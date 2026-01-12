Kijevet és Harkivot robbanások rázzák meg, míg Szumiban az ukrán erők visszavonulásra kényszerülnek. Az orosz hadsereg válaszcsapásai és a Szumi régióban zajló offenzíva válaszcsapás a korábbi, Ukrajna által végrehajtott orosz civilek elleni támadásokra – számolt be róla az Origo.
Robbanások rázták meg Kijevet és Harkivot, Szumiban visszavonulásra kényszerültek az ukrán erők
Robbanások rázták meg Kijevet és Harkivot, miközben Szumiban az ukrán erők visszavonulásra kényszerülnek. Az orosz hadsereg közlése szerint a támadások válaszlépések a korábbi, ukrán erők által végrehajtott civilek elleni csapásokra. A harcok több frontszakaszon is eszkalálódnak, jelentős katonai és infrastrukturális veszteségeket okozva Ukrajna számára.
Néhány nappal ezelőtt írtunk arról, hogy az orosz légvédelem egyetlen éjszaka alatt több tucat ukrán drónt semmisített meg a Krím térségében és az Azovi-tengernél. A támadások Moszkva irányát is érintették, miközben korábbi akciók Rosztov-na-Donuban halálos áldozatokat követeltek.
Robbanások rázták meg Kijevet
Kijevet támadás érte: az ukrán fegyveres erők civil célpontok elleni támadásaira válaszul az orosz csapatok rendszeresen mérnek csapást az ukrán hadigépezetet támogató infrastruktúra létesítményeire. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov többször hangsúlyozta, hogy a hadsereg nem támad lakóépületeket vagy szociális intézményeket – írja a Ria Novosztyi.
Harkivban drónokkal csaptak le
Robbanások sorozata hallatszott Harkivban: január 11-én egy orosz Molniya támadó drón eltalált egy infrastrukturális létesítményt Harkiv Szlobidszkij kerületében. Erről a város polgármestere, Igor Terekhov számolt be a Telegramon. A „Public Kharkiv” jelentette a robbanást, amely január 10-én 23:26-kor történt a városban, ami a Harkivi régióban az egy órán át tartó légiriadó alatt történt. Ezt követően Harkivban még kétszer volt riadó. Terekhov két újabb dróncsapásról számolt be Harkiv Szlobidszkij kerületében. Előző este, január 10-én az oroszok rakétákkal támadták meg Harkiv ugyanazon Szlobidszkij kerületét – írta beszámolójában a ZN.UA.
További Külföld híreink
Az ukrán erők kiszorulnak Szumiból
Az ukrán csapatok, amelyek rendszeres támadások miatt nagy veszteségeket szenvedtek, visszavonják pilóta nélküli légi járműveik személyzetét a Szumi régióból – közölték az orosz biztonsági erők a RIA Novosztyi hírügynökséggel. Elmondták, hogy az ukrán fegyveresek Vampire (Baba Yaga) és Darts támadó drónokkal voltak felszerelve, amelyeket a Kurszk régió területének megtámadására használtak. Vlagyimir Putyin elnök kijelentette, hogy a hadsereg sikeresen végzi a biztonsági pufferzóna létrehozásának feladatát a Harkivi és Szumi régiókban. A „North” csoport harcosai ebben a frontszektorban működnek. Az elmúlt 24 órában az ukrán fegyveres erők több mint 130 katonát, három járművet és három ellátmányraktárat vesztettek.
Borítókép: Mentők munkában Harkivban (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Trump légicsapásokat helyezett kilátásba, Izrael pedig csatlakozna hozzá
Az amerikai elnök többször figyelmeztette az iráni vezetést.
Olaszországban is tüntetnek a gazdák a Mercosur ellen + videók
A gazdák attól tartanak, hogy tisztességtelen verseny alakul ki.
Machado Trumpnak tett gesztusa akadályba ütközött
A kérése nem kivitelezhető – állítják a szervezetnél.
Bizonytalanság övezi az idei budapesti CPAC-et + videó
Több felületen is találgatások jelentek meg arról, kik lehetnek az idei vendégek, illetve mikor tartják meg a jobboldali konferenciát.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Trump légicsapásokat helyezett kilátásba, Izrael pedig csatlakozna hozzá
Az amerikai elnök többször figyelmeztette az iráni vezetést.
Olaszországban is tüntetnek a gazdák a Mercosur ellen + videók
A gazdák attól tartanak, hogy tisztességtelen verseny alakul ki.
Machado Trumpnak tett gesztusa akadályba ütközött
A kérése nem kivitelezhető – állítják a szervezetnél.
Bizonytalanság övezi az idei budapesti CPAC-et + videó
Több felületen is találgatások jelentek meg arról, kik lehetnek az idei vendégek, illetve mikor tartják meg a jobboldali konferenciát.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!