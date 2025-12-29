orbán viktordpkországjárás

Különleges módon köszönte meg Orbán Viktor a magyarok békepártiságát + videó

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott bejegyzésben mondott köszönetet mindenkinek, aki részt vett a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésein. Mint ismert, nemrég öt városba látogatott el a DPK országjárása, a rendezvények pedig hatalmas sikert arattak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 16:51
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
„Mi, magyarok a kezdetektől békére törekszünk, a békét támogatjuk” – fogalmazott Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken.

Mint ismert, nemrég öt városba látogatott el a digitális polgári körök országjárása. A DPK háborúellenes gyűlései a következő helyszíneken zajlottak:

  • november 15-én Győrben,
  • november 29-én Nyíregyházán,
  • december 6-án Kecskeméten,
  • december 13-án Mohácson,
  • december 20-án pedig Szegeden találkoztak a résztvevők.

A DPK-országjárás mind az öt rendezvénye telt házas volt, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel.

A digitális polgári körök szeptemberi első országos találkozójának a sikere sarkallta arra az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnöki a szegedi háborúellenes gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

