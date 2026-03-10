„Igazi brüsszeli módszer”

„Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke bejelentette, hogy az újonnan alapított Európai Érdemrend legmagasabb fokozatát idén többek között Zelenszkij ukrán elnök kapja meg. Az elismerést azoknak ítélik oda, akik jelentősen hozzájárultak az európai integrációhoz vagy az európai értékek előmozdításához” – idézte a kitüntetés indoklását a a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának közleménye.
Egy uniós tagállam demokratikusan megválasztott vezetőjének életveszélyes megfenyegetése összeegyeztethetetlen az európai értékekkel, ezért a döntés elfogadhatatlan és súlyos kérdéseket vet fel az európai vezetők józan ítélőképességével kapcsolatban
– hangsúlyozták.
