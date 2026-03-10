ZelenszkijEPkitüntetés

„Igazi brüsszeli módszer”

Elfogadhatatlan, hogy az Európai Parlament a legmagasabb kitüntetésével jutalmazná Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aki egy uniós tagállam, Magyarország miniszterelnökét halálosan megfenyegette – írta a sajtóközleményében a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 19:19
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
„Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke bejelentette, hogy az újonnan alapított Európai Érdemrend legmagasabb fokozatát idén többek között Zelenszkij ukrán elnök kapja meg. Az elismerést azoknak ítélik oda, akik jelentősen hozzájárultak az európai integrációhoz vagy az európai értékek előmozdításához” – idézte a kitüntetés indoklását a a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának közleménye.

Volodimir Zelenszkij Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP
Volodimir Zelenszkij. Fotó: AFP

Egy uniós tagállam demokratikusan megválasztott vezetőjének életveszélyes megfenyegetése összeegyeztethetetlen az európai értékekkel, ezért a döntés elfogadhatatlan és súlyos kérdéseket vet fel az európai vezetők józan ítélőképességével kapcsolatban

– hangsúlyozták.

 

Zelenszkij kitüntetése kapcsán a Fidesz frakcióvezetője is kifakadt

„Az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola bejelentette, hogy az Európai Érdemrend legmagasabb fokozatát természetesen Volodimir Zelenszkij kapja. Hát ki a búbánatos franc kapná, ha nem az, aki megfenyegette halálosan az egyik európai uniós tagállam miniszterelnökét, vagy ha nem az, aki elzárta egy tagállam elől a kőolajvezetéket, ezzel energiaválságot okozva, vagy nem az, aki beavatkozott egy ország választási kampányába. Persze hogy ő kapja. Zelenszkij kapja” – fogalmazott Kocsis Máté, hozzátéve: „Gratulálok, elnök úr!”

Amint arról korábban beszámoltunk, kihirdették az Európai Érdemrend első díjazottjait. Az Európai Érdemrend első díjazottjai között szerepel Angela Merkel, Németország korábbi szövetségi kancellárja, Lech Walęsa, a lengyel Szolidaritás mozgalom egykori vezetője és Lengyelország volt elnöke, valamint Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke is. Az Európai Parlament elnöke a kitüntetés kapcsán kijelentette: a díjazottak Európa iránti elkötelezettsége ünneplést érdemel. – Az Európai Érdemrenddel azokat tiszteljük meg, akik nemcsak hittek Európában, hanem aktívan hozzájárultak annak felépítéséhez is – fogalmazott Metsola. 

 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

