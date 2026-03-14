Jelentősen csökkent itthon a használt villanyautók ára

2026 februárjában a Használtautó.hu kínálatában meghirdetett személygépkocsik 34,9 százaléka tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, 29,0 százaléka a 2,5–5 millió forintos sávba, 23,7 százaléka az 5–10 millió forintos árkategóriába, míg 12,4 százalékuk 10 millió forint feletti áron szerepelt a kínálatban. Az előző év azonos időszakához képest jelentős szerkezeti változás figyelhető meg: a 2,5 millió forint alatti kategória aránya 6,3 százalékkal csökkent, miközben a középkategóriát jelentő 2,5–5 millió forintos szegmens 2,5 százalékkal, az 5–10 millió forintos kategória pedig 3,5 százalékkal bővült. A 10 millió forint feletti autók aránya kisebb mértékben, 0,2 százalékkal emelkedett.

A kínálati átlagár februárban 5,7 millió forintra nőtt,

egy évvel korábban ez az érték 5,4 millió forint volt.

A meghirdetett személygépkocsik közel fele, mintegy 50 420 darab benzinmeghajtású volt, míg a 43 570 dízelautó 41,3 százalékot képviselt a kínálatban. Az alternatív hajtású járművek részesedése továbbra is alacsonyabb, az elektromosok a kínálat 5,8 százalékát, a hibridek pedig 4,8 százalékát teszik ki. Éves összevetésben az alternatív meghajtású autók kínálata bővült a leggyorsabban.

Az elektromos autók száma 27,5 százalékkal, a hibrideké 22,0 százalékkal nőtt.

Ezzel párhuzamosan a benzinmeghajtású autók száma 2,8 százalékkal, a dízelmodelleké pedig 4,0 százalékkal csökkent.

44 százalékkal magasabb a dízelek futásteljesítménye

A meghirdetett benzines autók átlagosan 152 ezer kilométert, míg a dízelek mintegy 219 ezer kilométert futottak, vagyis a dízelmeghajtású járművek közel 44,1 százalékkal nagyobb futásteljesítménnyel szerepeltek a kínálatban. A benzines autók átlagéletkora 13,2 év, a dízeleké 12,1 év volt. Éves összevetésben a dízelek futásteljesítménye 1,8 százalékkal, míg a benzineseké 3,8 százalékkal csökkent. A dízelüzemű személygépjárművek átlagéletkora 1,6 százalékkal, míg a benzineseké 5,7 százalékkal csökkent.

A használt autók átlagárait meghajtás szerinti bontásban vizsgálva azt látjuk, hogy jelenleg a piacon a hibrid és az elektromos gépjárművek kínálati átlagára között az olló nyílik: a hibrid esetében 2026 februárjában 11 450 000, míg az elektromos 10 950 000 forint átlagértéket tapasztalhattunk. A hibrid autók esetén ez 7,4 százalékos, míg az elektromosok esetében 11,1 százalékos árcsökkenést jelent egy év alatt. A dízel kocsik átlagosan 5,4 százalékkal voltak drágábbak a benzines modelleknél.