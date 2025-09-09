sorozásUkrajnakényszererőszak

Újabb erőszakos sorozás Ukrajnában – dokumentum-ellenőrzés ürügyén

Ukrajnában újabb erőszakos sorozásról érkeztek hírek. A közösségi médiában terjedő felvételen jól látszik, hogy az akcióban részt vevő sorozók dokumentum-ellenőrzés ürügyén agresszívan léptek fel egy férfival szemben.

Szabó István
Forrás: Telegram2025. 09. 09. 12:36
Zelenszkij országában rettegnek a férfiak (Fotó: AFP)
Zelenszkij országában rettegnek a férfiak (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A beszámolók szerint az eset nem elszigetelt, hanem az országban egyre gyakrabban előforduló gyakorlat része. Az ukrán lakosság beszámolói szerint a katonakorú férfiakat önkényesen besorozzák, ellenőrzik, sőt mint látható, erőszakosan kényszerítenek bizonyos intézkedések alá.

A kényszersorozások folytatódnak

A szakértők szerint az ilyen akciók feszültséget szítanak a helyi közösségekben, és tovább növelik a polgárok kiszolgáltatottságát. A felvételek bizonyítják, hogy az erőszakos lépések nem csupán izolált incidensek, hanem egy szélesebb körű mintázat részei.

Borítókép: Telegram/Képernyőkép 

add-square Az igazi Zelenszkij

Így tüntet Zelenszkij ellen a tömeg Ukrajnában + videó

Az igazi Zelenszkij 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu