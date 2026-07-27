Még nem múlt el a terrorveszély a berlini merénylet után – erre kell számítani Nógrádi György szerint

Szemtanúk beszámolói szerint az autó elképesztő sebességgel száguldott a gyanútlan emberek közé, mielőtt egy fának ütközve megállt. Florian Nath, a berlini rendőrség szóvivője a elmondta, hogy a sofőr az ütközés után azonnal kiszállt a járműből, majd egy bozótvágó késsel több embert megsebesített menekülés közben.

A támadásban egy nő életét vesztette, és huszonkilencen megsérültek.

A merényletet követő nagyszabású, egész várost lefedő hajtóvadászat vasárnap este ért véget, amikor a rendőrök Berlin egyik külső kerületében agyonlőtték a késsel rájuk rontó elkövetőt.