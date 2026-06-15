Más tollával ékeskedik Óbuda börtönt megjárt polgármestere

Siralmas állapotban a fővárosi hidak

Mint arról már beszámoltunk, a Karácsony Gergely vezette főváros késlekedésének köszönhetően a Petőfi híd mellett több nagy Duna-híd felújítása is milliárdos összegeket emészthet fel hamarosan. A Magyar Nemzet közérdekű adatigénylésére válaszolva a Budapest Közút a rendelkezésünkre bocsátotta az összes, a kezelésében található híd utolsó féléves szemléjének dokumentációját.

Forrás: Budapest Közút Forrás: Budapest Közút

A papírokból kiderült, hogy két éven belül négy fővárosi hídra

összesen 45,5 milliárd forintot kellene költenie a fővárosnak.

A szóban forgó műtárgyak között van a Petőfi híd mellett az Árpád híd, az Erzsébet híd és Szabadság híd is. A hídszemlék dokumentumaiból kiderült, hogy a Petőfi híd van a legrosszabb állapotban az összes dunai átkelő közül. Az október végén írt feljegyzésben a teljes hídra vonatkozó értékelésben azt írják, azonnali intézkedéseket kell végrehajtani a műtárggyal kapcsolatban, illetve kiemelték, hogy

hídfelújítási programban javasolják a híd mielőbbi felújítását.

A felújítás becsült költsége 40 milliárd forint lenne a Petőfi híd esetében.

Ennél jóval kisebb költségű beavatkozásra lenne szükség az Árpád hídnál. A dokumentáció szerint a most 75 éves átkelő esetében nagyjából 4,3 milliárd forintra lenne szükség, amiből fel kellene újítani a híd korrózióvédelmét, a szigeteléseket, így elkerülve a műtárgy állapotának további romlását.

Forrás: Budapest Közút Forrás: Budapest Közút

Mint a mellékelt képen is látszik, az Árpád híd állapota messze nem olyan rossz, mint a Petőfi hídé. Ugyanakkor a dokumentum szerint a többmilliárdos javításokat két éven belül végre kell hajtania a fővárosnak.

Szintén sok problémát fedezett fel a hídszemlét végző szakember az Erzsébet híd esetében is. A dokumentum tanúsága szerint a műtárgyra a további problémák elkerülése érdekében nagyjából egymilliárd forintot kellene költenie a fővárosnak az elkövetkezendő két évben. Az Árpád hídhoz hasonlóan a költségek nagy részét itt is korrózióvédelemre, illetve a kopó- és kötőrétegek felújítására kell fordítani, elkerülendő a hídtest állapotának további romlását.