A Barcelona BL-győztese bolti eladóként dolgozik, súlyos depresszióval küzd

Alig több mint tíz év telt el azóta, hogy Jeremy Mathieu többek között Lionel Messi oldalán pályára lépve Bajnokok Ligája-győzelmet ünnepelt 2015-ben. A korábbi francia válogatott védő ma 42 éves, de már jó ideje egy sportboltban dolgozik eladóként, ami meglehetősen szokatlan olyasvalaki esetében, aki nemrég még a profi futball csúcsán volt. A Barcelona BL-győztese most egy friss interjúban a bolti munkájáról, egy jogi eljárásról és a súlyos depressziójáról vallott.

2026. 02. 27. 12:12
Jeremy Mathieu és Lionel Messi együtt ünnepelnek még a Barcelona színeiben Fotó: MIGUEL RIOPA Forrás: AFP
Tavaly tavasszal járta be az internetet egy fotó, amelyen leleplezték, hogy Jeremy Mathieu egy hazánkban is ismert sportáruházlánc futballrészlegén dolgozik bolti eladóként Franciaországban. Ez akkor nagyot szólt, hiszen tíz évvel korábban még a csúcson volt a Barcelona védőjeként: 2015-ben triplázott a katalán sztárcsapattal, megnyerte a Bajnokok Ligáját, a La Ligát és a Spanyol Kupát is.

Jeremy Mathieu több nagy címet is nyert a Barcelona sztárjaival együtt
Jeremy Mathieu több nagy címet is nyert a Barcelona sztárjaival együtt Fotó: DANIEL CARDENAS / ANADOLU AGENCY

Mathieu összesen 91-szer lépett pályára a Barcelona színeiben, de ebből 41-szer abban a bizonyos idényben, amelyben a nagy győzelmek a legendás, Lionel Messi, Neymar és Luis Suárez nevével fémjelzett csatártrió vezérletével jöttek össze. Ezekhez a fényes sikerekhez képest óriási kontrasztot jelentett a tavaly előkerülő fotó a korábbi francia válogatott védőről, amelyen kissé meggyötörten áll a rajongók mellett, bolti egyenruhában.

Ezután sokan csak azért mentek a marseille-i üzletbe, hogy közös fotót készítsenek vele. A bolt kénytelen volt tiszteletet kérni neki: az emberek hagyják őt nyugodtan dolgozni, és értsék meg a helyzetét. Azóta most először maga Mathieu is megszólalt, megtörve a csendet.

Jeremy Mathieu, bolti eladó és a Barcelona BL-győztese

A francia játékos a beIN Sportsnak adott interjúban tért vissza a nyilvánosság elé, amelyből a spanyol Marca szemlézett. Mathieu a sok sérülése miatt 2020-ban a Sportingból vonult vissza, most pedig, mint írják,

megerősítette, hogy depresszióval küzdött, és a reflektorfénytől távol rendkívül nehéz hónapokon ment keresztül.

Mathieu elmondta, hogy egy egykori sochaux-i akadémiai csapattársa nyújtott neki segítséget a legnehezebb időszakban. Miután egy ideig tétlen volt és mentális problémákkal küzdött, úgy döntött, lépnie kell, és elfogadta barátja állásajánlatát. Szüksége volt rá, hogy kimozduljon otthonról. Hogy újra hasznosnak érezze magát.

– Sok problémám van… – vallotta be a Barcelona BL-győztese az interjúban, és azt is elárulta, hogy egy folyamatban lévő jogi eljárás is hatással van a jelenlegi munkájára.

– Nem beszélhetek róla. Azért vagyok az Intersportnál, mert történik valami, ami elég sok problémát okozott nekem. Csak annyit mondhatok, hogy peres eljárás alatt állok. Nem fogom ezt a munkát örökké csinálni. Azért kellett, hogy legyen társasági életem – vallotta be.

 

