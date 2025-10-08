Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

Elhunyt a magyar labdarúgás kiemelkedő alakja, Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb világbajnokságra vezette ki, ő ült a kispadon az 1986-os tornán is. A kiváló szakember a Honvéd és a Videoton kispadján is magyar bajnoki címet szerzett.

A nyolcvannégy évesen elhunyt Mezey György pályafutásáról idén jelent meg könyv. Fotó: Perje Sándor

Mezey György 1941. szeptember 7-én Topolyán született. Futballistaként is megfordult az MTK-ban, de igazán nagy sikereit a kispadon érte el. Fiatal edzőként mindjárt az MTK-val, amelyet az 1977/78-as idényben bajnoki bronzéremig vezetett.

A magyar válogatottat 1983 és 1986 között, majd 1988-ban irányította, igaz, az első időszak előtt is dolgozott már a nemzeti csapatnál, Mészöly Kálmán munkáját segítve, ekkor az olimpiai válogatottat Mezey irányította.

Az 1986-os világbajnokságra már Mezey György vezette ki a magyar válogatottat, amely azóta sem vehetett részt vb-n. A torna, a csoportkörbeli búcsú után mégsem maradhatott a válogatott kispadján.

Később két bajnoki címet is nyert itthon, egyet a Honvéd (1990/91), egyet a Videoton (2010/11) kispadján.

Mindemellett Mezey György vezette a magyar edzőképzést, s rendszeresen dolgozott nagy tornákon a FIFA és az UEFA felkérésére is, a technikai elemző csoport megbecsült munkatársaként. Szakkönyveket írt, publikált.

Mezey György lezártnak tekintette a pályafutását a róla idén megjelent könyvvel. Négy hónap sem telt el a bemutató óta, s immár biztos, hogy nincs több titok, amire Mezey még fényt deríthetne.