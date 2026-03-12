idezojelek
Vajon Magyar Péter hazudik vagy Mark Ruffalo?

Azt mondja – vagyis posztolja – Magyar Péter fő seggnyalója, a végtelenül idegesítő noÁr (Szíííjjjaaaaa), hogy nálunk csak Nagy Feró van, náluk meg maga a híres Mark Ruffalo.

Pozsonyi Ádám

2026. 03. 12. 5:53
Fotó: Europress/AFP/Angela Weiss
Úgy látszik, tényleg nem volt igaza Francis Fukuyama amerikai politológusnak, aki A történelem vége és az utolsó ember (The End of History) című 1992-es munkájában felvázolta, hogy már megvalósult az utópia, már minden tökéletes, a liberalizmus győzött, s innentől már csak a biciklisávokat kell fejleszteni, meg annak tapsikolni, hogy mekkora a jólét és a boldogság, miközben feketék-fehérek-sárgák kéz a kézben énekelnek a tolerancia óceánjának partján.

A fasizmus és a kommunizmus legyőzése után nincs életképes alternatíva a liberális demokráciával és szabadpiaccal szemben – hirdette a zseni, de persze nemcsak a vallással nem számolt, nemcsak a nacionalizmussal, nemcsak a történelemmel, de magával az emberi természettel sem, ráadásul azt sem tudhatta előre, hogy lesz majd egy Orbán Viktor, aki egész lényével akadályozza ezt a gyönyörű egyenboldogságot, ahol a színesség jelszavát lobogtatva mindenki egyforma.

Mert ha számolt volna Orbán Viktorral, akkor lehet, hogy nem írja meg a könyvét. Persze, elképzelhető, hogy Fukuyama boldogabb lett volna Orbán Viktor nélkül. Ezt nem tudhatjuk.

De hogy Mark Ruffalo boldogabb lett volna, az több mint valószínű. Hogy ezt honnan tudjuk? Onnan, hogy ő maga mondta. Sőt, kinyilatkoztatta. Bele, a világhálóba. „Ez az! Szabadítsátok fel magatokat magyar testvéreim!” – írta Mark Ruffalo amerikai színész egy Thread-posztban, amiben megosztott egy videófelvételt arról, hogy mekkora tömeg gyűlt össze Magyar Péter országjárásának pécsi állomásán.” (444)

Bizony, ez Mark Ruffalo hollywoodi színész eredeti bejegyzése az X-en. Ez a boldog felharsanás. „Igen! Szabadítsátok fel magatokat, magyar testvéreim!”

Az alatta levő szöveg pedig ez: „RENDKÍVÜLI: Ilyen jelenetek zajlanak ma szerte Magyarországon, ahogy a tüntetők visszavágnak Orbán Viktor Putyin-barát rezsimjének. Ez elképesztő.”

Hogy a fickó honnan tudja, hogy hol van Pécs, mi az, eszik-e vagy isszák, város, madár vagy ételkülönlegesség, arról fogalmam sincs. Ahogy arról sem, hogy honnan tudja a fickó, hogy mi történik most Pécsen, tüntetés van-e vagy hetivásár, ki a fene az a Magyar Péter, és miért kell neki segíteni, illetve felsorakozni mögé. Nem hiszem, hogy ez egy hálózat lenne, és valakik szóltak, ugyan, ez már összeesküvéselmélet. Hiszek benne, hogy a hollywoodi színész reggel felkelt, kortyolgatta a kávéját, majd így kiáltott fel: Nocsak, nézzük már meg, mi van Pécsen! Olyan rég kerestem már rá. Tegnap Ceské Budejovicét néztem meg, tegnapelőtt Skobelevót, holnap Pilisvörösvárt fogom, de ma arra vagyok kíváncsi, hogy mi történik Pécsen. Mert ez nekem fontos!

Igen, ez valószínűleg így történt. Én hiszek ebben!

Azt mondja – vagyis posztolja – Magyar Péter fő seggnyalója, a végtelenül idegesítő noÁr (Szíííjjjaaaaa), hogy nálunk csak Nagy Feró van, náluk meg maga a híres Mark Ruffalo. Mert a színész most posztolt valamit, amivel támogatja a nagy magyar forradalmat – út a börtönbe program –, és ezért noÁr most sikongat meg ujjong. Na, de ha már támogatja a Tiszát, utánanéztem gyorsan ennek az ürgének meg a nézeteinek. Nos, ahogy azt vártuk. Próbálom címszavakban összefoglalni. Pride, Transz, BLM, térdelés, demokraták, free Palestina támogató, fúj Trump stb. és persze lelkes bevándorláspárti.

De biztos, ami biztos, még megkérdeztem AI barátunkat is, Mark Ruffalo, hollywoodi színész támogatja-e az LMBTQ+ közösséget, részt vesz-e benne, és az ideológia széles körű bevezetése és terjesztése mellett foglal-e állást. Ezt írta nekem: 

„Igen, Mark Ruffalo kifejezetten támogatja az LMBTQ mozgalmat, és aktív szövetségesként (ally) ismert a szórakoztatóiparban.

A színész számos alkalommal kiállt az LMBTQ+ jogok mellett:

Nyilvános támogatás: Rendszeresen megnyilvánul közösségi oldalain (pl. Instagramon és X-en/Twitteren) az LMBTQ+ közösség mellett, különösen a Pride hónapok idején.”

Biztos, ami biztos, megnéztem a bevándorlás témakört is. Hátha Ruffalo – aki Magyar Péter és a Tisza támogatója – elítéli a bevándorlást. Ezt találtam:

„Trump bevándorlóellenes hadserege ellen tiltakoztak a sztárok a Golden Globe-gálán. Mark Ruffalo, Jean Smart, Natasha Lyonne és Wanda Sykes is abban a kitűzőben lépett a gála vörös szőnyegére, amellyel a bevándorlási és vámhatóság ellen tiltakoznak. […] A Trump-kormány az elmúlt évben arra használta a szövetségi erőket, hogy megbüntesse és megfélemlítse a közösségeket, gyakran bűnbaknak állítva be a bevándorlókat. Az ICE nem teszi biztonságosabbá a közösségeinket, hanem káoszt hoznak az utcáinkra, és ennek a családok, a bevándorlók és az amerikai állampolgárok együtt fizetik meg az árát.”

Nem azt hazudozzátok Peti, hogy ti ezeket mind elutasítjátok? Nem azt mondtátok, hogy megtartjátok Orbán jó dolgait, csak a „gonoszságokat” iktatjátok ki? Akkor mi lesz majd a kerítéssel, Peti?

Azt mondtad, elutasítod az illegális migrációt, és nem támogatod az LMBTQ-mozgalmakat. Ezt megmondtátok ennek a hollywoodi ürgének is? Akinek nem tudom, mi köze a magyar választásokhoz, mert én rohadtul nem kérdeztem a véleményét. (Megjegyzem, mi, magyarok innen láttuk, hogy Biden egy demens félhülye kesztyűbáb volt, csak pont ő nem vette észre?)

Szóval Mark Ruffalo „veletek van”, kedves Áron. Jó.

Hát ennél még a nyolcvanéves Feró is inkább, nemhogy a XX. Századi híradó az Ős-Bikinitől.

Megjegyzem, Mark Ruffalo már 2022-ben is ezt írta: ,,Magyarországi barátaim: hihetetlen lehetőségetek lesz vasárnap. Választhatjátok a szabadságot, reményt, befogadást és a békét. A választás joga egy áldás. És hatalom. Kérlek, éljetek a hatalmatokkal, és segítsetek mindenkinek, akit ismertek, hogy ők is élhessenek a sajátjukkal.”

Mondjuk, akkor is pont annyira érdekelt a véleménye Mark Ruffalónak, mint most.

