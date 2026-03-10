Az osztrákoknál kilőttek az üzemanyagárak

Energiaválság van Európában, amit nálunk az ukrán olajblokád tesz még nehezebbé – tette közzé posztjában Orbán Viktor. A miniszterelnök megjegyezte:

Magyarországon megvédjük a családokat, a fuvarozókat, a gazdákat és a vállalkozókat. Ezért vezettük be a VÉDETT ÁRAT a benzinre és a gázolajra.

Védett áras a benzin Magyarországon. Fotó: MTI/EPA/ANP/Laurens van Putten

A kormányfő posztjában rámutatott: jelenleg Ausztriában 665 forintnak megfelelően fizetnek a benzinért, a dízelért 754 forintot, szemben a magyar árakkal, ami benzin esetében 595, a dízelnél pedig 615 forint a felső plafon.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délután jelentette be az üzemanyagár korlátozásról szóló rendeletet. Az iráni háború miatt a nyugati olaj ára meredek emelkedésnek indult, az ukrán olajblokád pedig elzárja hazánk elől az olcsóbb orosz olajat. „A magyar családokat megvédjük az ukrán olajblokád következményeitől, ezért Magyarország védett árat vezet be a benzinre és a gázolajra” – olvasható a kormányrendeletben.