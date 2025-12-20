Rendkívüli

Dugig megtelt a Pick Aréna, a legnagyobb háborúellenes gyűlést tartják Szegeden – kövesse nálunk élőben! + videó

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 10:03

Idei utolsó állomásához érkezett a digitális polgári körök országjárása. Az eseményen részt vesznek a DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták, de felszólal Áder János volt köztársasági elnök is.

A teljesen megtelt szegedi Pick Arénában szombaton 11 óra után megkezdődött az idei utolsó háborúellenes gyűlés. Az eddigi legnagyobb találkozó résztvevőit a digitális polgári körök (DPK) nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip köszöntötték. Az eseményen megjelent több kormánytag és Schmitt Pál volt köztársasági elnök is. Nem mentek el szó nélkül a Tisza-parti városban a politikai aktualitások mellett sem.

Mégsem hagyhatjuk, hogy egy hiteltelen búcsúcédula-árus elvegye tőlünk Petőfi gyönyörű folyójának nevét

– jelentette ki Rákay Philip. Szabó Zsófi hozzátette: tiszavirág-életű próbálkozás lesz.

 

 

Szegediek a béke pártján

A szegediek már a háború első napjaiban is segítettek, Fendler Judit, a Szegedi Egyetem kancellárja felidézte: egy csütörtöki napon tört ki a háború, szombaton pedig már ennek hatására egy jótékonysági bálon gyűjtötték az adományokat, és két kollégiumot is megnyitottak a háború elől menekülőknek.

Rákay Philip a köszöntő után Bölöni Lászlót kérdezte arról, hogyan látják a magyarokat Franciaországban, ahol él. Az erdélyi származású legendás labdarúgó beszámolt róla, hogy a franciák közül sokan nagyra értékelik Orbán Viktor miniszterelnököt.

– A lányom például, aki szintén Franciaországban él, nem is érti, mit jelent az, hogy családi adókedvezmény, szja-mentesség, csok, kedvezményes hitel, de azt sem értik a franciák, miért 14 hónapból áll egy év a magyaroknál – sorolta a sportoló. Kiemelte, hogy ő sem ért valamit: amíg neki csekély a nyugdíja a franciáknál, pedig igencsak sokat adózott évtizedeken át a fizetése után, a bevándorlók rögtön megkapják azt a pénzt, amit ő.

Szabó Zsófi bemutatta a Bors Tisza-adót bemutató különszámát, amelyet a bíróság betiltott. Felhívta a figyelmet a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) kampányára, amely plakátokon keresztül ismerteti Magyar Péter pártjának tervezett megszorításait.

Szőke András színész, rendező, a vidéki DPK egyik alapítója a műsorvezető kérdésére hangsúlyozta: szükség van a vidékre. Mert igaz, hogy a nagy települések felé irányul az áramlás, de a kicsik felől, tehát ha nincsenek kicsik, bajba kerül a nagy is.

Ezt követően Halkó Petra, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök, Dux László, a Gál Ferenc Egyetem rektora és Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője, az MCC főigazgatója érkezett a színpadra.

DPK Mohács
Utolsó állomásához érkezett a DPK országjárása (Fotó: Kurucz Árpád)

 

Az eddigi legnagyobb háborúellenes gyűlés Szegeden

Orbán Viktor miniszterelnök több felvételt is megosztott közösségi oldalán a szegedi háborúellenes gyűlés helyszínéről.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán már bejelentkezett a szegedi háborúellenes nagygyűlés előtt.

Emlékezetes lesz a találkozónk a mai szegedi háborúellenes gyűlésen – írta közösségi oldalán Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter beszámolt róla, hogy már túl vannak a főpróbán, és LázárBazárt is tartanak.

Lázárinfó Orbánnal! Várjuk a résztvevőket, várjuk a kérdéseket, mi pedig mindent megválaszolunk!

– harangozta be az eseményt a miniszter.

A főpróbáról és a helyszínről egy videót is megosztott Lázár János.

Deutsch Tamás is bejelentkezett Szegedről, a Fidesz európai parlamenti delegációjának vezetője Kubatov Gáborral beszélget a Patrióta csatornáján.

A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető,

míg lapunk élő szöveges, videós cikkben tudósít.

Az esemény telt házas, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel.

A kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés, valamint az októberi Békemenet sikere után hirdette meg az országjárást. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen. Azóta már négy háborúellenes gyűlést tartottak a DPK tagjai, először november 15-én Győrben, majd az utóbbi hetekben Nyíregyházán, Kecskeméten, illetve Mohácson találkoztak a résztvevők.

A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök szeptemberi első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását. Ugyanis az első országos találkozó minden várakozást felülmúló sikere arra sarkallta őket, hogy még több helyszínen, közösen álljanak ki Magyarország békéjéért és biztonságáért. Ezért az ország különböző pontjain háborúellenes gyűléseket szerveztek, ahol a hazájukért tenni akaró békeszerető polgárok együtt mondhatnak nemet a háborúra.

DPK gyűlés Szeged
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Borítókép: DPK-országjárás (Fotó: Kurucz Árpád)


Lázár János és Kocsis Máté már készül a szegedi háborúellenes gyűlésre

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

