Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította
Dr Mezey Györgymagyar labdarúgó válogatottgyászhír

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

Nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György. Szövetségi kapitányként ő irányította a magyar válogatottat az 1986-os labdarúgó-világbajnokságon, amely máig a nemzeti csapat utolsó vb-szereplése. Mezey György a Honvéd és a Videoton kispadján is nyert magyar bajnoki címet.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 8:03
Elhunyt Mezey György, akinek a vezetésével legutóbbi futball-vb-re kvalifikált a magyar válogatott
Elhunyt Mezey György, akinek a vezetésével legutóbbi futball-vb-re kvalifikált a magyar válogatott Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elhunyt a magyar labdarúgás kiemelkedő alakja, Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb világbajnokságra vezette ki, ő ült a kispadon az 1986-os tornán is. A kiváló szakember a Honvéd és a Videoton kispadján is magyar bajnoki címet szerzett.

A nyolcvannégy évesen elhunyt Mezey György pályafutásáról idén jelent meg könyv, az 1986-os vb szövetségi kapitánya
A nyolcvannégy évesen elhunyt Mezey György pályafutásáról idén jelent meg könyv. Fotó: Perje Sándor

Mezey György 1941. szeptember 7-én Topolyán született. Futballistaként is megfordult az MTK-ban, de igazán nagy sikereit a kispadon érte el. Fiatal edzőként mindjárt az MTK-val, amelyet az 1977/78-as idényben bajnoki bronzéremig vezetett.

A magyar válogatottat 1983 és 1986 között, majd 1988-ban irányította, igaz, az első időszak előtt is dolgozott már a nemzeti csapatnál, Mészöly Kálmán munkáját segítve, ekkor az olimpiai válogatottat Mezey irányította.

Az 1986-os világbajnokságra már Mezey György vezette ki a magyar válogatottat, amely azóta sem vehetett részt vb-n. A torna, a csoportkörbeli búcsú után mégsem maradhatott a válogatott kispadján.

Később két bajnoki címet is nyert itthon, egyet a Honvéd (1990/91), egyet a Videoton (2010/11) kispadján.

Mindemellett Mezey György vezette a magyar edzőképzést, s rendszeresen dolgozott nagy tornákon a FIFA és az UEFA felkérésére is, a technikai elemző csoport megbecsült munkatársaként. Szakkönyveket írt, publikált.

Mezey György lezártnak tekintette a pályafutását a róla idén megjelent könyvvel. Négy hónap sem telt el a bemutató óta, s immár biztos, hogy nincs több titok, amire Mezey még fényt deríthetne.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyarország

Francesca, a tények hűséges asszonya

Bayer Zsolt avatarja

Hogy mit ugat, hörög, üvölt, pofázik a tiszás tábor, főleg ott a szósöl médiában, igazából mindegy lenne.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.