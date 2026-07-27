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Letarolta a tömeget a Szu–27-es: a nap, amikor a légi parádé mészárlássá vált + videó

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Huszonnégy éve történt a repüléstörténet egyik legvéresebb és legmegrázóbb bemutató-katasztrófája. Az ukrajnai Szknyiliv repülőterén tízezer gyanútlan néző szeme láttára zuhant a tömegbe egy Szu–27-es vadászgép. A tragédia hetvenhét életet – köztük 28 gyermekét – követelt, és örökre megváltoztatta a légi parádék biztonsági szabályait.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 27. 6:35
Az ukrán Szu–27-es tragédiája megrázta a világot
Az ukrán Szu–27-esek tragédiája megrázta a világot Fotó: TIMM ZIEGENTHALER Forrás: StockTrek Images via AFP
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A repülésbiztonság átírt szabályai

A szknyilivi katasztrófa lett a repülésbiztonság abszolút fordulópontja. Ukrajnában évekre teljesen betiltották a katonai légibemutatókat. Globális szinten a nemzetközi repülőszövetségek radikálisan megszigorították a szabályokat a tragédia vizsgálati eredményei alapján.

A rendezvények biztonságát ma már az alábbi három legfontosabb szigorítás garantálja világszerte:

  • A bemutatót végző gépek soha többé nem repülhetnek a nézőtér irányába, sem közvetlenül a látogatók felett.
  • Jelentősen növelték a műrepülő figurák végrehajtásakor kötelezően betartandó minimális repülési magasságot.
  • A nézőteret és a tényleges repülési zónát ma már többszörös, kilométeres biztonsági sávok választják el egymástól.

A szknyilivi légi parádé tragédiája a mai napig mementóként szolgál arra, hogy a látvány soha nem írhatja felül az emberi élet biztonságát.

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