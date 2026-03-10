Orbán Viktorbenzinüzemanyag

Az osztrákoknál kilőttek az üzemanyagárak

Energiaválság Európában. A szomszédos Ausztriában már megugrottak az üzemanyagárak – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

2026. 03. 10. 19:08
Illusztráció A Barátság- kőolajvezeték AFP Kisbenedek Attila
Energiaválság van Európában, amit nálunk az ukrán olajblokád tesz még nehezebbé – tette közzé posztjában Orbán Viktor. A miniszterelnök megjegyezte: 

Magyarországon megvédjük a családokat, a fuvarozókat, a gazdákat és a vállalkozókat. Ezért vezettük be a VÉDETT ÁRAT a benzinre és a gázolajra.

 

Delft, 2026. március 3. Autós tankol egy benzinkúton a hollandiai Delftben 2026. március 3-án. A UnitedConsumers fogyasztóvédelmi szervezet szerint az utóbbi napokban emelkedni kezdtek a nagyobb olajtársaságok ajánlott kiskereskedelmi árai. Az üzemanyag azt követően kezdett drágulni, hogy Izrael és az Egyesült Államok február 28-án közös hadműveletet indított Irán ellen. A harcok hatására biztonsági intézkedéseket vezettek be a közel-keleti térség olajexportőr országai, Irán pedig lezárta a nemzetközi energiaellátás szempontjából stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorost. MTI/EPA/ANP/Laurens van Putten
Védett áras a benzin Magyarországon. Fotó: MTI/EPA/ANP/Laurens van Putten

A kormányfő posztjában rámutatott: jelenleg Ausztriában 665 forintnak megfelelően fizetnek a benzinért, a dízelért 754 forintot, szemben a magyar árakkal, ami benzin esetében 595, a dízelnél pedig 615 forint a felső plafon.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délután jelentette be az üzemanyagár korlátozásról szóló rendeletet. Az iráni háború miatt a nyugati olaj ára meredek emelkedésnek indult, az ukrán olajblokád pedig elzárja hazánk elől az olcsóbb orosz olajat. „A  magyar családokat megvédjük az  ukrán olajblokád következményeitől, ezért Magyarország védett árat vezet be a benzinre és a gázolajra” – olvasható a kormányrendeletben. 

 

 

 

 

