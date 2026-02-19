Magyarország szerepe és tekintélye nő a Béketanácsban + videó

A Béketanács létrejötte kapcsán Deák Dániel a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott: az új fórum azért alakult meg, mert az ENSZ keretein belül nem sikerült rendezni a fegyveres konfliktusokat. Mint mondta, Donald Trump is egyértelművé tette, hogy a személyes találkozókra és a többoldalú egyeztetésekre helyezik a hangsúlyt.

Donald Trump amerikai elnök Béketanácsa 2026. február 19-én tartja alakuló ülését Washingtonban. Fotó: AFP

Az elemző szerint „a gázai konfliktus esetében ez sikeres volt”, és az orosz–ukrán háború rendezése is hasonló gondolkodás mentén halad. Úgy véli, nem véletlen, hogy „a mostani amerikai adminisztráció ezen a gondolkodás mentén érte azt el, hogy leüljön az orosz és az ukrán fél a tárgyalóasztalhoz”.

Deák Dániel hangsúlyozta: „az, hogy Magyarország alapító tagja ennek az új intézménynek, jelzi a magyar külpolitika sikerét és Magyarország geopolitikai szerepének az erősödését”. Hozzátette, az amerikai külügyminiszter budapesti látogatásán is kiemelte, hogy Magyarország „a nemzet érdekét követő külpolitikát képvisel”, ami hozzájárul ahhoz, hogy „a nemzetközi geopolitikai kérdésekben is kiemelt szerepet kap hazánk”.

Az elemző szerint mindez „Magyarország szerepének, tekintélyének növekedését eredményezi”, és „megtiszteltetés és egyértelműen előny Magyarország számára, hogy ott lehet a Béketanács alakuló ülésén, és Donald Trump meghívására Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonba utazott”.