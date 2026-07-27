Borítókép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Ikonikus Edda-slágerrel üzente meg Tarr Zoltán, hogy hol tart a Tisza bosszúhadjárata
Összesen 250 millió forintnyi Nemzeti Kulturális Alap-támogatást vontak vissza két, az Edda Művek produkcióihoz kapcsolódó projekttől. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az átvilágítás során valótlan adatközlésekre derült fény, ezért az érintett cégeknek vissza kell fizetniük a támogatásokat.
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