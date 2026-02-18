Orbán Viktor: Ha Sümeg velünk, ki ellenünk? + videó

Jó hangulatú fórumon vett részt Sümegen Orbán Viktor, ahol egy korábbi fotó kapcsán tréfás megjegyzést is tett, derül ki a miniszterelnök által megosztott videóból.

Orbán Viktor kedden Sümegen folytatta országjárását. Forrás: Facebook

Kedden Sümegen folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő Navracsics Tibor társaságában vállalkozókkal egyeztetett, majd lakossági fórumon is részt vett.

A helyszínen hatalmas tömeg várta a miniszterelnököt, akit nagy tapssal és „Viktor, Viktor!” skandálással fogadtak.

Orbán Viktor – korábbi látogatásaihoz hasonlóan – most is készségesen fotózkodott az érdeklődőkkel, és mindenkihez volt egy-két kedves szava.

A program során egy korábbi sümegi látogatáskor készült fényképpel is szembesítették. A miniszterelnök tréfásan reagált: „Ki az a jóképű fiatalember? Nem súlyemelő voltam még, hanem hosszútávfutó.”

A felvételen feltűnik a sümegi vár is, valamint a fórum helyszíne, ahol a közönség lelkes fogadtatásban részesítette a kormányfőt. Orbán Viktor a köszöntőjében személyesebb hangot ütött meg:

Nem szoktam erről beszélni. A mi vidékünkön nem szoktunk nyilvánosan lelki életet élni. Mindenki csinálja a dolgát, oszt jó napot! De én is emberből vagyok, egy mondat erejéig annyit mondhatok, hogy nekem ez számít. Nagyon köszönöm mindenkinek! Nagyon szépen köszönöm a jókívánságokat, a vállveregetéseket, az imákat. Mindent köszönök!

Amint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor Sümegen arról is beszélt, hogy a január végén készült mérések szerint a pártlistán kilencszázalékos előnnyel vezet a Fidesz–KDNP a sümegi körzetben, míg Navracsics Tibor egyéni jelöltként 14 százalékkal áll az élen.

Borítókép: Orbán Viktor megérkezett Sümegre (Forrás: Facebook)