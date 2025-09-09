A beszámolók szerint az eset nem elszigetelt, hanem az országban egyre gyakrabban előforduló gyakorlat része. Az ukrán lakosság beszámolói szerint a katonakorú férfiakat önkényesen besorozzák, ellenőrzik, sőt mint látható, erőszakosan kényszerítenek bizonyos intézkedések alá.
Újabb erőszakos sorozás Ukrajnában – dokumentum-ellenőrzés ürügyén
Ukrajnában újabb erőszakos sorozásról érkeztek hírek. A közösségi médiában terjedő felvételen jól látszik, hogy az akcióban részt vevő sorozók dokumentum-ellenőrzés ürügyén agresszívan léptek fel egy férfival szemben.
A kényszersorozások folytatódnak
A szakértők szerint az ilyen akciók feszültséget szítanak a helyi közösségekben, és tovább növelik a polgárok kiszolgáltatottságát. A felvételek bizonyítják, hogy az erőszakos lépések nem csupán izolált incidensek, hanem egy szélesebb körű mintázat részei.
További Külföld híreink
Borítókép: Telegram/Képernyőkép
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ferenc Viktória: Ukrajna a magyarok jogait korlátozza
Az EP-képviselő élesen bírálta a helyzetet.
Michael Gahler szerint Ukrajna csatlakozását akadály nélkül kell folytatni
Az EP-képviselő folytatná az anyagi támogatást.
Szijjártó Péter: Nem lecserélni kell a meglévő energiaforrásokat, hanem újakat bevonni
„Trump vethet véget az ukrajnai háborúnak.”
Orbán Viktor: Köszönet Matteo Salvininak!
Salvini kiállt a megtámadott magyar hölgyek mellett.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ferenc Viktória: Ukrajna a magyarok jogait korlátozza
Az EP-képviselő élesen bírálta a helyzetet.
Michael Gahler szerint Ukrajna csatlakozását akadály nélkül kell folytatni
Az EP-képviselő folytatná az anyagi támogatást.
Szijjártó Péter: Nem lecserélni kell a meglévő energiaforrásokat, hanem újakat bevonni
„Trump vethet véget az ukrajnai háborúnak.”
Orbán Viktor: Köszönet Matteo Salvininak!
Salvini kiállt a megtámadott magyar hölgyek mellett.