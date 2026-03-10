Portugáliában tudják, ez dönthet a Braga javára a Ferencváros ellen

Természetesen a portugál sajtót is foglalkoztatják az Európa-liga nyolcaddöntői, már csak azért is, mert még két csapatuk is versenyben van: a Porto a Stuttgarttal, a Braga pedig a Ferencvárossal méri össze a tudását. Utóbbi párharc felvezetéseként a legnagyobb portugál szaklap, az A Bola felkereste Leonel Pontest, aki évek óta Kínában dolgozik, de a 2016/2017-es idényben 29 mérkőzés erejéig a Debrecent is vezette, így van némi emléke és elképzelése is a Fradiról.

Leonel Pontes tisztában van a Ferencváros erősségeivel, de Braga-fölényre számít a párharcban. Fotó: NurPhoto

Elfárad a Ferencváros a végére?

– A Bragának mindene megvan ahhoz, hogy kiejtse a Ferencvárost az Európa-liga nyolcaddöntőjében. Izgalmas mérkőzésre számítok, sok párharccal és a Ferencváros részéről sok átmenettel, hogy megpróbálja megjátszani a védelem mögötti területeket, valamint a második labdákat. Ahogy telik majd az idő, és jelentkezik a természetes fáradás, a Braga előnybe kerülhet a taktikai összhangja és játékosainak egyéni minősége révén – vetítette előre a portugál szakember, aki szerint az első felvonáson, azaz csütörtökön (21 óra, Groupama Aréna) a portugálok nem fognak átgyalogolni a magyar bajnokon.

A Fradi–Braga egy olyan párharc, amelyen biztosan a második mérkőzésen dől el a továbbjutás sorsa.

A Braga duzzadhat az önbizalomtól

Pontes mindkét csapat játékstílusát elemezte, és megállapította, mi dönthet a Braga javára. Ilyennek látja a Ferencvárost: – Nagyon fizikális futballt játszanak, sok átmenettel. A labdával való kontrollálás azonban nehézséget okoz. A játékosok nagyon erősek és gyorsak, de kevesebb kreativitással és kisebb taktikai fegyelemmel rendelkeznek, már ami a helyezkedést illeti. Mivel sok az átmenet, és a támadásokat gyakran hosszú passzokkal próbálják felépíteni, a játék szétszakad, és sok támadható terület nyílik. A pontrúgásoknál nagyon erősek – jellemezte az FTC-t, majd az ellenfélre is kitért: – A Braga stabil pozícióval rendelkezik ebben a sorozatban, és ennek a magabiztosságnak a tudatában kell pályára lépnie. Vállalnia kell a kihívást, és az ellenfél jellemzőihez kell igazítania a taktikát. A Bragának önmagát kell adnia: a győzelemért kell játszania, megőrizve a domináns játékstílusát, labdabirtoklással, a játék tempójának váltogatásával és a szélek kihasználásával.