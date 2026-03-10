Ferencvároseurópa-ligaBraga

Portugáliában tudják, ez dönthet a Braga javára a Ferencváros ellen

Csütörtökön a nyolcaddöntőkkel folytatódik a labdarúgó Európa-liga. A Ferencváros is pályán lesz, az eddigi talán legnehezebb feladata vár a magyar bajnokra, amely a portugál Bragát fogadja a párharc első mérkőzésén. A hazánkban is megfordult, egykoron a Debrecent irányító Leonel Pontes beszélt a várakozásairól. Szerinte nem is kérdés, melyik csapat az esélyes.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 20:36
A Ferencváros sikerrel veszi a következő akadályt az Európa-ligában? Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Természetesen a portugál sajtót is foglalkoztatják az Európa-liga nyolcaddöntői, már csak azért is, mert még két csapatuk is versenyben van: a Porto a Stuttgarttal, a Braga pedig a Ferencvárossal méri össze a tudását. Utóbbi párharc felvezetéseként a legnagyobb portugál szaklap, az A Bola felkereste Leonel Pontest, aki évek óta Kínában dolgozik, de a 2016/2017-es idényben 29 mérkőzés erejéig a Debrecent is vezette, így van némi emléke és elképzelése is a Fradiról. 

Leonel Pontes tisztában van a Ferencváros erősségeivel, de Braga-fölényre számít a párharcban
Leonel Pontes tisztában van a Ferencváros erősségeivel, de Braga-fölényre számít a párharcban. Fotó: NurPhoto

Elfárad a Ferencváros a végére?

– A Bragának mindene megvan ahhoz, hogy kiejtse a Ferencvárost az Európa-liga nyolcaddöntőjében. Izgalmas mérkőzésre számítok, sok párharccal és a Ferencváros részéről sok átmenettel, hogy megpróbálja megjátszani a védelem mögötti területeket, valamint a második labdákat. Ahogy telik majd az idő, és jelentkezik a természetes fáradás, a Braga előnybe kerülhet a taktikai összhangja és játékosainak egyéni minősége révén – vetítette előre a portugál szakember, aki szerint az első felvonáson, azaz csütörtökön (21 óra, Groupama Aréna) a portugálok nem fognak átgyalogolni a magyar bajnokon. 

A Fradi–Braga egy olyan párharc, amelyen biztosan a második mérkőzésen dől el a továbbjutás sorsa.

 

A Braga duzzadhat az önbizalomtól

Pontes mindkét csapat játékstílusát elemezte, és megállapította, mi dönthet a Braga javára. Ilyennek látja a Ferencvárost: – Nagyon fizikális futballt játszanak, sok átmenettel. A labdával való kontrollálás azonban nehézséget okoz. A játékosok nagyon erősek és gyorsak, de kevesebb kreativitással és kisebb taktikai fegyelemmel rendelkeznek, már ami a helyezkedést illeti. Mivel sok az átmenet, és a támadásokat gyakran hosszú passzokkal próbálják felépíteni, a játék szétszakad, és sok támadható terület nyílik. A pontrúgásoknál nagyon erősek – jellemezte az FTC-t, majd az ellenfélre is kitért: – A Braga stabil pozícióval rendelkezik ebben a sorozatban, és ennek a magabiztosságnak a tudatában kell pályára lépnie. Vállalnia kell a kihívást, és az ellenfél jellemzőihez kell igazítania a taktikát. A Bragának önmagát kell adnia: a győzelemért kell játszania, megőrizve a domináns játékstílusát, labdabirtoklással, a játék tempójának váltogatásával és a szélek kihasználásával.

A Debrecen egykori edzője szerint a Ferencvárosnak különösen nehéz dolga lesz a jövő szerdai visszavágón, amikor idegenben kell pályára lépnie. – A stadion a nagy mérkőzéseken általában tele van. A szurkolók nagyon szenvedélyesek, közel ülnek a pályához, és rendkívül hangos atmoszférát teremtenek.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhatósági

Semmibe veszik…

Bayer Zsolt avatarja

Íme, semmibe veszik a hatósági tiltást. Felháborító!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.