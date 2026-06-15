A rekordigazolás végre villog, Liverpoolban mégis furcsa kívánságot fogalmaztak meg
Az egyes klubok sikeréért szorítók azzal a szemmel is nézik a labdarúgó-világbajnokságot, hogy kedvenc csapatuk egy-egy játékosa miként teljesít a seregszemlén. Emiatt sok szem szegeződik a svéd válogatott színeiben hétfő hajnalban a Tunézia elleni 5-1-es siker alkalmával bemutatkozó Alexander Isakra is, akinek nem sikerült jól az első liverpooli idénye. A Vörösökkel Bajnokok Ligája-győztes Vladimír Smicer éppen ezért abban reménykedik, hogy Isak nem sokáig menetel majd a vb-n.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!