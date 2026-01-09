Óriási a botrány az Antifa-tagok pere körül

Grazban óriási botrány közepette kezdték meg annak az ügynek a tárgyalását, ami jelenleg lopás miatt folyik. A botrány oka az, hogy az ügyészség nem hajlandó figyelembe venni, hogy a vádlottak esetében felmerült, hogy az Antifa szervezettel állnak kapcsolatban. Pedig a sértett a lopás során eddig tisztázatlan körülmények között több bordáját is eltörte – írja az Origo.

A vádlottak kapcsolatban lehetnek az Antifa-szervezetekkel

Fotó: KARIM TEBACHE / Hans Lucas

A hét vádlott részt vett azon a tüntetésen, amit a minden évben megrendezett grazi akadémiai bál ellen tartottak a szélsőbaloldali szervezetek. Állításuk szerint ugyanis a bált szélsőjobboldali nacionalisták szervezik és melegágya a kirekesztésnek. Emellett a bált és az azt szervező diákszervezeteket azzal is vádolják, hogy magas rangú politikai kapcsolataikat is latba vetik, amik főleg az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) politikájában érhető tetten a baloldali radikális aktivisták szerint.

A 2025-ös bál sem maradt botrány nélkül, hiszen az egyik résztvevő és felesége hajnalban indult haza, amikor többen hátulról megtámadták és letépték a fejéről a sapkát. A férfi eddig tisztázatlan körülmények között az eset során eltörte három bordáját. A történtek természetesen nem véletlenül emlékeztetnek a korábbi budapesti támadásokra.

A grazi bíróság nemrég elkezdte tárgyalni a hétfős, lopással megvádolt csoport perét. Azonban a politikai szálat nehéz is lenne tagadni, hiszen a tárgyalóterem szinte teljesen megtelt, a nyomozati anyagok alapján pedig minden jel a politikai indíttatásra utal.

Az Antifához vezetnek a szálak

A vádlottak saját bevallásuk szerint is részt vettek az általuk békésnek titulált tüntetésen. A későbbi események kapcsán azonban meglepően sok dologra nem emlékeznek. Abban minden vádlott egyetértett, hogy a sapkalopás spontán ötlet volt, azonban a részletek kapcsán már nem voltak ennyire egyértelműek a vallomások.

Az egyik vádlott szerint csak meg akarták nézni, hogy kik járják az utcákat, egy másik vádlott szerint pedig csak viccből akarták ellopni a sértett sapkáját.

Azt egyikük sem tudta megmondani, hogy a támadás során hogyan sérült meg a férfi, állításuk szerint megbotlott, amikor a sapkáért nyúlt, ők azonban addigra már elszaladtak. A bíró azon kérdésére, hogy miért nem hívtak segítséget, egyikük azt felelte, hogy azért, mert a sértett mellett ott volt egy nő is, így nem volt egyedül.