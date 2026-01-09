AntifabíróságGraz

Óriási a botrány az Antifa-tagok pere körül

Grazban óriási botrány kerekedett egy lopási ügy tárgyalásából. Hét ember ül a vádlottak padján, az ügy azonban közel sem annyira egyszerű, mint amilyennek látszik, hiszen az elkövetők esetében felmerült a gyanú, hogy kötődnek az Antifa-szervezetekhez. A lopás áldozata pedig tisztázatlan körülmények között törte el több bordáját.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 7:34
Fotó: BASTIEN OHIER Forrás: Hans Lucas
Grazban óriási botrány közepette kezdték meg annak az ügynek a tárgyalását, ami jelenleg lopás miatt folyik. A botrány oka az, hogy az ügyészség nem hajlandó figyelembe venni, hogy a vádlottak esetében felmerült, hogy az Antifa szervezettel állnak kapcsolatban. Pedig a sértett a lopás során eddig tisztázatlan körülmények között több bordáját is eltörte – írja az Origo. 

A vádlottak kapcsolódhatnak az Antifa szervezetekhez
Fotó: KARIM TEBACHE / Hans Lucas

A hét vádlott részt vett azon a tüntetésen, amit a minden évben megrendezett grazi akadémiai bál ellen tartottak a szélsőbaloldali szervezetek. Állításuk szerint ugyanis a bált szélsőjobboldali nacionalisták szervezik és melegágya a kirekesztésnek. Emellett a bált és az azt szervező diákszervezeteket azzal is vádolják, hogy magas rangú politikai kapcsolataikat is latba vetik, amik főleg az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) politikájában érhető tetten a baloldali radikális aktivisták szerint. 

A 2025-ös bál sem maradt botrány nélkül, hiszen az egyik résztvevő és felesége hajnalban indult haza, amikor többen hátulról megtámadták és letépték a fejéről a sapkát. A férfi eddig tisztázatlan körülmények között az eset során eltörte három bordáját. A történtek természetesen nem véletlenül emlékeztetnek a korábbi budapesti támadásokra

A grazi bíróság nemrég elkezdte tárgyalni a hétfős, lopással megvádolt csoport perét. Azonban a politikai szálat nehéz is lenne tagadni, hiszen a tárgyalóterem szinte teljesen megtelt, a nyomozati anyagok alapján pedig minden jel a politikai indíttatásra utal. 

Az Antifához vezetnek a szálak

A vádlottak saját bevallásuk szerint is részt vettek az általuk békésnek titulált tüntetésen. A későbbi események kapcsán azonban meglepően sok dologra nem emlékeznek. Abban minden vádlott egyetértett, hogy a sapkalopás spontán ötlet volt, azonban a részletek kapcsán már nem voltak ennyire egyértelműek a vallomások. 

Az egyik vádlott szerint csak meg akarták nézni, hogy kik járják az utcákat, egy másik vádlott szerint pedig csak viccből akarták ellopni a sértett sapkáját. 

Azt egyikük sem tudta megmondani, hogy a támadás során hogyan sérült meg a férfi, állításuk szerint megbotlott, amikor a sapkáért nyúlt, ők azonban addigra már elszaladtak. A bíró azon kérdésére, hogy miért nem hívtak segítséget, egyikük azt felelte, hogy azért, mert a sértett mellett ott volt egy nő is, így nem volt egyedül. 

Az ügyészség a vádlottakat segíti 

A tárgyalás nem kapott volna ekkora visszhangot, ha az ügyészség már a kezdetektől fogva nem akarta volna elbagatellizálni a politikai szálat. Egy ponton az ügyész egyébként azt mondta a vádlottaknak, hogy hazudjanak nyugodtan, hiszen a bíróság csak a tanúkat kötelezi igazmondásra, a vádlottakat nem. 

Habár a kijelentés jogilag megállja a helyét, azonban óriási felháborodást váltott ki. 

A bíróság ráadásul azt sem akarta figyelembe venni, hogy feltehetőleg szervezett, politikai indíttatású támadásról van szó, hiszen az egyik vádlott a szélsőségességmegelőzési hivatalnak is vallomást tett, ami merőben másnak festette le az esetet, és inkább írta le azt szervezett támadásként. Ezt később módosította. 

Amikor azonban ezzel szembesítették a vádlottat, ő jelezte, hogy sem a vallomástételre sem a körülményeire nem emlékszik, így később ezért döntött a módosítás mellett. 

A tárgyalás az elkövetkezendő napokban is folytatódik majd, a sértett pedig várhatóan a következő tárgyalási napon tesz majd vallomást az eseményekről. A bíróságnak így a következőkben az lesz a feladata, hogy megállapítsa, csoportosan, bűnszervezetben követték-e el a cselekményt a vádlottak vagy sem. 

Borítókép: Antifa-zászló egy tüntetésen (Fotó: AFP)

