„Igazi brüsszeli módszer”

Zelenszkij kitüntetése kapcsán a Fidesz frakcióvezetője is kifakadt

„Az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola bejelentette, hogy az Európai Érdemrend legmagasabb fokozatát természetesen Volodimir Zelenszkij kapja. Hát ki a búbánatos franc kapná, ha nem az, aki megfenyegette halálosan az egyik európai uniós tagállam miniszterelnökét, vagy ha nem az, aki elzárta egy tagállam elől a kőolajvezetéket, ezzel energiaválságot okozva, vagy nem az, aki beavatkozott egy ország választási kampányába. Persze hogy ő kapja. Zelenszkij kapja” – fogalmazott Kocsis Máté, hozzátéve: „Gratulálok, elnök úr!”