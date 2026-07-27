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Még nem múlt el a terrorveszély a berlini merénylet után – erre kell számítani Nógrádi György szerint

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A hatóságok szokatlanul gyorsan iszlamista merényletnek minősítették a berlini gázolásos terrortámadást, amely a lehető legrosszabbkor érte a közbiztonsági és gazdasági válság miatt éppen kormányát átalakító Friedrich Merz kancellárt. Miközben a terrorveszély miatti készültséget Németország-szerte megemelték, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő lapunknak azt mondta, Németországban mintegy ötszáz olyan nyilvántartott potenciális terrorista él szabadon, akiknek a 24 órás megfigyelése gazdaságilag és logisztikailag is kivitelezhetetlen, így a magányos elkövetők másolásos támadásaitól még hetekig tartani kell.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 27. 11:14
A rendőrség tehetetlen ötszáz másik potenciális terroristával szemben, az emberek pedig dühösek emiatt
A rendőrség tehetetlen ötszáz másik potenciális terroristával szemben, az emberek pedig dühösek emiatt Fotó: VOLODYMYR SINDIEIEV Forrás: ANADOLU
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Szemtanúk beszámolói szerint az autó elképesztő sebességgel száguldott a gyanútlan emberek közé, mielőtt egy fának ütközve megállt. Florian Nath, a berlini rendőrség szóvivője a elmondta, hogy a sofőr az ütközés után azonnal kiszállt a járműből, majd egy bozótvágó késsel több embert megsebesített menekülés közben. 

A támadásban egy nő életét vesztette, és huszonkilencen megsérültek.

A merényletet követő nagyszabású, egész várost lefedő hajtóvadászat vasárnap este ért véget, amikor a rendőrök Berlin egyik külső kerületében agyonlőtték a késsel rájuk rontó elkövetőt.

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