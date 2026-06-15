Trump bejelentése után zuhanni kezdett az olaj világpiaci ára, de vajon lecsorog az áresés a benzinkutakig?

Ha nincs hatósági árszabás, akkor a hazai üzemanyagárak szorosan követik a nemzetközi olajárakat és a késztermékek Platts-jegyzéseit. A finomítói átfutási idő alapján a hazai nagykereskedelmi árakban, így a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi áraiban is már a hét közepétől látványos, akár 10–25 forintos literenkénti árcsökkenés következhet be, amennyiben a forint árfolyama stabil marad a dollárral szemben.

Magyarországnak továbbra is előnyt jelent, hogy van hozzáférése az orosz kőolajhoz

A kedvező hatást tovább erősítheti Magyarország sajátos beszerzési szerkezete, hiszen hazánk továbbra is jelentős mennyiségű kőolajat importál Oroszországból, miközben a hazai finomításban magas az Ural típusú olaj aránya. A Hormuzi-szoros megnyitása nyomán az ázsiai vásárlók várhatóan ismét nagyobb mennyiségben fordulnak az arab olaj felé, ami csökkenti az orosz nyersanyag iránti rendkívüli keresletet.

Az Oilprice adatai szerint az Ural ára gyorsan 78 dollár környékére esett vissza, miközben a Brent továbbra is 83 dollár körül mozgott. Ezzel újra megjelent az orosz olaj hordónként öt-hat dolláros árelőnye. A Trading Economics piaci jelentései szerint az Ural árfolyama jelenleg gyorsabban csökken, mint az északi-tengeri Brenté.

A táguló Brent–Ural árkülönbség javíthatja a Mol finomítói árrését. Mivel a régiós késztermékárakat alapvetően Brent-alapú jegyzések határozzák meg, a társaság olcsóbban juthat alapanyaghoz, miközben a finomított termékek piaci ára magasabb szinten marad, ami kedvező költséghelyzetet teremthet a hazai piacon.