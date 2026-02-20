orbán viktorukrajnaBéketanácsdonald trump

Orbán Viktor Washingtonból üzent: Ukrajna zűrzavart akar Magyarországon, hogy megbuktassa a békepárti kormányt

Történelmi jelentőségű napon van túl a magyar diplomácia Washingtonban. Miközben Magyarország alapító tagként foglalt helyet Donald Trump elnök által alapított Béketanácsban, Orbán Viktor miniszterelnök súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg: Kijev aktívan beavatkozik a magyar belpolitikába. A kormányfő szerint Ukrajna célja a zűrzavarkeltés és a rezsiárak drasztikus emelése, hogy ezzel segítse hatalomra a Tisza Pártot és egy háborúpárti bábkormányt. Donald Trump ugyanakkor egyértelművé tette: teljes mellszélességgel kiáll a magyar miniszterelnök mellett.

2026. 02. 20. 5:05
Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Béketanács ülése után tartott sajtótájékoztatón Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
A világpolitika központjában, Washingtonban zajlott le a Donald Trump által életre hívott Béketanács első ülése, ahol Magyarország – a testület egyetlen európai uniós alapító tagjaként – a legmagasabb szinten képviseltette magát. A diplomáciai siker árnyékában azonban Orbán Viktor miniszterelnök a tanácskozást követő sajtótájékoztatón rántotta le a leplet arról a veszélyes játszmáról, amelyet Ukrajna folytat Magyarország ellen.

Orbán Viktor miniszterelnök képviselte Magyarországot a Béketanács washingtoni ülésén
Orbán Viktor miniszterelnök képviselte Magyarországot a Béketanács washingtoni ülésén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

A kormányfő nyíltan beszélt arról, hogy Ukrajna elemi érdeke a magyarországi káosz megteremtése. Mivel a nemzeti kormány következetesen a béke pártján áll és nem enged a fegyverszállítási követeléseknek, Kijev stratégiát váltott: beavatkozik a választásokba.

Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar legyen, lehetőleg olyan természetű zűrzavar, amelynek az árát az emberek fizetik meg, és így hozzá tudnak járulni egy nekik kedvező ukránbarát kormány létrehozásához

– fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök rámutatott: az ukrán vezetés az energiaellátás veszélyeztetésével, az olcsó olaj elzárásával próbálja elérni, hogy a benzin ára ezer forintra ugorjon, és a rezsicsökkentés megvédése lehetetlenné váljon. A cél egyértelmű: a gazdasági nehézségeken keresztül megbuktatni a szuverén magyar kormányt.

Orbán Viktor nemcsak a zsarolási kísérletekről, hanem a hazai ellenzék és Kijev összefonódásáról is konkrétumokat árult el. Mint mondta, a magyar szolgálatoknak pontos tudásuk van arról, hogy Ukrajna finanszírozza a Tisza Pártot.

Tehát arról pontos tudásunk van abban a formában, hogy meglehetősen kifinomult informatikai szolgáltatásokat adnak át és végeznek a Tisza javára ellenszolgáltatás nélkül. Ez dokumentált és ismert dolog, ez a magyar parlament nemzetbiztonsági bizottsága is foglalkozott

– jelentette ki a kormányfő.

A tét tehát hatalmas: ukránbarát bábkormány kerül-e hatalomra, amely vinné a magyarok pénzét, fegyvereit és fiait a frontra, vagy marad a békepárti vezetés.

A Béketanács beszéd helyett cselekszik

Miközben Kijev a konfliktus eszkalálásán dolgozik, Washingtonban a béke építése zajlott. Orbán Viktor a Béketanács ülését követően kifejtette:

a régi mamutszervezetek, mint az ENSZ, kudarcot vallottak, nem képesek kezelni a válsággócokat. Donald Trump kezdeményezése egy szükségszerű, pragmatikus reakció erre a tehetetlenségre.

A Béketanács nem üres konferenciákat tart, hanem cselekszik: a Gázai övezet újjáépítésére máris dollármilliárdokat ajánlottak fel. A miniszterelnök rávilágított: Magyarország részvétele logikus, hiszen a 2015-ös válság óta minden magyar tudja, hogy a közel-keleti instabilitás azonnal megjelenik a déli határkerítésnél.

Bár Béketanács nem kívánja átvenni az ENSZ helyét, ahogy Donald Trump fogalmazott, „felügyelni fogja” azt, hogy a világszervezet végre megfelelően működjön. Edi Rama albán miniszterelnök találóan úgy fogalmazott: a Béketanács talán segít felrázni a világszervezetet, amelyet „haldokló óriásnak” titulált.

Trump: Teljes támogatásom Orbán Viktoré

A washingtoni találkozó egyik legfontosabb üzenete a magyar–amerikai szövetség megingathatatlansága volt. Donald Trump a nyitóbeszédében külön köszöntötte a magyar miniszterelnököt, és egyértelmű üzenetet küldött a választások előtt álló Magyarországnak.

Itt van velünk Orbán miniszterelnök úr, aki teljes támogatásomat élvezi Magyarországon. Azt gondolom, hogy hihetetlen munkát végez. Elképesztő munkát végzett a bevándorlás tekintetében

– jelentette ki az amerikai elnök.

Trump méltatta a magyar kormányfő migrációs politikáját, szembeállítva azt a nyugati vezetők gyengeségével.

De Orbán Viktor miniszterelnök urat teljes mellszélességgel támogatom

– hangsúlyozta, hozzátéve: biztos abban, hogy Orbán Viktor a választásokon is jól fog teljesíteni. A két vezető kétoldalú tárgyalást is folytatott, ahol a gazdasági együttműködés mellett egy lehetséges budapesti Trump-látogatás is szóba került, bár mint Orbán Viktor a sajtótájékoztatón elmondta, mindkét vezető naptára meglehetősen telített jelenleg.

Magyarország nem elszigetelt, hanem úttörő

Miközben Európa nagy része még mindig a háborús pszichózisban ragadva távol maradt, Magyarország miniszterelnöke ott ül a Béketanácsban a döntéshozó asztalnál a világ vezető hatalmaival, alaposan rácáfolva a magyar kormány nemzetközi elszigeteltségét szajkózó hangokra.

Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz

– fogalmazott ezzel kapcsolatban Orbán Viktor, utalva arra, hogy a békepárti állásponthoz, ahogy a migráció kérdésében is történt, idővel mások is csatlakozni fognak.

Az, hogy Magyarország alapító tagja ennek az új intézménynek, jelzi a magyar külpolitika sikerét és Magyarország geopolitikai szerepének az erősödését

hívta fel a figyelmet Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Hasonlóan vélekedett Magyarics Tamás az ELTE professor emeritusa is, aki szerint Magyarország diplomáciai mozgástere jelentősen megnőtt azzal, hogy olyan középhatalmakkal ül egy asztalnál, mint Törökország, Szaúd-Arábia vagy Argentína.

A Béketanács egy olyan testület, ahol nagyon komoly középhatalmak is szerepet kapnak Ázsiából, Amerikából, Afrikából, és ennek megfelelően Magyarország diplomáciai, politikai mozgástere nő

– fogalmazott a szakértő.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Béketanács ülése után tartott sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

