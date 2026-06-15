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Starmer: Irán soha nem tehet szert nukleáris fegyverekre

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Keir Starmer brit miniszterelnök üdvözölte az Egyesült Államok és Irán megállapodását az ellenségeskedések beszüntetéséről. Leszögezte ugyanakkor, hogy mostantól a memorandum teljes körű végrehajtása az elsődleges feladat, és ennek egyik központi eleme a Hormuzi-szoros díjmentes hajóforgalmának helyreállítása. Starmer kiemelte azt is, hogy Irán soha nem tehet szert nukleáris fegyverekre.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 15. 18:30
Keir Starmer Fotó: CARLOS JASSO Forrás: POOL
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A Downing Street által ismertetett nyilatkozatában Keir Starmer hangsúlyozta, hogy ez az az előrelépés, amelyben Nagy-Britannia a konfliktus kezdete óta mindig is reménykedett.

A brit kormányfő szerint most annak biztosítására kell összpontosítani a figyelmet, hogy a Hormuzi-szoros az amerikai–iráni memorandum teljes körű végrehajtásának keretében újból megnyíljon és folyamatosan nyitva is maradjon a hajóforgalom számára, mindemellett a megállapodásnak az iráni nukleáris fejlesztési programról szóló elemeit is részleteiben véglegesíteni kell.

Keir Starmer külön kiemelte, hogy helyre kell állítani a Hormuzi-szoros díjmentes hajóforgalmának szabadságát, enyhítve a vízi út zárlata okozta, hónapok óta érzékelhető súlyos globális gazdasági hatásokat.

A Hormuzi-szoros a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonala, amelyen a globális nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok 20 százaléka, emellett nagy mennyiségű mezőgazdasági és ipari nyersanyag haladt át, mielőtt Irán az Egyesült Államok és Izrael által ellene indított hadműveletek kezdete után gyakorlatilag lezárta a Perzsa-öbölből kivezető szűk tengeri átjárót.

Hétfői nyilatkozatában a brit miniszterelnök leszögezte, hogy Nagy-Britannia partnereivel együtt folytatja a munkát a Hormuzi-szoros díjmentes hajóforgalmának helyreállítására, beleértve – ha ez szükségessé válik – egy olyan védelmi jellegű, független többnemzetiségű erő felállítását, amelynek tervezésében London és Párizs eddig is vezető szerepet töltött be.

Keir Starmer szerint ennek az alakulatnak a feladatai közé tartozna megállapodásos alapon a vízi út aknamentesítéséhez nyújtandó segítség.

A brit és a francia kormány a múlt hónapban jelentette be, hogy többnemzetiségű tengeri koalíció létrehozását kezdeményezte a Hormuzi-szoros teljes újranyitására és díjmentes használatának biztosítására, és London rögtön jelezte is, hogy e kezdeményezés jegyében jelentős mennyiségű hadfelszerelést telepít a térségbe.

A brit kontingensben önállóan működő aknamentesítő eszközök, ellenséges támadóeszközök észlelésére, nyomonkövetésére és elhárítására alkalmas, nagy sebességű vízi drónok és Typhoon harci repülőgépek szerepelnek, írta az MTI.

Borítókép: Keir Starmer (Fotó: AFP)

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