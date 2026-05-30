Párizsi emlék: Lőw Zsolt kételkedett a PSG-ben, de most már biztos a dolgában

Lőw Zsolt a PSG–Bayern elődöntőben még nehezen döntötte el, melyik korábbi klubjának szurkoljon, a budapesti BL-döntő előtt viszont már egyértelmű számára, hogy a Paris Saint-Germain sikeréért szorít. A Chelsea-vel BL-győztes magyar edző szerint a PSG és az Arsenal is megérdemelten jutott el a Puskás Arénába, ahol a világ egy pillanatra Magyarországra figyel.

2026. 05. 30. 10:57
Lőw Zsoltnak örökre felejthetetlen emlék a két BL-döntő, amelyeken ott lehetett a csapataival Forrás: dpa Picture-Alliance / AFP
„A Bajnokok Ligája megnyerése örök élmény, amit sohasem felejt el, aki átélte” – fogalmazott. Hozzátette, ezek a pillanatok örökre beleégnek az ember emlékezetébe, és büszke rá, hogy azon kevés magyarok közé tartozik, akik megnyerték a klubfutball legfontosabb trófeáját.

A döntő kapcsán Luis Enrique rutinját is a PSG előnyeként említette, hiszen a párizsi keret nagy része már tudja, milyen nyomás vár rá egy ilyen mérkőzésen. Az Arsenal lendületét ugyanakkor az adhatja, hogy több mint húsz év után ismét bajnok lett Angliában. Luis Enrique pénteki sajtótájékoztatóján igyekezett a magyarok kegyeibe férkőzni azzal, hogy dicsérte a Puskás Arénát.

Budapest szerepe Lőw szerint különleges: „Óriási megtiszteltetés”, hogy a Puskás Aréna ad otthont a BL-döntőnek. Külföldön élve is azt tapasztalja, hogy sok szó esik Magyarországról a mérkőzés miatt, ami büszkeséggel tölti el. Mint mondta, „a világ egy pillanatra ránk figyel”, és bízik benne, hogy aki Budapestre érkezik, pozitív emlékekkel távozik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

