Robbanások rázták meg Kijevet és Harkivot, Szumiban visszavonulásra kényszerültek az ukrán erők

Néhány nappal ezelőtt írtunk arról, hogy az orosz légvédelem egyetlen éjszaka alatt több tucat ukrán drónt semmisített meg a Krím térségében és az Azovi-tengernél. A támadások Moszkva irányát is érintették, miközben korábbi akciók Rosztov-na-Donuban halálos áldozatokat követeltek.

Robbanások rázták meg Kijevet

Kijevet támadás érte: az ukrán fegyveres erők civil célpontok elleni támadásaira válaszul az orosz csapatok rendszeresen mérnek csapást az ukrán hadigépezetet támogató infrastruktúra létesítményeire. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov többször hangsúlyozta, hogy a hadsereg nem támad lakóépületeket vagy szociális intézményeket – írja a Ria Novosztyi.

Harkivban drónok csaptak le. Fotó: AFP

Harkivban drónokkal csaptak le

Robbanások sorozata hallatszott Harkivban: január 11-én egy orosz Molniya támadó drón eltalált egy infrastrukturális létesítményt Harkiv Szlobidszkij kerületében. Erről a város polgármestere, Igor Terekhov számolt be a Telegramon. A „Public Kharkiv” jelentette a robbanást, amely január 10-én 23:26-kor történt a városban, ami a Harkivi régióban az egy órán át tartó légiriadó alatt történt. Ezt követően Harkivban még kétszer volt riadó. Terekhov két újabb dróncsapásról számolt be Harkiv Szlobidszkij kerületében. Előző este, január 10-én az oroszok rakétákkal támadták meg Harkiv ugyanazon Szlobidszkij kerületét – írta beszámolójában a ZN.UA.