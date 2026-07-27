Spanyolország hadat üzent a tömegturizmusnak – van visszaút gazdasági öngyilkosság nélkül?

Ezzel párhuzamosan az alábbi intézkedéseket vezették be a különböző spanyol régiókban:

Katalóniában és a Baleár-szigeteken a főszezonban extra adót vetnek ki minden vendégéjszakára, az így befolyt összegeket pedig környezetvédelmi rehabilitációra és szociális lakásépítésre fordítják.

Mallorca hírhedt bulinegyedeiben (Magaluf és Playa de Palma) betiltották az utcai alkoholfogyasztást, a boltok éjszakai szeszeladását és az "all-inclusive" alkoholakciókat, hogy kiszűrjék a destruktív, minőségi értéket nem teremtő legénybúcsú-turizmust.

Palma de Mallorca kikötőjében napi maximum három tengerjáró hajó köthet ki, és azok közül is csak egy lehet az úgynevezett "mega-hajó".

Nem minden tüntetés békés Spanyolországban (Fotó: JAIME REINA / AFP)

A turizmus minőségi diadala a mennyiség felett

A legnagyobb dilemma, hogy Spanyolország bruttó hazai termékének több mint 12-14 százaléka közvetlenül a turizmusból származik, és a szektor több millió embernek ad munkát. A teljes leállítás vagy a drasztikus visszafejlesztés azonnali gazdasági csődöt és tömeges munkanélküliséget jelentene.

A fenntarthatósági szakértők szerint az aranyközépút nem a turizmus felszámolásában, hanem a modell radikális strukturális átalakításában rejlik. A jövő útja a minőségi turizmus lenne szerintük, ami a tömegek helyett azokra fókuszál, akik hajlandók több pénzt költeni egy utazásra, és tisztelni a helyi kultúrát. Ez a gyakorlatban a szezonalitás megtörését is jelenti egyben. A tengerparti napozás helyett a kulturális, gasztronómiai és sportturizmus népszerűsítését az őszi és téli hónapokban.