Alkotmánybírónak választotta az Országgyűlés Sonnevend Pált

Lapunk megírta, hogy Sonnevend 2026. május 9-én a Verfassungsblogon publikálta „Constitutional Repair!” című írását. A cím magyarul nagyjából „alkotmányos helyreállítást” jelent, a szövegben felvetett megoldások egy része azonban nagyon is konkrét beavatkozást irányoz elő a közjogi intézmények személyi és szervezeti viszonyaiba. Így egy olyan jogász foglalhatja el Hende Csaba székét, aki néhány hónappal korábban maga érvelt amellett:

bizonyos körülmények között elfogadható lehet hivatalban lévő alkotmánybírák mandátumának idő előtti lezárása.

Borítókép: Sonnevend Pál (Forrás: Facebook/Tisza)