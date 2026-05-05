Bírálják a lélekmérgező sajtót

Bethlen István miniszterelnök a T. Házban hosszabban reagál a költségvetési vitában főként Szabó Imrének, a szocialisták vezérszónokának vádjaira. A május 5-i 8 Órai Ujság szerint a baloldal kifogásolta, hogy a kormányzó rendelkezési alapját felemelték. Bethlen kifejti: erre azért volt szükség, hogy „a kormányzó úr őfőméltóságához forduló segélykérők kérelmei folyósíthatók legyenek. Ez így van más államban is.” Arra a vádra is reflektál, hogy a palotaőrség esetében felesleges pompáról van szó és a katonaság is elintézheti. A miniszterelnök rámutat: „A trianoni szerződés olyan kicsinyre szabta meg a magyar hadsereg létszámát, hogy abból külön őrséget elvonni erre a speciális szolgálatra nem lehet.” A kormányzati sajtópolitikát a szocialisták és a fajvédők oldaláról egyaránt érő kritikákra úgy válaszol: „A mi őseink a sajtószabadságot törvénybe iktatták azért, hogy ez a nemzet gazdagodását jelentse kulturális téren. De nem azért, hogy szabadságot teremtsen olyan emberek számára, akik napról napra megmérgezik az emberek lelkét.” Visszautasítja azt a vádat, hogy bécsi és angol lapokat lefizettek volna:

A külföldi lapokban megjelent hírek 99 százaléka olyan, amelynek megjelenése éppen nem a kormány érdeke volt. [...] hogy megfizessék a lapokat a frankügyben, a kormány egy krajcárt sem költött. De sértés is a képviselő úrnak ez a gyanúsítása az egész angol zsurnalisztikával szemben.

Nagyszabású sporttörténeti kiállítás nyílik a Magyar Nemzeti Múzeumban. A május 9-i Budapesti Hírlap beszámolója szerint Klebelsberg Kunó kultuszminiszter hangsúlyozza, hogy több nagy nemzedék készítette elő a ma jelentős sportsikereit. „Ott vannak az első céllövők, ott van a nagy magyar sportsmannek, Széchenyinek a munkálkodása, ott vannak a magyar vívók.” Horthy Miklós kormányzó megnyitó beszédében úgy fogalmaz: „Hála Istennek túl vagyunk a kezdet nehézségein s ma már értik és átérzik a testnevelés és a sport nagy nemzeti jelentőségét. […] Meg vagyok győződve, hogy a múlt emlékei a testnevelés és a sport terén további lelkes munkára fognak ösztönzést adni.”

Borítókép: A Batthyány-örökmécses 1932-ben (Forrás: Fortepan / Bor Dezső)