Ötven évvel a halála után újra megszólalt Latinovits Zoltán hangja – Díjátadóval tisztelegtek a színészkirály előtt

A Latinovits-díjat, az Árvay Zolta képzőművész által készített ezüst plakettet és a tanúsító oklevelet Balázs Attila vehette át, míg a fiatal tehetségek között Ladányi Violának ítélte a zsűri a Latinovits-diplomát. A felnőtt kategória élén Simon Tamás végzett, az ifjúsági kategória első helyezettje pedig Mizsei Molli lett. A díjakat Vasicsek László, Balatonszemes alpolgármestere és Lutter Imre elnök a zsűritagokkal közösen adta át. A nagy értékű díjak között az ifjúsági kategória két versenyzője, Mizsei Molli és Buzási Donát egy átfogó színésztréningre kapott meghívást, amelynek költségét a Kálloy Molnár Péter-díj pénzjutalmát kiegészítve Lutter Imre ajánlotta fel. Balatonszemes önkormányzata és Balogh Mária író is különdíjat adott.

A díjátadó gálán elhangzott: a színészkirály életművének egyik legfontosabb üzenete az erkölcsi tartás és a szabadságvágy. Olyan művész volt, aki nem volt hajlandó megalkudni sem a szakmai középszerűséggel, sem a politikai érdekekkel, nem igazodott és nem keresett kegyeket, hanem vállalta a meggyőződésének következményeit is, ezért vált máig érvényes alkotóvá. A találkozó résztvevői ezt a szellemi örökséget éppúgy képviselik, mint a megszólaltatott költészet évszázadokat összefogó erejét, amelyben identitásunk és üzeneteink rejlenek.