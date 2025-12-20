Dugig megtelt a Pick Aréna, a legnagyobb háborúellenes gyűlést tartják Szegeden – kövesse nálunk élőben! + videó

A teljesen megtelt szegedi Pick Arénában szombaton 11 óra után megkezdődött az idei utolsó háborúellenes gyűlés. Az eddigi legnagyobb találkozó résztvevőit a digitális polgári körök (DPK) nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip köszöntötték. Az eseményen megjelent több kormánytag és Schmitt Pál volt köztársasági elnök is. Nem mentek el szó nélkül a Tisza-parti városban a politikai aktualitások mellett sem.

Mégsem hagyhatjuk, hogy egy hiteltelen búcsúcédula-árus elvegye tőlünk Petőfi gyönyörű folyójának nevét

– jelentette ki Rákay Philip. Szabó Zsófi hozzátette: tiszavirág-életű próbálkozás lesz.

Szegediek a béke pártján

A szegediek már a háború első napjaiban is segítettek, Fendler Judit, a Szegedi Egyetem kancellárja felidézte: egy csütörtöki napon tört ki a háború, szombaton pedig már ennek hatására egy jótékonysági bálon gyűjtötték az adományokat, és két kollégiumot is megnyitottak a háború elől menekülőknek.

Rákay Philip a köszöntő után Bölöni Lászlót kérdezte arról, hogyan látják a magyarokat Franciaországban, ahol él. Az erdélyi származású legendás labdarúgó beszámolt róla, hogy a franciák közül sokan nagyra értékelik Orbán Viktor miniszterelnököt.

– A lányom például, aki szintén Franciaországban él, nem is érti, mit jelent az, hogy családi adókedvezmény, szja-mentesség, csok, kedvezményes hitel, de azt sem értik a franciák, miért 14 hónapból áll egy év a magyaroknál – sorolta a sportoló. Kiemelte, hogy ő sem ért valamit: amíg neki csekély a nyugdíja a franciáknál, pedig igencsak sokat adózott évtizedeken át a fizetése után, a bevándorlók rögtön megkapják azt a pénzt, amit ő.

Szabó Zsófi bemutatta a Bors Tisza-adót bemutató különszámát, amelyet a bíróság betiltott. Felhívta a figyelmet a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) kampányára, amely plakátokon keresztül ismerteti Magyar Péter pártjának tervezett megszorításait.

Szőke András színész, rendező, a vidéki DPK egyik alapítója a műsorvezető kérdésére hangsúlyozta: szükség van a vidékre. Mert igaz, hogy a nagy települések felé irányul az áramlás, de a kicsik felől, tehát ha nincsenek kicsik, bajba kerül a nagy is.