Starmer: Irán soha nem tehet szert nukleáris fegyverekre

Keir Starmer külön kiemelte, hogy helyre kell állítani a Hormuzi-szoros díjmentes hajóforgalmának szabadságát, enyhítve a vízi út zárlata okozta, hónapok óta érzékelhető súlyos globális gazdasági hatásokat.

A Hormuzi-szoros a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonala, amelyen a globális nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok 20 százaléka, emellett nagy mennyiségű mezőgazdasági és ipari nyersanyag haladt át, mielőtt Irán az Egyesült Államok és Izrael által ellene indított hadműveletek kezdete után gyakorlatilag lezárta a Perzsa-öbölből kivezető szűk tengeri átjárót.

Hétfői nyilatkozatában a brit miniszterelnök leszögezte, hogy Nagy-Britannia partnereivel együtt folytatja a munkát a Hormuzi-szoros díjmentes hajóforgalmának helyreállítására, beleértve – ha ez szükségessé válik – egy olyan védelmi jellegű, független többnemzetiségű erő felállítását, amelynek tervezésében London és Párizs eddig is vezető szerepet töltött be.

Keir Starmer szerint ennek az alakulatnak a feladatai közé tartozna megállapodásos alapon a vízi út aknamentesítéséhez nyújtandó segítség.

A brit és a francia kormány a múlt hónapban jelentette be, hogy többnemzetiségű tengeri koalíció létrehozását kezdeményezte a Hormuzi-szoros teljes újranyitására és díjmentes használatának biztosítására, és London rögtön jelezte is, hogy e kezdeményezés jegyében jelentős mennyiségű hadfelszerelést telepít a térségbe.