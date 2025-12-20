Ha nincs Fidesz, nincs parti, üzente a kormányfő

<

– Ha nincs Fidesz, akkor nincs egymillió munkahely, nincs biztos időskor, de van háború és jó sok migráns. Ha nincs Fidesz, nincs parti – mondta Orbán Viktor Szegeden, a digitális polgári körök (DPK) háborúellenes gyűlésén. A zsúfolásig telt Pick Arénában tartott eseményen a miniszterelnök Lázár János építési és közlekedési miniszterrel egy rendhagyó Lázárinfón válaszolt a közönség kérdéseire, elsőként arra, hogy miért érdemes 2026-ban, 16 év kormányzás után a Fideszre szavazni.

Orbán Viktor miniszterelnök a szegedi DPK-gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor úgy válaszolt: inkább azt mondja mi lesz akkor, ha nincs Fidesz.

Ha nincs Fidesz, akkor van háború, ha nincs Fidesz–KDNP, vannak migránsok jó sokan, nincs egymillió munkahely, hiányozna 200 ezer magyar gyerek az életünkből, ha nincs Fidesz, nincs biztos időskor, nincs gyerekek utáni adókedvezmény és nincs első lakása a fiataloknak.

Kijelentette azt is, hogy a Fidesz–KDNP egy olyan közösség, amely mindig olyan vezetőket tud előhozni, az élre állítani, amilyenre a magyaroknak, az országnak, a hazának szüksége van.

Ez a mi legnagyobb erőnk

– tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy rá miért szavazzanak, Orbán Viktor azt mondta:

először is vidéki ember, falusi, és ha az ember választhat, akkor válassza a saját fajtáját.

A második érvnek azt hozta fel, hogy a legjobb korban van, bár igaz, hogy már 30 éve egyfolytában a „legjobb korban” van, de ez mégis számít. Harmadrészt hangsúlyozta azt is: nem arra vállalkozott, hogy összeállít és vezet egy kormányt, amelyik majd jól kormányoz, mert ezt más is meg tudja csinálni.

Én arra vállalkoztam, hogy megváltoztatjuk a magyarok sorsát, azt a sorsot, amit mások szántak nekünk az első világháború után. Nekünk azt a sorsot szánták, hogy kicsik legyünk és szegények, és én azt akarom, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok és ezzel még nem végeztem

– mondta.

