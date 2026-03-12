Vajon Magyar Péter hazudik vagy Mark Ruffalo?

Úgy látszik, tényleg nem volt igaza Francis Fukuyama amerikai politológusnak, aki A történelem vége és az utolsó ember (The End of History) című 1992-es munkájában felvázolta, hogy már megvalósult az utópia, már minden tökéletes, a liberalizmus győzött, s innentől már csak a biciklisávokat kell fejleszteni, meg annak tapsikolni, hogy mekkora a jólét és a boldogság, miközben feketék-fehérek-sárgák kéz a kézben énekelnek a tolerancia óceánjának partján.

A fasizmus és a kommunizmus legyőzése után nincs életképes alternatíva a liberális demokráciával és szabadpiaccal szemben – hirdette a zseni, de persze nemcsak a vallással nem számolt, nemcsak a nacionalizmussal, nemcsak a történelemmel, de magával az emberi természettel sem, ráadásul azt sem tudhatta előre, hogy lesz majd egy Orbán Viktor, aki egész lényével akadályozza ezt a gyönyörű egyenboldogságot, ahol a színesség jelszavát lobogtatva mindenki egyforma.

Mert ha számolt volna Orbán Viktorral, akkor lehet, hogy nem írja meg a könyvét. Persze, elképzelhető, hogy Fukuyama boldogabb lett volna Orbán Viktor nélkül. Ezt nem tudhatjuk.

De hogy Mark Ruffalo boldogabb lett volna, az több mint valószínű. Hogy ezt honnan tudjuk? Onnan, hogy ő maga mondta. Sőt, kinyilatkoztatta. Bele, a világhálóba. „Ez az! Szabadítsátok fel magatokat magyar testvéreim!” – írta Mark Ruffalo amerikai színész egy Thread-posztban, amiben megosztott egy videófelvételt arról, hogy mekkora tömeg gyűlt össze Magyar Péter országjárásának pécsi állomásán.” (444)

Bizony, ez Mark Ruffalo hollywoodi színész eredeti bejegyzése az X-en. Ez a boldog felharsanás. „Igen! Szabadítsátok fel magatokat, magyar testvéreim!”

Az alatta levő szöveg pedig ez: „RENDKÍVÜLI: Ilyen jelenetek zajlanak ma szerte Magyarországon, ahogy a tüntetők visszavágnak Orbán Viktor Putyin-barát rezsimjének. Ez elképesztő.”

Hogy a fickó honnan tudja, hogy hol van Pécs, mi az, eszik-e vagy isszák, város, madár vagy ételkülönlegesség, arról fogalmam sincs. Ahogy arról sem, hogy honnan tudja a fickó, hogy mi történik most Pécsen, tüntetés van-e vagy hetivásár, ki a fene az a Magyar Péter, és miért kell neki segíteni, illetve felsorakozni mögé. Nem hiszem, hogy ez egy hálózat lenne, és valakik szóltak, ugyan, ez már összeesküvéselmélet. Hiszek benne, hogy a hollywoodi színész reggel felkelt, kortyolgatta a kávéját, majd így kiáltott fel: Nocsak, nézzük már meg, mi van Pécsen! Olyan rég kerestem már rá. Tegnap Ceské Budejovicét néztem meg, tegnapelőtt Skobelevót, holnap Pilisvörösvárt fogom, de ma arra vagyok kíváncsi, hogy mi történik Pécsen. Mert ez nekem fontos!