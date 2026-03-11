Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik + videó

Rendkívüli

A választás tétje az, hogy „Zelenszkij alakít-e kormányt vagy én” – fogalmazott Orbán Viktor Vecsésen, ahol országjárásán a kormánypárti mozgósítás fontosságáról beszélt.

2026. 03. 11. 17:44
Orbán Viktor országjárása
– Amikor 2010-ben átvettük a kormányzást, dögrováson volt a gazdaság. Akkor eldöntöttük, hogy munkaalapú társadalmat építünk. Azt hiszem, ez a környék megvette ezt a gondolatot – jelentette ki Orbán Viktor országjárása vecsési állomásán. A miniszterelnök felidézte, amikor ezeket a döntéseket meghozták, akkor 3 millió 600 ezren dolgoztak, most 4,9 millióan. – Csak munkából, izomból és agyból lehet itt megélni – mutatott rá.

Orbán Viktor azt mondta, a Fidesz szép lassan egy olyan párttá vált, ahol mindenki otthon érzi magát. – Azt hiszem, a nyugdíjasokkal kötött megállapodást is betartottuk. Vissza tudtuk adni a 13. havi nyugdíjat és most bevezettük a 14. havit is – emlékeztetett, majd kitért a családpolitikai intézkedésekre. Mint mondta, a társadalomban nem individumokat kell látni, hanem családokat – ezért szervezték úgy a gazdaságot, hogy a gyermeket vállaló nők ne éljenek rosszabbul mint azok, akik ezt nem tették meg.

„Magyarországon, ha valaki gyereket vállal, akkor úgy tud élni, mint aki nem vállalt gyermeket. Még nem vagyunk teljesen ott, de jól haladunk efelé. A jövő a családokban van, gyermekek nélkül pedig nincs jövő” 

– jelentette ki, hozzátéve: nem engedjük, hogy gúnyt űzzenek a családokból, ezért írtuk bele az alkotmányba, hogy az apa férfi, az anya nő. 

Már négy éve a háború árnyékában

Felidézve az elmúlt négy évet, Orbán Viktor elmondta, ez egy nehéz időszak volt. Európában kitört az orosz-ukrán háború. – Ez önmagában is nehéz lenne, de a brüsszeliek nehezítették azzal, hogy le akartak választani minket az orosz energiáról, ezt azonban igyekeztem megakadályozni. És ez sikerült is – emlékeztetett.

„Ma Magyarországon 250 ezret fizetnek a háztartások a rezsiért, míg máshol körülbelül egymilliót. Ha nem lenne rezsicsökkentés, akkor minden család elveszítene nagyjából egyhavi fizetést”

– mutatott rá.

Szerinte Brüsszelben úgy beszélnek a háborúról, mintha a mi háborúnk lenne. – Amikor azt mondom nekik, hogy ez nem a mi háborúnk, akkor „néznek minthal a szatyorban”. Nekünk sikerült megértetnünk, hogy ez nem a mi háborúnk, nem adunk pénzt a háborúra, nem adunk fegyvert, Magyarország ki fog belőle maradni – hangsúlyozta.

Magyarország nem tartozik semmivel Ukrajnának

Úgy folytatta: azt követelik az ukránok, hogy vegyünk részt a háborúba, de ha ezt nem akkor adjuk oda a pénzünket. Az unió viszont fizetni akar, de nekik nincsen pénzük. Ezért hitelt vesznek fel, amelyre a fedezetet a tagállamok adják. – Most is ez van a 90 milliárdos hitellel, azt mondják az ukránok, majd visszafizetik, de nem fogják, mert ők az orosz jóvátételből akarják – emelte ki, hozzátéve: az ukránok emellett önfenntartásra és háborúra is rengeteg pénzt kérnek ,

 „de miért kéne a magyarok pénzét Donbaszba küldeni, ha küldhetnék Vecsésre is?”

Szerinte eközben Európa nem áll jól, épül le az ipar, ezért miközben a pénzük Ukrajnába megy addig náluk megszorítások vannak. Rámutatott: Magyarország az egyetlen ország, ahol nincsenek megszorítások, sőt itt támogatások vannak. – Ezt azért lehet mert itt olyan kormány van, ami azt mondja: nem adjuk oda a pénzünket másnak – mutatott rá.

„Ukrajnának semmivel nem tartozunk, ők nem európáért harcolnak, hanem magukért, az is éppen elég nagy feladat”

– hangsúlyozta, hozzátéve: azonban bajban vannak és egy keresztény országnak segítenie kell. Magyarország segített, amikor jöttek a menekültek, de nem segít erején felül. –Annyit tudunk adni az idegeneknek, amennyit a magyaroknak is tudunk. Itt az ukrán gyerekek a saját nyelvükön tanulhatnak, amíg kárpátalján ezt ők megtagadják a magyaroktól – mutatott rá.

Ukrajna olajblokád alá vette Magyarországot

A miniszterelnök beszédében kitért arra is, most mindenki az olajblokádról beszél. – De ne felejtsük el már rég emellett gázblokád alatt is állunk. Ha Szijjártó Péter nem lett volna, és nem épült volna ki a déli csővezeték, akkor most nagyobb lenne a gond – hangsúlyozta, majd emlékeztetett:

„az ukránok felrobbantották  a németek gázvezetéket, tehát nem a jogállamiság mintaországáról beszélünk.”

Szerinte az olajblokáddal azonban az a nagy baj, hogy csak két kőolajvezetékünk van: a Barátság és ami Horvátországon keresztül jön. – Ezért kulcs kérdés, hogy a kiegészítő horvát vezetéken keresztül tudjuk még hozni – mutatott rá, majd hozzátette: az olajblokádot azonban mindenképp meg kell törnünk.

„Az ukránok kötelesek átengedni az olajat, hiszen kötelezve vannak rá. De ők zsarolnak minket, mi viszont nem engedünk a zsarolásnak. Nem ijedünk meg a fenyegetésnek, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik”

– jelentette ki, utalva arra, hogy megfenyegették már őt is, és a családját is. Felhívta a figyelmet azonban arra, a magyar kormánynak vannak még eszközei: nem járul hozzá semmihez, amely segítene az ukránoknak egészen addig, amíg meg nem nyitják az olajvezetéket. – Nem hagyjuk, hogy palimadárnak nézzenek minket – szögezte le.

Orbán Viktor emlékeztetett arra is, Ukrajna követeli: engedjük be őket az EU-ba. – De mi ennek nem akarunk eleget tenni, mert akkor a háborút is felvennénk. A magyar ajánlat az, hogy kössünk velük szerződést, amit mindenki betart. Ha beengedjük őket több joguk lenne, mint nekünk, mert nagyobb ország. Különösen veszélyes ez miközben ellenségesek velünk – mutatott rá.

Meg kell nyerni a mozgósítási versenyt

Beszédében kitért arra is, hogy ami miatt igazából ma Vecsésre érkezett, az a Fidesz helyi jelöltje, Szűcs Lajos. Szerinte ugyan éles a verseny, ezért látni kell, a mostani ellenfelek nem nemzeti érzelműek. 

„Az itt a kérdés, hogy Zelenszkij alakít-e kormányt vagy én”

– mutatott rá.

Hangsúlyozta: a választás tétje, hogy ukrán párti kormány lesz, vagy olyan, amelyik a nemzeti érdekeket képviseli. – Az ukránok nem is titkolják, hogy ukránbarát kormányt akarnak, a brüsszeliek pedig tapsolnak ehhez. Az ellenfél pártjában 27-en vannak, de mellettük áll Ukrajna, mögöttük pedig Brüsszel. Velük szemben pedig egy nemzeti, keresztény kormány – mondta, majd rámutatott:

„egy hatalmas mozgósítási versenyt kell megnyerni.”

– Az ellenfél erősebb a digitális térben, de mi erősek vagyunk a valóságban. Van arcunk, ismerjük egymást, van egy közös szenvedélyünk, amit úgy hívnak, Magyarország – emelte ki.

Mindenkire szükség lesz

Orbán Viktor azt mondta, hamarosan elkezd ő is kampányolni, „hétfőn indulok és letoljuk őket a pályáról”. Az utolsó hétre azt kéri mindenkitől, hogy gazdálkodjon okosan az energiájával. – Húsvét után ott lesz 6 nap, amin be kell váltanunk az esélyeinket, de ehhez mindenkire szükség lesz – mutatott rá, majd az összegyűltekhez szólva hangsúlyozta: hálás azért a támogatásért, amit az elmúlt 4 nagyon nehéz évben kapott, és azt is köszöni, hogy az elmúlt 16 ban is támogatták.

„Biztonságos, nyugalmas éveket akarunk, ezért arra kérem önöket, hogy válasszanak engem, akinek van tapasztalata a problémák megoldásában”

– mondta.

A kormányfő szerint a Fidesz közössége azért van együtt mert kialakult egy kapcsolat, míg az ellenfeleknél nincs ilyen kapcsolódás. – Mi 16 év alatt szeretet közösséget építettünk, míg az ellenfél a gyűlöletre épít, de működő országot, családot nem lehet gyűlöletre építeni. Ha meg kapjuk a bizalmat, akkor garantáljuk a nyugodt négy évet. A következő négy évre a jelszó nem más, mint a „kimaradás” – zárta beszédét a miniszterelnök.

Országjáráson a miniszterelnök

A miniszterelnök országjárása még február 2-án, Mórahalmon és Mártélyon kezdődött el, amit a komáromi és az oroszlányi látogatás, majd a hazai pályának számító mezőtúri állomás követett. A kormányfő februárban Szekszárdra, Szentendrére, Sümegre, Sülysápra, Martonvásárra, Sukoróra, Csongrádra, Kistelekre is ellátogatott. 

De ebben a hónapban is járt már több helyen: 2-án Sopronban, 3-án Pétervásárán, 5-én pedig Pásztón találkozott a választókkal. 

Nem szokatlan, hogy Orbán Viktor a választások előtt bejárja az országot: legutóbb, 2024-ben Nemesgörzsönyön rúgta be a kampányt, és bejárta egész Magyarországot. Akkor elsősorban a saját támogatóival találkozott, rendszerint a városok főtereire hívta az embereket, hogy a választások előtt meggyőzze őket arról, hogy a Fidesz az biztos választás.

  

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


