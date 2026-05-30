Párizsi emlék: Lőw Zsolt kételkedett a PSG-ben, de most már biztos a dolgában

„A Bajnokok Ligája megnyerése örök élmény, amit sohasem felejt el, aki átélte” – fogalmazott. Hozzátette, ezek a pillanatok örökre beleégnek az ember emlékezetébe, és büszke rá, hogy azon kevés magyarok közé tartozik, akik megnyerték a klubfutball legfontosabb trófeáját.

A döntő kapcsán Luis Enrique rutinját is a PSG előnyeként említette, hiszen a párizsi keret nagy része már tudja, milyen nyomás vár rá egy ilyen mérkőzésen. Az Arsenal lendületét ugyanakkor az adhatja, hogy több mint húsz év után ismét bajnok lett Angliában. Luis Enrique pénteki sajtótájékoztatóján igyekezett a magyarok kegyeibe férkőzni azzal, hogy dicsérte a Puskás Arénát.

Budapest szerepe Lőw szerint különleges: „Óriási megtiszteltetés”, hogy a Puskás Aréna ad otthont a BL-döntőnek. Külföldön élve is azt tapasztalja, hogy sok szó esik Magyarországról a mérkőzés miatt, ami büszkeséggel tölti el. Mint mondta, „a világ egy pillanatra ránk figyel”, és bízik benne, hogy aki Budapestre érkezik, pozitív emlékekkel távozik.

