Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik + videó

– Amikor 2010-ben átvettük a kormányzást, dögrováson volt a gazdaság. Akkor eldöntöttük, hogy munkaalapú társadalmat építünk. Azt hiszem, ez a környék megvette ezt a gondolatot – jelentette ki Orbán Viktor országjárása vecsési állomásán. A miniszterelnök felidézte, amikor ezeket a döntéseket meghozták, akkor 3 millió 600 ezren dolgoztak, most 4,9 millióan. – Csak munkából, izomból és agyból lehet itt megélni – mutatott rá.

Orbán Viktor azt mondta, a Fidesz szép lassan egy olyan párttá vált, ahol mindenki otthon érzi magát. – Azt hiszem, a nyugdíjasokkal kötött megállapodást is betartottuk. Vissza tudtuk adni a 13. havi nyugdíjat és most bevezettük a 14. havit is – emlékeztetett, majd kitért a családpolitikai intézkedésekre. Mint mondta, a társadalomban nem individumokat kell látni, hanem családokat – ezért szervezték úgy a gazdaságot, hogy a gyermeket vállaló nők ne éljenek rosszabbul mint azok, akik ezt nem tették meg.

„Magyarországon, ha valaki gyereket vállal, akkor úgy tud élni, mint aki nem vállalt gyermeket. Még nem vagyunk teljesen ott, de jól haladunk efelé. A jövő a családokban van, gyermekek nélkül pedig nincs jövő”

– jelentette ki, hozzátéve: nem engedjük, hogy gúnyt űzzenek a családokból, ezért írtuk bele az alkotmányba, hogy az apa férfi, az anya nő.

Már négy éve a háború árnyékában

Felidézve az elmúlt négy évet, Orbán Viktor elmondta, ez egy nehéz időszak volt. Európában kitört az orosz-ukrán háború. – Ez önmagában is nehéz lenne, de a brüsszeliek nehezítették azzal, hogy le akartak választani minket az orosz energiáról, ezt azonban igyekeztem megakadályozni. És ez sikerült is – emlékeztetett.

„Ma Magyarországon 250 ezret fizetnek a háztartások a rezsiért, míg máshol körülbelül egymilliót. Ha nem lenne rezsicsökkentés, akkor minden család elveszítene nagyjából egyhavi fizetést”

– mutatott rá.

Szerinte Brüsszelben úgy beszélnek a háborúról, mintha a mi háborúnk lenne. – Amikor azt mondom nekik, hogy ez nem a mi háborúnk, akkor „néznek minthal a szatyorban”. Nekünk sikerült megértetnünk, hogy ez nem a mi háborúnk, nem adunk pénzt a háborúra, nem adunk fegyvert, Magyarország ki fog belőle maradni – hangsúlyozta.