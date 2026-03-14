Jelentősen csökkent itthon a használt villanyautók ára

A hajtásláncok között továbbra is a hibridek átlagára a legmagasabb.

2026. 03. 14. 7:44
2026 februárjában a Használtautó.hu kínálatában meghirdetett személygépkocsik 34,9 százaléka tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, 29,0 százaléka a 2,5–5 millió forintos sávba, 23,7 százaléka az 5–10 millió forintos árkategóriába, míg 12,4 százalékuk 10 millió forint feletti áron szerepelt a kínálatban. Az előző év azonos időszakához képest jelentős szerkezeti változás figyelhető meg: a 2,5 millió forint alatti kategória aránya 6,3 százalékkal csökkent, miközben a középkategóriát jelentő 2,5–5 millió forintos szegmens 2,5 százalékkal, az 5–10 millió forintos kategória pedig 3,5 százalékkal bővült. A 10 millió forint feletti autók aránya kisebb mértékben, 0,2 százalékkal emelkedett. 

A kínálati átlagár februárban 5,7 millió forintra nőtt,

egy évvel korábban ez az érték 5,4 millió forint volt.

A meghirdetett személygépkocsik közel fele, mintegy 50 420 darab benzinmeghajtású volt, míg a 43 570 dízelautó 41,3 százalékot képviselt a kínálatban. Az alternatív hajtású járművek részesedése továbbra is alacsonyabb, az elektromosok a kínálat 5,8 százalékát, a hibridek pedig 4,8 százalékát teszik ki. Éves összevetésben az alternatív meghajtású autók kínálata bővült a leggyorsabban. 

Az elektromos autók száma 27,5 százalékkal, a hibrideké 22,0 százalékkal nőtt.

Ezzel párhuzamosan a benzinmeghajtású autók száma 2,8 százalékkal, a dízelmodelleké pedig 4,0 százalékkal csökkent.

44 százalékkal magasabb a dízelek futásteljesítménye

A meghirdetett benzines autók átlagosan 152 ezer kilométert, míg a dízelek mintegy 219 ezer kilométert futottak, vagyis a dízelmeghajtású járművek közel 44,1 százalékkal nagyobb futásteljesítménnyel szerepeltek a kínálatban. A benzines autók átlagéletkora 13,2 év, a dízeleké 12,1 év volt. Éves összevetésben a dízelek futásteljesítménye 1,8 százalékkal, míg a benzineseké 3,8 százalékkal csökkent. A dízelüzemű személygépjárművek átlagéletkora 1,6 százalékkal, míg a benzineseké 5,7 százalékkal csökkent.

A használt autók átlagárait meghajtás szerinti bontásban vizsgálva azt látjuk, hogy jelenleg a piacon a hibrid és az elektromos gépjárművek kínálati átlagára között az olló nyílik: a hibrid esetében 2026 februárjában 11 450 000, míg az elektromos 10 950 000 forint átlagértéket tapasztalhattunk. A hibrid autók esetén ez 7,4 százalékos, míg az elektromosok esetében 11,1 százalékos árcsökkenést jelent egy év alatt. A dízel kocsik átlagosan 5,4 százalékkal voltak drágábbak a benzines modelleknél.

A statisztikai modell szerint egy jármű minden eltelt évvel hajtástípustól függően 6,9–7,7 százalékot veszít az értékéből, míg minden ezer megtett kilométer további 0,2%-os árcsökkenést eredményez. A hengerűrtatalom 100 köbcentiméterrel való növekedése 3,4 százalékkal növeli az autó értékét, addig a teljesítmény 10 kilowattos növekedése 3,7 százalékkal. Az állapot jelentős árkülönbséget okoz: az újszerű járművek 21,4 százalékkal, a kitűnő állapotúak 19,4 százalékkal drágábbak, míg a sérült vagy hibás autók ára átlagosan 60,6 százalékkal alacsonyabb.

A legnépszerűbb modellek közül az Audi A6 bizonyult a legdrágábbnak 7,2 millió forintos átlagárral, míg a Suzuki Swift 1,9 millió forintos átlaggal a legolcsóbb maradt. A legnagyobb mértékű drágulás ugyanakkor éppen a Swift esetében volt megfigyelhető: átlagára egy év alatt 28,6 százalékkal emelkedett.

A 10 legnépszerűbb márka életkorában hosszú távon lassú emelkedés látható, azonban rövid távon csökkenés tapasztalható a megfigyelt időszakban. Az Opel, a Renault és a Volkswagen márkák rendelkeznek a legidősebb átlagéletkorral, mely februárban 12,5–13,3 év között mozgott. Őket követi a Ford és a Mercedes-Benz 11,7-11,8, majd az Audi és a Toyota melyek átlagosan 11,1–11,3 évesek. A BMW-k átlagéletkora megközelítőleg 10,8 év, a Skodák nagyjából 9,9 évesek, végül pedig a legfiatalabb szereplő, a Kia, körülbelül 8,9 évvel. 

A 10 legnépszerűbb márka átlagárait vizsgálva a három nagy német prémiumgyártó – a Mercedes-Benz, a BMW és az Audi – jól elkülönülve vezetik a sorrendet a 8,5–10,5 millió forint kategóriában. Őket követi a Toyota, a Kia, a Skoda és a Volkswagen egy csoportban, amelyek árkategóriája 4,8–5,3 millió forint. A Ford ettől kissé lemaradva 4 millió forint körül szerepel a kínálatban, végül a legnépszerűbb márkák közül az alsó sávot a Renault és az Opel képviseli 2,8–3,1 millió forintos átlagárakkal.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

