólalására reagálva elmondta: a majdnem félórás szónoklatba nem fért bele, hogy a Tisza-kormány mit fog tenni. Mint jelezte, a migrációs paktum életbe lépése miatt nem lehetne az illegális migránsokat visszaküldeni a határkerítés másik oldalára és hazánkban kellene lefolytatni menedékkérelmi ügyeket. Kiemelte, hogy a paktum értelmében a migránstáboroknak nem feltétlenül kellene zártnak lenniük, amiket most kell majd építeni a migrációs paktum értelmében. Emellett a paktum szerint akár vissza is küldhetik a migránsokat Németországból Magyarországra. Toroczkai szerint az egész probléma forrása az Európai Bizottság, a Tisza Párt pedig annak az Európai Néppártnak a tagja, amely Ursula von der Leyent, a bizottság elnökét adta.

Az előző kormány nem engedte be a migránsokat

Rétvári Bence szerint Magyar Péter nevetséges módon támadta a Fidesz-KDNP-t, hogy migrációpártiak lennének. A KDNP frakcióvezetője leszögezte, hogy az előző kormány nem migránstábort épített, hanem határkerítést.

Mi így kezeljük a migrációt, nem engedjük be az illegális migránsokat

– húzta alá.

Az ellenzéki politikus megjegyezte, hogy azért utasítják vissza a migrációs paktumot, mert utána nem tudják végrehajtani a migránsok kiutasítását. Leszögezte, hogy a déli határkerítés védi Magyarországot, amiért napi egymillió eurós bírságot kell fizetnie hazánknak. Majd Rétvári emlékeztetett, hogy korábban a magyarok már elutasították a migránskvótákat. Szerinte azok az országok, amelyek elfogadják a migrációs paktumot, kiadják a kezükből a döntéshozatalt.

Rétvári emlékeztetett, hogy

amikor Magyar Péter közös sajtótájékoztatót tartott Ursula von der Leyennel, akkor az Európai Bizottság elnöke kikotyogta, hogy Magyarország végre fogja hajtani a migrációs paktumot.

Magyar Péter megtéveszti az Országgyűlést

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője leszögezte, hogy az előző kormány határkerítést épített, lezárták a határokat, nem engedték be a migránsokat és bezárták a menekülttáborokat. Leszögezte, hogy a volt kormány nem követett el szószegést, Vitnyéden pedig iskolai oktatás lesz.

A kormány valóban úgy döntött, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az egymillió eurós bírságot ne kelljen fizetni. A migrációs paktumnak van egy olyan eleme, ami a mi tranzitzóna rendszerünket hozza vissza, kizárólag erre vonatkozott az állításunk, és ön ezt elhallgatja, meghamisítja. Amit mond, az megtévesztése az Országgyűlésnek

– mondta Magyar Péternek Gulyás Gergely.