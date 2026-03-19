Gulyás Gergely üzent az álhírterjesztőknek: Ma jönnek haza a magyar katonák az iráni háborús térségből!

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán a következőt posztolta:

Kár az álhírterjesztésre energiát fecsérelni, a magyar katonák ma jönnek haza az iráni háborús térségből! Nem mennek, jönnek!

Ezzel a miniszter arra reagált, hogy a napokban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke többször is úgy nyilatkozott, hogy szerinte az Orbán-kormány katonákat küldene Iránba, egy idegen háborúba. Gulyás Gergely megjegyezte: az intézkedésükkel ellentétben a kárpátaljai magyarokat a Tisza–DK által támogatott Zelenszkij ukrán elnök erővel fogatja le az utcákon és hurcolja az ukrán frontra.

Ismert, magyar katonai kontingens állomásozott idáig az észak-iraki Erbílben. A kurdisztáni várost az elmúlt hetekben az irániak rakétákkal és drónokkal támadták.

