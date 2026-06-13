Bemutatták az új, tisztán elektromos BMW M3-ast

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A Le Mans-ban leleplezett M Concept Neue Klasse sportszedán hivatalosan még csak tanulmány, de már vélhetően nem fog sokat változni a sorozatgyártásig.

2026. 06. 13. 16:33
Forrás: BMW
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BMW M Concept Neue Klasse
Fotó: BMW

A négy villanymotorral dolgozó M eDrive hajtáslánc-koncepció és az M Dynamic Performance Control szoftver együttműködése a vezetési élmény és a versenypályás kvalitások új dimenzióját ígéri, de a BMW még nem adott semmilyen utalást az M Concept teljesítményér vonatkozóan. Az elődnek tekinthető Vision Dynamics Experience tanulmányautó a fékpadon gigantikus, 18 ezer Nm (!) nyomatékot produkált, de a hajtásrendszer sorozatgyártásra kész változatát valószínűleg kissé visszafogják majd. A belső pletykák szerint az elektromos M3 körülbelül 1000 lóerős lesz – ami nagyjából kétszerese a jelenlegi, soros hathengeres motorú M3 generáció teljesítményének.

BMW M Concept Neue Klasse
Fotó: BMW

Az M eDrive hajtáslánc-koncepció a Neue Klasse modellgeneráció hatodik generációs (Gen6) technológiájára épül, kifejezetten a tisztán elektromos meghajtású BMW M modellek számára továbbfejlesztve. A négy villanymotort a Heart of Joy nagy teljesítményű központi számítógépbe integrált M Dynamic Performance Control szoftver vezérli. A meghajtás és a fékrendszer kerekenkénti vezérlésével a M eDrive hajtáslánc-koncepció a menetdinamika és a menetbiztonság terén egyaránt új lehetőségeket nyit meg a gyár szerint.

BMW M Concept Neue Klasse
Fotó: BMW

A 800 voltos architektúra és a várhatóan 108 kWh hasznos kapacitású nagyfeszültségű akkumulátor kombinációja hosszú utakra is alkalmassá teszi az autót. A hatodik generációs, hengeres akkumulátorcellák tovább optimalizált, M-specifikus verziója a teljesítményleadást és az energiatároló egység töltési sebességét is javítja. Ahogy a Debrecenben készülő ix3-asban is, a nagyfeszültségű akkumulátor házát az első és a hátsó tengely szerkezeti elemeként integrálták a mérnökök.

BMW M Concept Neue Klasse
BMW M Concept Neue Klasse
BMW M Concept Neue Klasse
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