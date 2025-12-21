Orbán Viktor: Azt akarom, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok + videó

– Én nem arra vállalkoztam, hogy összeállítok és vezetek egy kormányt, amelyik majd jól kormányoz. Azt más is meg tudja csinálni – jelentette ki a szegedi háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök, aki felszólalásából részletet osztott meg a közösségi oldalán.

– Én arra vállalkoztam, hogy

megváltoztatjuk a magyarok sorsát, azt a sorsot, amit mások szántak nekünk az első világháború után: nekünk azt a sorsot szánták, hogy kicsik legyünk és szegények.

Én azt akarom, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok, és ezzel még nem végeztem – közölte a kormányfő.