Letarolta a tömeget a Szu–27-es: a nap, amikor a légi parádé mészárlássá vált + videó

A repülésbiztonság átírt szabályai
A szknyilivi katasztrófa lett a repülésbiztonság abszolút fordulópontja. Ukrajnában évekre teljesen betiltották a katonai légibemutatókat. Globális szinten a nemzetközi repülőszövetségek radikálisan megszigorították a szabályokat a tragédia vizsgálati eredményei alapján.
A rendezvények biztonságát ma már az alábbi három legfontosabb szigorítás garantálja világszerte:
- A bemutatót végző gépek soha többé nem repülhetnek a nézőtér irányába, sem közvetlenül a látogatók felett.
- Jelentősen növelték a műrepülő figurák végrehajtásakor kötelezően betartandó minimális repülési magasságot.
- A nézőteret és a tényleges repülési zónát ma már többszörös, kilométeres biztonsági sávok választják el egymástól.
A szknyilivi légi parádé tragédiája a mai napig mementóként szolgál arra, hogy a látvány soha nem írhatja felül az emberi élet biztonságát.
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