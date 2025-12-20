Míg Orbán Viktor telt házzal, addig Magyar Péter pár száz lézengővel zárta az évet + fotó

Magyar Péter csupán pár száz lézengő előtt zárja az évet, miközben Orbán Viktor telt házas stadionban, több ezer ember előtt tartott rendezvényt Szegeden – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője mellékelt egy friss, 14.22-kor készült drónképet Magyar Péter szegedi rendezvényéről, amely szerinte világosan mutatja: ez egy hatalmas kudarc Magyar Péter számára, látványos a Fidesz és a Tisza közötti különbség, a mai napot is egyértelműen Orbán Viktor nyerte.

„Magyar Péter tehát hiába vergődik és próbálkozik álhírekkel, az emberek nem kérnek belőle!” – mutatott rá, hozzátéve, a polgárok nem kérnek a Tisza-csomagból sem. Emlékeztetett, Magyar Péterék progresszív személyijövedelem-adózást vezetnének be, megadóztatnák a nyugdíjakat és a vállalkozásokat, a családtámogatásokat megvágnák.

„Vagyis: megszorításokat vezetnének be. Nem csoda, hogy erre senki nem kíváncsi!”

– zárta bejegyzését Deák Dániel.