Gulyás Gergely üzent az álhírterjesztőknek: Ma jönnek haza a magyar katonák az iráni háborús térségből!

A magyar katonák jönnek, és nem mennek az iráni háborús térségbe! – üzent Gulyás Gergely az álhírterjesztőknek.

2026. 03. 19. 18:19
Iráni háború Fotó: NAEL CHAHINE Forrás: Middle East Images
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán a következőt posztolta:

Kár az álhírterjesztésre energiát fecsérelni, a magyar katonák ma jönnek haza az iráni háborús térségből!

Nem mennek, jönnek!

Ezzel a miniszter arra reagált, hogy a napokban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke többször is úgy nyilatkozott, hogy szerinte az Orbán-kormány katonákat küldene Iránba, egy idegen háborúba. Gulyás Gergely megjegyezte: az intézkedésükkel ellentétben a kárpátaljai magyarokat a Tisza–DK által támogatott Zelenszkij ukrán elnök erővel fogatja le az utcákon és hurcolja az ukrán frontra.

Ismert, magyar katonai kontingens állomásozott idáig az észak-iraki Erbílben. A kurdisztáni várost az elmúlt hetekben az irániak rakétákkal és drónokkal támadták.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Middle East Images via AFP/Nael Chahine)

 


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
