Míg Orbán Viktor telt házzal, addig Magyar Péter pár száz lézengővel zárta az évet + fotó

Látványos a Fidesz és a Tisza közötti különbség, a mai napot is egyértelműen Orbán Viktor nyerte – jelentette ki közösségi oldalán Deák Dániel, bemutatva a Tisza Párt elnökének szegedi rendezvényéről készült drónfotóját, amelyen az látható, hogy a helyszínen alig pár száz ember lézeng. A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: Magyar Péter hiába próbálkozik álhírekkel, az emberek nem kérnek belőle, ahogy a Tisza-csomagból sem.

2025. 12. 20. 15:20
Magyar Péter csupán pár száz lézengő előtt zárja az évet, miközben Orbán Viktor telt házas stadionban, több ezer ember előtt tartott rendezvényt Szegeden – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője mellékelt egy friss, 14.22-kor készült drónképet Magyar Péter szegedi rendezvényéről, amely szerinte világosan mutatja: ez egy hatalmas kudarc Magyar Péter számára, látványos a Fidesz és a Tisza közötti különbség, a mai napot is egyértelműen Orbán Viktor nyerte.

„Magyar Péter tehát hiába vergődik és próbálkozik álhírekkel, az emberek nem kérnek belőle!” – mutatott rá, hozzátéve, a polgárok nem kérnek a Tisza-csomagból sem. Emlékeztetett, Magyar Péterék progresszív személyijövedelem-adózást vezetnének be, megadóztatnák a nyugdíjakat és a vállalkozásokat, a családtámogatásokat megvágnák. 

„Vagyis: megszorításokat vezetnének be. Nem csoda, hogy erre senki nem kíváncsi!” 

– zárta bejegyzését Deák Dániel.

