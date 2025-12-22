Átütő siker a DPK háborúellenes gyűlése, mindenhol megteltek az arénák + videó

Szombaton rendezték a digitális polgári körök országjárásának idei utolsó háborúellenes gyűlését Szegeden. A zsúfolásig megtelt Pick Arénában felszólalt Áder János volt köztársasági elnök, majd Lázár János építési és közlekedési miniszter Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott Lázárinfót. A kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés, valamint az októberi Békemenet sikere után hirdette meg az országjárást, hogy ezzel személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat.
A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök szeptemberi első országos találkozójának a sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen. A szegedi eseményt megelőzően négy háborúellenes gyűlést tartottak a DPK tagjai:
- november 15-én Győrben,
- november 29-én Nyíregyházán,
- december 6-án Kecskeméten,
- december 13-án pedig Mohácson találkoztak a résztvevők.
A DPK-országjárás mind az öt rendezvénye teltházas volt, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel.
A hatalmas siker láttán könnyen elképzelhető, hogy tavasszal a választási kampány során újabb háborúellenes országjárásra indulnak a digitális polgári körök tagjai.
Orbán Viktor érvei a Fidesz mellett a DPK gyűlésen
A DPK-gyűléseken Orbán Viktor részletes kül- és belpolitikai helyzetértékelést adott. Így volt ez Szegeden is, ahol a Lázárinfón a résztvevők szabadon kérdezhették a kormányfőt. Arra kérdésre, hogy miért érdemes 2026-ban, 16 év kormányzás után a Fideszre szavazni, azt mondta:
Ha nincs Fidesz, akkor nincs egymillió munkahely, nincs biztos időskor, de van háború és jó sok migráns. Ha nincs Fidesz, nincs parti.
Kijelentette azt is, hogy a Fidesz–KDNP egy olyan közösség, amely mindig olyan vezetőket tud előhozni, az élre állítani, amilyenre a magyaroknak, az országnak, a hazának szüksége van.
Ez a mi legnagyobb erőnk
– tette hozzá a miniszterelnök.
Én arra vállalkoztam, hogy megváltoztatjuk a magyarok sorsát, azt a sorsot, amit mások szántak nekünk az első világháború után. Nekünk azt a sorsot szánták, hogy kicsik legyünk és szegények, és én azt akarom, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok, és ezzel még nem végeztem
– jelentette ki Orbán Viktor.
Nem fér bele a kormánypártok világképébe Bokros Lajos
A mohácsi gyűlésen felszólalt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, míg Orbán Viktorral Andor Éva, a Tv2 műsorvezetője készített interjút. A miniszterelnök a beszélgetés során a Tisza Párt környékén feltűnt Bokros Lajosról elmondta:
Mi nem férünk bele Bokros Lajos világképébe, a mi világképünkbe pedig nem fér bele Bokros Lajos.
A kormányfő összegzése szerint az állampolgárok három dolgot akarnak a gazdaságtól: hogy legyen fedél a fejük fölött, hogy legyen munkalehetőség, ezen felül tisztességes öregkort.
Bokros Lajos ezt a hármat nem akarja, a pénzünket akarja, mert olcsó hitelt nem akar adni a fiataloknak, a munkaalapú gazdaságot marhaságnak tartja, a nyugdíjasok meg boldoguljanak, ahogy tudnak
– jegyezte meg Orbán Viktor.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!