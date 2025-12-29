Különleges módon köszönte meg Orbán Viktor a magyarok békepártiságát + videó

„Mi, magyarok a kezdetektől békére törekszünk, a békét támogatjuk” – fogalmazott Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken.

Mint ismert, nemrég öt városba látogatott el a digitális polgári körök országjárása. A DPK háborúellenes gyűlései a következő helyszíneken zajlottak:

november 15-én Győrben,

november 29-én Nyíregyházán,

december 6-án Kecskeméten,

december 13-án Mohácson,

december 20-án pedig Szegeden találkoztak a résztvevők.

A DPK-országjárás mind az öt rendezvénye telt házas volt, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel.

A digitális polgári körök szeptemberi első országos találkozójának a sikere sarkallta arra az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnöki a szegedi háborúellenes gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)