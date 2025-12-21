Orbán ViktorSzegedHáborúellenes Gyűlés

Orbán Viktor: Azt akarom, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok + videó

Én arra vállalkoztam, hogy megváltoztatjuk a magyarok sorsát – jelentette ki Orbán Viktor a szegedi háborúellenes gyűlésen. A kormányfő egy fotóalbumot is megosztott az eseményről.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 11:09
– Én nem arra vállalkoztam, hogy összeállítok és vezetek egy kormányt, amelyik majd jól kormányoz. Azt más is meg tudja csinálni – jelentette ki a szegedi háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök, aki felszólalásából részletet osztott meg a közösségi oldalán.

– Én arra vállalkoztam, hogy

megváltoztatjuk a magyarok sorsát, azt a sorsot, amit mások szántak nekünk az első világháború után: nekünk azt a sorsot szánták, hogy kicsik legyünk és szegények.

Én azt akarom, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok, és ezzel még nem végeztem – közölte a kormányfő.

1/13 Minden eddiginél többen vannak az idei utolsó háborúellenes gyűlésen - dugig megtelt a szegedi Pick Aréna 

A digitális polgári körök (DPK) szombaton, Szegeden tartották idei utolsó háborúellenes gyűlésüket, amelyre a Pick Aréna teljesen megtelt. A miniszterelnök közösségi oldalára egy fotóalbumot is feltöltött, amelyben emlékezetes pillanatokat osztott meg.

A rendezvényen Lázár János építési és közlekedési miniszterrel közösen tartott Lázárinfót Orbán Viktor, részletes kül- és belpolitikai helyzetértékelést adtak és közösen válaszoltak a közönség kérdéseire. Lapunk a kormányfő beszédéről élő tudósításban számolt be ebben a cikkünkben.

1/17 Kemény kérdések, még keményebb válaszok - képeken a rendhagyó Lázárinfó Orbán Viktorral

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


