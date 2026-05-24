Parkettán csiszolt illúziók – Irapuato gyerekszemmel

Már a második percben 0-1 volt, rá két percre 0-2. A család idegesen fészkelődött a helyén, volt, aki töménnyel nyugtatta magát. A szünetben a Győrben élő keresztapám a maga szokásos stílusában megjegyezte:

Eddig jól elaltattuk az ellenséget. Most megrázzuk magunkat, és a második félidőben rúgunk egy hatost a ruszkiknak.

A hatos stimmelt. Sőt, ha Vadim Jevtusenko nem lövi fölé a 11-est, akkor még csúnyább is lehetett volna a vége. Ernő bácsi nem volt oknyomozó típus, vagy ha mégis, ügyesen titkolta, mindenesetre nem érezte szükségét, hogy szakmailag megalapozott, együtt érző mondatokkal nyugtassa a vendéglátóit. Felszedelőzködött, és elindult haza. Ott várta a felesége, aki nem különösebben rajongott a fociért. Apám hazakísérte a szüleit, nagybátyám a 47-es villamost célozta meg. Hirtelen ott maradtunk anyámmal. A nagy csönd szorításából kiszabadulva lejátszottam egy gombfocimeccset – a magyarok nyertek. Pedig, ha csak pár évvel vagyok idősebb, és hagyom, hogy bekopogtasson a valóság, akkor a fantáziám világába sem szűrődik be a remény.

Először is, a Szovjetunió válogatottja nem volt gyenge ellenfél: az 1986-ban Kupagyőztesek Európa Kupáját nyert Dinamo Kijevre épült. A magyar kollégájával, Mezey Györggyel ellentétben a szovjetek szövetségi kapitányának, Valerij Lobanovszkijnak eszébe sem jutott a magaslati edzőtábor, a tengerszint feletti magasságon való edzés kánikulában. Mezeynek eszébe jutott... Amíg a vb-re kijutott legtöbb válogatott türelmesen kivárta, amíg lehűl a levegő, az önmaga mindenhatóságában bízó magyar mester nem tágított, és a tűző napon futtatta a játékosait. Kitiltotta az újságírókat és a fotósokat a válogatott edzéséről, itthon, Budapesten is zárt kapuk mögött készült a csapat a nagy menetelésre. Mezey mélyen beleásta magát a táplálkozástudományba, és mivel világraszóló eredményeket ért el a vb-selejtező sorozatban, az irányításával Ausztriában és Hollandiában is szellemes, meggyőző játékkal nyert a válogatott, senki sem mert, egy idő után nem is tudott neki ellentmondani. Máig legendák keringenek a válogatott keret tagjainak elrendelt kötelező tésztafogyasztásáról: a könnyen felszívódó szénhidrát bevitelét is a kapitány, az 1985-ben Európa legjobb szövetségi kapitányának választott Mezey írta elő. Volt olyan játékos, aki kolbászt és szalámit csempészett az edzőtáborba, és néhány csapattársával sunyiban azzal tömte magát. „Nem volt más választásunk, elfogyott az erőnk. Valamivel pótolni kellett az elégetett energiát” – mesélte egyikük Bodnár Zalán a mexikói élményt szürreális elemekkel feldolgozó Szerelem és halál Irapuatóban című könyvének bemutatóján.