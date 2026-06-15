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Trump bejelentése után zuhanni kezdett az olaj világpiaci ára, de vajon lecsorog az áresés a benzinkutakig?

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Az Irán és az Egyesült Államok között körvonalazódó ideiglenes megállapodás váratlan fordulatot hozott az olajpiacon: a Brent ára meredeken csökkent, és az orosz Ural típusú kőolaj is ismét jelentős árkedvezménnyel érhető el. Noha Magyarországon a hatósági árkorlátozás még érvényben van az üzemanyagoknál, ám a benzin és gázolaj piaci ára már a következő néhány napban is változhat. A kormány már korábban jelezte, hogy valamilyen formában hozzá fognak nyúlni a hatósági árszabáshoz a kiskereskedelmi értékesítésben, így előbb-utóbb ismét a globális ármozgások fogják meghatározni, hogy mennyi pénzt hagyunk a töltőállomáson egy-egy tankolás alkalmával.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 13:36
Fotó: CHIP SOMODEVILLA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Ha nincs hatósági árszabás, akkor a hazai üzemanyagárak szorosan követik a nemzetközi olajárakat és a késztermékek Platts-jegyzéseit. A finomítói átfutási idő alapján a hazai nagykereskedelmi árakban, így a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi áraiban is már a hét közepétől látványos, akár 10–25 forintos literenkénti árcsökkenés következhet be, amennyiben a forint árfolyama stabil marad a dollárral szemben.

 

Magyarországnak továbbra is előnyt jelent, hogy van hozzáférése az orosz kőolajhoz

A kedvező hatást tovább erősítheti Magyarország sajátos beszerzési szerkezete, hiszen hazánk továbbra is jelentős mennyiségű kőolajat importál Oroszországból, miközben a hazai finomításban magas az Ural típusú olaj aránya. A Hormuzi-szoros megnyitása nyomán az ázsiai vásárlók várhatóan ismét nagyobb mennyiségben fordulnak az arab olaj felé, ami csökkenti az orosz nyersanyag iránti rendkívüli keresletet.

Az Oilprice adatai szerint az Ural ára gyorsan 78 dollár környékére esett vissza, miközben a Brent továbbra is 83 dollár körül mozgott. Ezzel újra megjelent az orosz olaj hordónként öt-hat dolláros árelőnye. A Trading Economics piaci jelentései szerint az Ural árfolyama jelenleg gyorsabban csökken, mint az északi-tengeri Brenté.

A táguló Brent–Ural árkülönbség javíthatja a Mol finomítói árrését. Mivel a régiós késztermékárakat alapvetően Brent-alapú jegyzések határozzák meg, a társaság olcsóbban juthat alapanyaghoz, miközben a finomított termékek piaci ára magasabb szinten marad, ami kedvező költséghelyzetet teremthet a hazai piacon.

A százhalombattai finomító az elmúlt hónapokban az akadozó szállítások miatt növelte az Adria vezetéken érkező alternatív források arányát, ám a Barátság kőolajvezeték áprilisi újraindulása óta ismét az Ural adja a feldolgozott nyersanyag jelentős részét.

Az üzemanyagárak csökkenését a devizapiaci folyamatok is támogathatják, hiszen a geopolitikai feszültségek enyhülése erősítette a forintot, ami mérsékli a dollárban elszámolt energiaimport költségeit.

A globális olajárak esése és az orosz olaj árkedvezményének újbóli megjelenése együttesen azt valószínűsítik, hogy a szerdára várt 12–22 forintos literenkénti árcsökkentés reális forgatókönyv lehet.

Amennyiben a nemzetközi piaci környezet stabil marad, a hét második felében újabb mérséklődés sem zárható ki. A Mol kiszámíthatóbb, olcsóbb csővezetékes ellátása ráadásul csökkenti az ellátási prémium szükségességét, így a benzinkutaknak is kisebb kockázati felárat kell beépíteniük a fogyasztói árakba.
 

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