A Ferencváros a két „rossz” közül a kevesbé rosszat kapta az Európa-liga nyolcaddöntőjében

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) pénteken a BL-sorsolás után az Európa-ligában is elkészítette a nyolcaddöntő párosítását. A Ferencváros ellenfele a portugál Braga lesz.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 13:19
A Ferencváros a Ludogorec csapata ellen továbbjutott, de az Európa-liga nyolcaddöntőjében sokkal nehezebb ellenfél következik Fotó: Polyák Attila
Amint arról beszámoltunk, csütörtökön a Ferencváros 2-0-ra győzött a vendég bolgár Ludogorec ellen a labdarúgó Európa-liga rájátszásának visszavágóján, ezzel 3-2-es összesítéssel továbbjutott a nyolcaddöntőbe. Az már korábban eldőlt, hogy az FTC–Ludogorec párharc győztese portugál ellenfelet kap, a Porto vagy a Braga kerül az útjába, a pénteki sorsoláson pedig tehát Robbie Keane alakulata várt a következő ellenfelére.

Robbie Keane, a Ferencváros vezetedzője csütörtökön győztes hadvezér volt
Robbie Keane, a Ferencváros vezetedzője csütörtökön győztes hadvezér volt Fotó: Polyák Attila

Ami a Porto és a Braga összevetését illeti, azt a sorsolás előtt leszögezhettük, hogy a Porto sokkal nevesebb  és erősebb csapat. A kétszeres BEK/BL-győztes gárda (1987, 2004) a portugál bajnokságot 30-szor nyerte meg, legutóbb 2022-ben. Tavaly Sporting, Benfica. Porto, Braga volt az első négy sorrendje. Jelenleg viszont a Porto az éllovas, a 23. forduló után 62 pontja van, utána pedig Sporting (58), Benfica (55), Braga (42) a sorrend.

A Ferencváros ellenfele a Braga lesz

A Porto játékoskeretének értéke 428 millió euró, a Braga kerete „csak” 146 milliót ér, de ezzel is jóval megelőzi a Fradit (43 millió). A Porto legértékesebb játékosai a spanyol csatár Samu Aghehowa (50 millió euró), a kapus Diogo Costa (40 millió euró) és a középpályás Rodrigo Mora (40 millió euró). A Braga legértékesebb játékosa az uruguayi középpályás Rodrigo Zalazar (20 millió euró). Nem kérdés, hogy a sorolás előtt a Ferencváros vezetése, játékosai és a szurkolói abban bíztak, hogy a Bragát kapják. A sorsolás előtt a Porto és Braga szemszögéből úgy nézett ki a helyzet, hogy a Ferencváros vagy a Stuttgart lesz az ellenfelük. 

Nos, Ferencváros csapatára az Európa-liga nyolcaddöntőjében a Braga vár.

Cikkünk frissül.

BL: A Liverpool a Galatasaray ellen 

A Bajnokok Ligájában is elkészült nyolcaddöntő párosítása, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos (Liverpool) Sallai Roland (Galatasaray) ellen léphet pályára. 

  • Paris Saint-Germain (francia)–Chelsea (angol)
  • Galatasaray (török)–Liverpool (angol)
  • Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol)
  • Atalanta (olasz)–Bayern München (német)
  • Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol)
  • Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham Hotspur (angol)
  • Bodö/Glimt (norvég)–Sporting (portugál)
  • Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol)
     

 

 

