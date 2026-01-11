Kacsahápogás szakította félbe Robert F. Kennedy Jr. sajtótájékoztatóját + videó

Nem mindennapi jelenet zavarta meg Robert F. Kennedy Jr. fehér házi sajtótájékoztatóját a napokban. Az egészségügyi miniszter válaszát ugyanis félbeszakította, hogy megszólalt a telefonja, amelynek csengőhangja kacsahápogást utánzott. A váratlan hang hallatán a teremben ülő újságírók hangos nevetésben törtek ki, a politikus pedig rövid bocsánatkérés után folytatta mondandóját.

Robert F. Kennedy Jr., az Egyesült Államok egészségügyi és humán szolgáltatásokért felelős minisztere Fotó: AFP

„Sajnálom” – mondta, majd lenémította a telefonját. A különös csengőhangra Brooke Rollins mezőgazdasági miniszter viccesen megjegyezte: