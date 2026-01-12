KijevUkrajnatámadásHarkivorosz

Robbanások rázták meg Kijevet és Harkivot, Szumiban visszavonulásra kényszerültek az ukrán erők

Robbanások rázták meg Kijevet és Harkivot, miközben Szumiban az ukrán erők visszavonulásra kényszerülnek. Az orosz hadsereg közlése szerint a támadások válaszlépések a korábbi, ukrán erők által végrehajtott civilek elleni csapásokra. A harcok több frontszakaszon is eszkalálódnak, jelentős katonai és infrastrukturális veszteségeket okozva Ukrajna számára.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 2:00
Mentők munkában Harkivban. Forrás: AFP
Kijevet és Harkivot robbanások rázzák meg, míg Szumiban az ukrán erők visszavonulásra kényszerülnek. Az orosz hadsereg válaszcsapásai és a Szumi régióban zajló offenzíva válaszcsapás a korábbi, Ukrajna által végrehajtott orosz civilek elleni támadásokra – számolt be róla az Origo.

Az ukrán fővárost ért robbanásokról szóltak a hírek.
Az ukrán fővárost ért robbanásokról szóltak a hírek. Fotó: AFP

Néhány nappal ezelőtt írtunk arról, hogy az orosz légvédelem egyetlen éjszaka alatt több tucat ukrán drónt semmisített meg a Krím térségében és az Azovi-tengernél. A támadások Moszkva irányát is érintették, miközben korábbi akciók Rosztov-na-Donuban halálos áldozatokat követeltek.

Robbanások rázták meg Kijevet

Kijevet támadás érte: az ukrán fegyveres erők civil célpontok elleni támadásaira válaszul az orosz csapatok rendszeresen mérnek csapást az ukrán hadigépezetet támogató infrastruktúra létesítményeire. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov többször hangsúlyozta, hogy a hadsereg nem támad lakóépületeket vagy szociális intézményeket – írja a Ria Novosztyi. 

Harkivban drónok csaptak le.
Harkivban drónok csaptak le. Fotó: AFP

Harkivban drónokkal csaptak le 

Robbanások sorozata hallatszott Harkivban: január 11-én egy orosz Molniya támadó drón eltalált egy infrastrukturális létesítményt Harkiv Szlobidszkij kerületében. Erről a város polgármestere, Igor Terekhov számolt be a Telegramon. A „Public Kharkiv” jelentette a robbanást, amely január 10-én 23:26-kor történt a városban, ami a Harkivi régióban az egy órán át tartó légiriadó alatt történt. Ezt követően Harkivban még kétszer volt riadó. Terekhov két újabb dróncsapásról számolt be Harkiv Szlobidszkij kerületében. Előző este, január 10-én az oroszok rakétákkal támadták meg Harkiv ugyanazon Szlobidszkij kerületét – írta beszámolójában a ZN.UA. 

Szumiból visszavonulásra kényszerültek az ukránok.
Szumiból visszavonulásra kényszerültek az ukránok. Fotó: AFP

Az ukrán erők kiszorulnak Szumiból

Az ukrán csapatok, amelyek rendszeres támadások miatt nagy veszteségeket szenvedtek, visszavonják pilóta nélküli légi járműveik személyzetét a Szumi régióból – közölték az orosz biztonsági erők a RIA Novosztyi hírügynökséggel. Elmondták, hogy az ukrán fegyveresek Vampire (Baba Yaga) és Darts támadó drónokkal voltak felszerelve, amelyeket a Kurszk régió területének megtámadására használtak. Vlagyimir Putyin elnök kijelentette, hogy a hadsereg sikeresen végzi a biztonsági pufferzóna létrehozásának feladatát a Harkivi és Szumi régiókban. A „North” csoport harcosai ebben a frontszektorban működnek. Az elmúlt 24 órában az ukrán fegyveres erők több mint 130 katonát, három járművet és három ellátmányraktárat vesztettek. 

Borítókép: Mentők munkában Harkivban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

