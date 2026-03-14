idezojelek
Vélemény

Nobel-háborúdíjat Zelenszkijnek és klónjának!

Brüsszelben egyértelművé tették az ukrán elnök kitüntetésével, milyen sorsot szánnak a magyaroknak.

Megyeri Dávid avatarja
Megyeri Dávid
Cikk kép: undefined
2026. 03. 14. 6:40
Fotó: HANDOUT
0

Igazságtalanok voltunk a Európai Unió vezetőivel szemben, amikor azt hittük, hogy nem fognak válaszolni arra a jogos, demokratikus igényünkre, hogy 

reagáljanak az ukrán elnök életveszélyes, gyilkos indulatú fenyegetőzéseire. Mert megtették: magas európai uniós elismerésben részesítették Volodimir Zelenszkijt: megkapta az Európai Érdemérem nevű magas kitüntetést. 

Ennél világosabb feleletet nemigen adhatott volna arra Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és tettestársai, helyeslik-e a Barátság kőolajvezeték jogellenes lezárását és ezzel sok millió európai uniós, vagyis nem csak magyar állampolgár létbiztonságának veszélyeztetését. De reagáltak arra is ezzel a provokatív, demonstratívan arcátlan lépéssel az ukrán diktátor és állami gengszter merénylettel való fenyegetésére, amit Orbán Viktornak címzett. És természetesen Robert Fico szlovák miniszterelnök is megkapta a választ a közösségi oldalas bejegyzésére, amelyben a brüsszeli vezetőket Zelenszkijtől való elhatárolódásra szólította föl az ukrán elnöknek a magyar kormányfőt megfenyegető kijelentése miatt.

Úgy is fogalmazhatunk tehát: 

semmi kétséget nem hagyott az Európai Parlament és az Európai Bizottság vezetése alattomos politikai terveiket illetően, hiszen kíméletlenül egyértelművé tették a maffiózó elnök kitüntetésével, milyen kegyetlen, kilátástalan sorsot szánnak nekünk és mindenkinek, aki nem parírozik nekik engedelmes öleb módjára.

Ha pedig valakinek erős déja vu érzése támad az egész gyomrot kemény próbára tevő kitüntetésesditől, akkor az bizony egyáltalán nem politikai hipochonder. A hosszabb emlékezetűek még nem felejtették el, hogy Demszky Gábor egykori főpolgármester kitüntette a 2006. őszi bestiális emberverések levezénylőjét, Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitányt a nagyszerű helytállásáért. Mondván – miként az SZDSZ-es városvezető cinikusan vigyorogva előadta – Gergényi „szeret és tud is oszlatni”.

Persze ne legyünk ennyire önhittek, nem csupán az ellenünk való engesztelhetetlen harcáért kapta a rangos elismerést a kijevi felfuvalkodott paprikajancsi. Feltehetően azt a hőstettet is honorálták, hogy az Északi Áramlat gázvezetéket nyilvánvalóan ukránok robbantották fel. Ki tudja, hátha ez a merénylet is Szuper Vologyához köthető. Egy mindenesetre bizonyos: Ukrajna elnökének tudnia kellett róla. A németek mélységes kussolása az ellenük elkövetett terrorakció nyomán mindenesetre ebbe az irányba mutat. De nem is szükséges tovább bővíteni az erőltetetten dörmögőn rekedtes hangon dühöngő, most éppen egy Hitlerbe oltott Keresztapát alakító harmadrangú szappanopera-színész dicsőséglistáját, mert eléggé meg van terhelve így is gonosz cselekményekkel.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Értékelésünk szerint bőven 

rászolgált a Brüsszel által – a Szovjetunió Hőse kitüntetés mintájára – létrehozandó Euró­pai Unió Hőse megtisztelő címre. Sőt: ha van Nobel-békedíj, miért ne hozhatnák létre a kedvéért a Nobel-háborúdíjat is? A brüsszeli háborúszorgalmazó propagandaközpont információink szerint már dolgozik az ügyön.

 Úgy értesültünk azonban, hogy megosztott díjakat terveznek, mert vannak mások is a kalapban. Ilaria Salis, aki véres magyarverésben már kiválóan teljesített, erős riválisa az ukrán cézárnak. A másik konkurens a hírek szerint harcostársa, egyben klónja, a Tisza Párt elnöke. A balos szektavezér a brüsszeli zsűri szerint gyűlölködésből jelesre vizsgázott, jól dolgozik Vologya alá. Magyar Péter lapításával, sunnyogásával szépen segíti őt, bár még nem tudta kellően felhergelni követőit a háború érdekében és a magyar nacionalizmus letörésére.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Borbély Zsolt Attila avatarja
Huth Gergely avatarja
Novák Miklós avatarja
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bánó Attila avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
