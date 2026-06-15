Itt van a FIFA legdöbbenetesebb döntése a labdarúgó-világbajnokságon
Beadta a derekát a FIFA, és engedélyezte, hogy július 19-én New Jersey-ben az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump adja át a vb-győztesnek járó trófeát. Ilyenre még soha nem volt példa a labdarúgó-világbajnokságok történetében. Donald Trump ezzel fontos csatát nyert meg.
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