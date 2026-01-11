Kacsahápogás szakította félbe Robert F. Kennedy Jr. sajtótájékoztatóját + videó

kacsatelefonFehér Házsajtótájékoztató

Rövid időre leállt a Fehér Házban tartott sajtótájékoztató, amikor Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi miniszter telefonja megszólalt, de nem is akárhogy: mintha csak egy kacsa hápogott volna. Nem baj, hiszen „magas fehérjetartalmú”.

2026. 01. 11. 2:03
Robert F. Kennedy Jr. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
Nem mindennapi jelenet zavarta meg Robert F. Kennedy Jr. fehér házi sajtótájékoztatóját a napokban. Az egészségügyi miniszter válaszát ugyanis félbeszakította, hogy megszólalt a telefonja, amelynek csengőhangja kacsahápogást utánzott. A váratlan hang hallatán a teremben ülő újságírók hangos nevetésben törtek ki, a politikus pedig rövid bocsánatkérés után folytatta mondandóját.

Robert F. Kennedy Jr., az Egyesült Államok egészségügyi és humán szolgáltatásokért felelős minisztere
Robert F. Kennedy Jr., az Egyesült Államok egészségügyi és humán szolgáltatásokért felelős minisztere Fotó: AFP

„Sajnálom” – mondta, majd lenémította a telefonját. A különös csengőhangra Brooke Rollins mezőgazdasági miniszter viccesen megjegyezte: 

A kacsa ráadásul magas fehérjetartalmú. A kacsa mindenkinek jó.

A sajtótájékoztatón Kennedy és az adminisztráció több egészségpolitikai vezetője az új amerikai étkezési irányelveket ismertette – számolt be róla a Fox News. A „Make America Healthy Again” (MAHA) program célja, hogy az amerikaiakat az úgynevezett „valódi élelmiszerek” fogyasztására ösztönözze, visszaszorítva az ultra-feldolgozott termékeket. A kezdeményezés a krónikus betegségek és a gyermekkori egészségügyi problémák csökkentését célozza.

A bemutatón egy átalakított, fordított élelmiszerpiramist is ismertettek, amelyben a húsok, zsírok, gyümölcsök és zöldségek hangsúlyosabb szerepet kapnak, míg a gabonafélék a piramis alsó részére kerülnek – fogalmazott a csatorna. 

Kennedy szerint az új irányelvek szakítanak a korábbi megközelítéssel. „Az új ajánlások elismerik, hogy a teljes értékű, tápanyagban gazdag ételek fogyasztása a leghatékonyabb út a jobb egészséghez és az alacsonyabb egészségügyi költségekhez” – magyarázta. Hozzátette: „A fehérje és az egészséges zsírok elengedhetetlenek, és korábban tévesen háttérbe szorították őket. Véget vetünk a telített zsírok elleni háborúnak.”

A miniszter a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy a kormányzat felülvizsgálja a Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok gyermekkori oltási ütemtervét. Emellett élesen bírálta az ultra-feldolgozott élelmiszerek elterjedését is.

„Ha egy külföldi ellenség meg akarná gyengíteni az Egyesült Államokat, aligha találna hatékonyabb eszközt annál, mint hogy a feldolgozott élelmiszerektől tegye függővé az amerikaiakat” – jelentette ki Kennedy.

Korábban beszámoltunk arról is, hogy a napokban 50 birka tört be egy Pennybe Bajorország déli részén: miután átverekedték magukat a meghökkent vásárlók között, 20 percig álldogáltak és ténferegtek a pénztáraknál. A Penny közölte, hogy egy évre elegendő ingyenes takarmánnyal látja el a birkákat, feltehetően azért, mert a „roham” kiváló reklámnak bizonyult az üzlet számára.

Júniusban Indiában egy majom ellopott egy mobiltelefont egy kórházi dolgozótól, majd fára mászott vele, és hosszasan „vizsgálgatta” a készüléket, úgy csinált, mintha telefonálna. 

Végül sikerült visszaszerezni a telefont, a személyzet banánnal csalogatta le a fáról egy órával azután, hogy meglépett. A jelenetet több ember is rögzítette, a felvételek felrobbantották a közösségi médiát.

Borítókép: Robert F. Kennedy Jr. (Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

