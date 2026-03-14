Nobel-háborúdíjat Zelenszkijnek és klónjának!

Igazságtalanok voltunk a Európai Unió vezetőivel szemben, amikor azt hittük, hogy nem fognak válaszolni arra a jogos, demokratikus igényünkre, hogy

reagáljanak az ukrán elnök életveszélyes, gyilkos indulatú fenyegetőzéseire. Mert megtették: magas európai uniós elismerésben részesítették Volodimir Zelenszkijt: megkapta az Európai Érdemérem nevű magas kitüntetést.

Ennél világosabb feleletet nemigen adhatott volna arra Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és tettestársai, helyeslik-e a Barátság kőolajvezeték jogellenes lezárását és ezzel sok millió európai uniós, vagyis nem csak magyar állampolgár létbiztonságának veszélyeztetését. De reagáltak arra is ezzel a provokatív, demonstratívan arcátlan lépéssel az ukrán diktátor és állami gengszter merénylettel való fenyegetésére, amit Orbán Viktornak címzett. És természetesen Robert Fico szlovák miniszterelnök is megkapta a választ a közösségi oldalas bejegyzésére, amelyben a brüsszeli vezetőket Zelenszkijtől való elhatárolódásra szólította föl az ukrán elnöknek a magyar kormányfőt megfenyegető kijelentése miatt.

Úgy is fogalmazhatunk tehát:

semmi kétséget nem hagyott az Európai Parlament és az Európai Bizottság vezetése alattomos politikai terveiket illetően, hiszen kíméletlenül egyértelművé tették a maffiózó elnök kitüntetésével, milyen kegyetlen, kilátástalan sorsot szánnak nekünk és mindenkinek, aki nem parírozik nekik engedelmes öleb módjára.

Ha pedig valakinek erős déja vu érzése támad az egész gyomrot kemény próbára tevő kitüntetésesditől, akkor az bizony egyáltalán nem politikai hipochonder. A hosszabb emlékezetűek még nem felejtették el, hogy Demszky Gábor egykori főpolgármester kitüntette a 2006. őszi bestiális emberverések levezénylőjét, Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitányt a nagyszerű helytállásáért. Mondván – miként az SZDSZ-es városvezető cinikusan vigyorogva előadta – Gergényi „szeret és tud is oszlatni”.

Persze ne legyünk ennyire önhittek, nem csupán az ellenünk való engesztelhetetlen harcáért kapta a rangos elismerést a kijevi felfuvalkodott paprikajancsi. Feltehetően azt a hőstettet is honorálták, hogy az Északi Áramlat gázvezetéket nyilvánvalóan ukránok robbantották fel. Ki tudja, hátha ez a merénylet is Szuper Vologyához köthető. Egy mindenesetre bizonyos: Ukrajna elnökének tudnia kellett róla. A németek mélységes kussolása az ellenük elkövetett terrorakció nyomán mindenesetre ebbe az irányba mutat. De nem is szükséges tovább bővíteni az erőltetetten dörmögőn rekedtes hangon dühöngő, most éppen egy Hitlerbe oltott Keresztapát alakító harmadrangú szappanopera-színész dicsőséglistáját, mert eléggé meg van terhelve így is gonosz cselekményekkel.