Újabb erőszakos sorozás Ukrajnában – dokumentum-ellenőrzés ürügyén

A kényszersorozások folytatódnak

A szakértők szerint az ilyen akciók feszültséget szítanak a helyi közösségekben, és tovább növelik a polgárok kiszolgáltatottságát. A felvételek bizonyítják, hogy az erőszakos lépések nem csupán izolált incidensek, hanem egy szélesebb körű mintázat részei.