Letarolta a tömeget a Szu–27-es: a nap, amikor a légi parádé mészárlássá vált + videó

A repülésbiztonság átírt szabályai

A szknyilivi katasztrófa lett a repülésbiztonság abszolút fordulópontja. Ukrajnában évekre teljesen betiltották a katonai légibemutatókat. Globális szinten a nemzetközi repülőszövetségek radikálisan megszigorították a szabályokat a tragédia vizsgálati eredményei alapján.

A rendezvények biztonságát ma már az alábbi három legfontosabb szigorítás garantálja világszerte:

A bemutatót végző gépek soha többé nem repülhetnek a nézőtér irányába, sem közvetlenül a látogatók felett.

Jelentősen növelték a műrepülő figurák végrehajtásakor kötelezően betartandó minimális repülési magasságot.

A nézőteret és a tényleges repülési zónát ma már többszörös, kilométeres biztonsági sávok választják el egymástól.

A szknyilivi légi parádé tragédiája a mai napig mementóként szolgál arra, hogy a látvány soha nem írhatja felül az emberi élet biztonságát.