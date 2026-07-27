Tűzfelhők borítják be Dél-Európát, százezrek menekülnek a megfékezhetetlen lángok elől + videó

Egész Európa védtelen a klímaválsággal szemben

Bár a két legfőbb gócpont Franciaország és Spanyolország, az európai szárazság és a pusztító hőség a kontinens más részein is drámai jeleneteket szül. Olaszország déli részén, Puglia tartományban az olasz parti őrségnek több mint 400 turistát és fürdőzőt kellett kimenekítenie a tengeren keresztül Cala Manacore strandjáról, miután a part felőli utakat elvágták a hirtelen felcsapó lángok. A civileket magánhajók és a hatóságok vízi járművei szállították biztonságos kikötőkbe.

Az Európai Unió erdőtűz-információs rendszere (EFFIS) szerint az idei évben az átlagosnál jóval nagyobb terület égett le Európa-szerte. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az EU vezető tisztségviselői arra figyelmeztetnek, hogy

az európai infrastruktúra és a katasztrófavédelmi rendszerek nincsenek felkészülve a klímaváltozás ilyen mértékű és gyorsaságú következményeire. A sorozatos, egymást érő hőhullámok teljesen kiszárították a talajt és a növényzetet, puskaporos hordóvá változtatva a kontinens erdőit.

A tűzoltók elkeseredett harcot vívnak a tűzvésszel (Fotó: HANDOUT / UME)

Mivel a meteorológiai előrejelzések a hét második felére sem jósolnak csapadékot, Nyugat- és Dél-Európa az évszázad legnehezebb napjai elé néz. A politikai vezetők és a szakértők egybehangzó véleménye szerint a hangsúly most az emberi életek közvetlen mentésén van, de a lángok eloltása után Európának radikálisan újra kell gondolnia a klímaadaptációs és katasztrófavédelmi stratégiáját.