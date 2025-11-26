Gázóra, nem létező migránsok, jogellenes működés, hídfelújítás: ez történt a Fővárosi Közgyűlés ülésén

A közgyűlés tárgyalta a Petőfi híd fejlesztésének megkezdését is. A Fidesz előterjesztése nyomán megkezdődhet a híd felújítása. Gulyás Gergely Kristóf, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője lapunknak elmondta, a városvezetés teljes egészében negligálta a híd műszaki állapotának kérdését, miközben napról napra drágul a műtárgy felújítása.

A képviselő-testület végül támogatta a Petőfi híd felújításának tervezését, ami így meg is kezdődhet, majd néhány év múlva a felújításhoz is hozzá lehet látni.

Fotó: Havran Zoltán

Gulyás Gergely Kristóf képviselő arra a kérdésre, hogy mikor lehetne a legkorábban elvégezni a híd felújítását, elmondta: ha ma megkezdenék a felújítás előkészítését, akkor sem tudná megvalósítani a főváros 2026-ban a közbeszerzést, és nem lenne engedélyes terve. A kivitelezés pedig 2028–29-nél hamarabb nem tudna elkezdődni akkor sem, ha most kezdene el ezen dolgozni a főváros.