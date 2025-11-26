A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén a képviselők szavaztak arról, hogy Tüttő Kata legyen-e Budapest főpolgármester-helyettese. A képviselők 8:11 arányban elutasították Karácsony Gergely javaslatát, így továbbra is főpolgármester-helyettes nélkül kell működnie a fővárosnak.
Gázóra, nem létező migránsok, jogellenes működés, hídfelújítás: ez történt a Fővárosi Közgyűlés ülésén
A várakozásoknak megfelelően elbukott Tüttő Kata főpolgármester-helyettesi jelölése a Fővárosi Közgyűlésben. A képviselők szavaztak az Üllői úti kerékpársávok szűkítéséről, valamint a Petőfi híd felújításáról. A vita során ugyanakkor általános volt a személyeskedés, Magyar Péter egyik képviselője pedig álproblémának nevezte a migrációt.
A testület emellett szavazott a Podmaniczky Mozgalomnak az Üllői úti kerékpársávok megváltoztatására vonatkozó javaslatáról is, amelynek értelmében a szóban forgó úton a biciklisávokat szűkítenék, és két teljes sávszélességű kerékpársáv helyett csak egy maradna meg, emellett pedig buszsávot terveznek kialakítani mindkét irányba, megkönnyítve a főútvonalon a buszforgalmat. Az előterjesztést végül a közgyűlés többsége támogatta.
A közgyűlés tárgyalta a Petőfi híd fejlesztésének megkezdését is. A Fidesz előterjesztése nyomán megkezdődhet a híd felújítása. Gulyás Gergely Kristóf, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője lapunknak elmondta, a városvezetés teljes egészében negligálta a híd műszaki állapotának kérdését, miközben napról napra drágul a műtárgy felújítása.
A képviselő-testület végül támogatta a Petőfi híd felújításának tervezését, ami így meg is kezdődhet, majd néhány év múlva a felújításhoz is hozzá lehet látni.
Gulyás Gergely Kristóf képviselő arra a kérdésre, hogy mikor lehetne a legkorábban elvégezni a híd felújítását, elmondta: ha ma megkezdenék a felújítás előkészítését, akkor sem tudná megvalósítani a főváros 2026-ban a közbeszerzést, és nem lenne engedélyes terve. A kivitelezés pedig 2028–29-nél hamarabb nem tudna elkezdődni akkor sem, ha most kezdene el ezen dolgozni a főváros.
Vitézy Dávid szerint a Petőfi híd teljes felújítása nagyjából 45 milliárd forintba kerülne, erre ugyanakkor nincs pénze a fővárosnak. Éppen ezért a Fidesz javaslatához csatolt módosító indítványban egy olyan terv kidolgozására kérik fel a Budapesti Közlekedési Központot, amely szakaszosan, több részletben is végrehajtható, illetve nem tartalmazza a híd pesti és budai hídfője körül található közterületek felújítását.
A Fővárosi Közgyűlés ülésének vitáján emellett Magyar Péter képviselője nem létező migránsokról beszélt.
Ha már itt nem létező migránsokkal riogat
– válaszolta a Fővárosi Közgyűlés ülésének vitáján Szentkirályi Alexandra frakcióvezetőnek Barna Judit, a Tisza Párt képviselője.
A képviselő kijelentésére válaszolva Szentkirályi úgy reagált: „Mindent elmond önökről az, hogy Barna Judit azt mondta, »nem létező migránsok«. Ezt Olaszországban a 18 éves megerőszakolt lánynak meg az erőszakot végignéző vőlegényének is szívesen mondja? Ezek a migránsok nem léteznek? Itthon valóban nincsenek migránsok, de ha önökön múlna, akkor ezek a migránsok bejönnének Magyarországra”.
A frakcióvezető ezt követően pedig azzal szembesítette Barna Juditot, hogy a Tisza Párt is támogatta a migrációs paktum gyorsított életbe léptetését ösztönző uniós javaslatot.
A Fővárosi Közgyűlés lakásrezsi-támogatással kapcsolatos előterjesztéseinek tárgyalása közben is elszabadultak az indulatok. A vitában még egy gázóra is előkerült, amelyet a Tisza-frakciónak ajándékoztak.
Dániel, azért, mert ilyen aranyos volt, fogadja el tőlem ezt a gázórát
– mondta Radics Béla kormánypárti képviselő a Fővárosi Közgyűlés mai ülésén a tiszás Molnár Dánielnek, majd elővett egy gázórát az asztal alól.
Radics Béla a felszólalásában kijelentette:
Legyen valami fogalmuk arról, mit is jelent pontosan, amikor valakinek azt kell figyelni, hogy mennyit fogyaszt. Ezt meg kell köszönni. Legyen ez intő jel arra vonatkozóan, hogy ne szüntessük meg a rezsicsökkentést. Ne verjük át a magyarokat azzal, amikor önök mindenféle mismásolós választ adnak a rezsicsökkentés ügyében.
– jelentette ki Radics, majd a felszólalása után odavitte a Tisza-frakcióhoz a gázórát. Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője bocsánatkérésre szólította fel Radics Bélát, és kérte, hogy őrizzék meg a közgyűlés méltóságát.
Borítókép: Ülésezett a Fővárosi Közgyűlés (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
