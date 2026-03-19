Az állandóság művészete – Szabó János alkotásaiból nyílt kiállítás a Várnegyed Galériában

Vallomások színben és formában címmel nyílt kiállítás Szabó János műveiből a Várnegyed Galériában. A tárlat a művész életművének személyes rétegére fókuszál, amelyben az életrajzi tapasztalat és a festői gondolkodás egymást áthatva formálnak koherens képi világot.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 19:00
Szabó János Forrás: Facebook
Szabó János festőművész – akinek hosszú évekig jelentek meg grafikái lapunkban – több mint nyolc évtizede él a budai Várban, a Logodi utcában. Ez a hely számára nemcsak inspiráció, hanem művészi gondolkodásának és identitásának egyik legfontosabb alapja.

A festmények mellett Szabó János grafikai munkái is megtekinthetők a kiállításon (Forrás: Facebook)

A most megnyílt tárlat a „vallomás” fogalma köré szerveződik: a művek belsővé tett tapasztalatok festői megfogalmazásai, amelyekben az egyéni és kollektív emlékezet egymásra vetül. 

A figurális és nonfiguratív elemek egységes festői nyelvként jelennek meg, a festmények mellett grafikai munkák is betekintést nyújtanak az alkotói folyamatba. 

Böröcz László budavári polgármester a kiállítás megnyitóján egyebek mellett a manapság kevésbé értékelt állandóságról beszélt, s hogy fontosnak tartja, hogy a kerülethez kötődő művészek munkái – így az I. kerületben több mint nyolc évtizede élő és alkotó Szabó Jánosé is – nagyobb figyelmet kapjanak. Feledy Balázs művészeti író beszédében arról beszélt, hogy Szabó János emberi karakterét a nemzetben való gondolkodás és egyben a világ problémái iránti felfokozott érdeklődés szimbiózisa jellemzi. 

Szabó János kompozícióiban egyaránt tetten érhető emberi érdeklődésének, valamint technikai adottságainak szélessége, 

melynek, mint mondja, ma sok esetben hiányában vagyunk a kortárs festészetben.

Szabó János 50 évnyi értékteremtő munkájának alkotásait április 2-ig tudják megtekinteni az érdeklődők a Várnegyed Galériában.

Szabó János 1967-ben végzett a Képzőművészeti Főiskolán, mesterei Kádár György, Barcsay Jenő és Konecsni György voltak. Derkovits-ösztöndíjas volt, 1968-tól Belgrádban, a Képzőművészeti Akadémián ösztöndíjjal tanult tovább. Több egyéni kiállítása volt (Budapest, Szentendre, Kaposvár, Svájc Németország) és csoportos tárlatokon is szerepelt (Vigadó Galéria, Műcsarnok, Szombathely, Szeged, Svájc). 1972-től 1990-ig az Iparművészeti Főiskolán tanított.

 

