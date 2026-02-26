Hasznos idióták felvonulása

Azt kell hogy mondjam, a publicisztikaíró manapság kissé gondban van. Úgy van az újabbnál újabb labdákkal, amit az ellenzék feldob, mint amikor 1987-ben régi barátom, Bánki Gábor beszabadult egy rockerboltba, és a csillogó jelvények közül nem tudta kiválasztani, hogy mi az, ami kell neki. Állt elmélázva, pislogott, nézegette a csodás mütyüröket, amiken szegecses, bőrdzsekis, gitáros illetők pózoltak, a zenekarneveket, amelyekből csak néhányat ismert, majd a kérdésre, hogy melyiket kéri, ezt mondta: A felső két sort.

Jelen sorok írója ezt nem teheti meg, mert mégiscsak választani kell. Pedig nehéz. A bőség zavara ez. Egyik hír bicskanyitogatóbb, mint a másik.

De a kedvencem mégiscsak Karácsony Gergely és az ő menete.

Miközben Ukrajna elzárta a csapot, amin érkezhet hozzánk az olcsó orosz energiahordozó, miközben – nem először – fenyegetőznek katonai lépésekkel, sértegetnek és gyaláznak minket, akadt pár idióta, aki ukrán zászlókkal bohóckodik, és biztosítja a nemzetközi erőteret, hogy „Igen, mi jó szolgáid vagyunk! Ránk számíthatsz!”

„Nincs még egy nemzet, amely az ukránnál több jogot szerzett volna ahhoz, hogy Európa tagja legyen” – mondta Karácsony Gergely főpolgármester vasárnap Oroszország budapesti nagykövetsége előtt, az Ukrajna melletti szolidaritási tüntetésén.

Értjük. A sok száz éves szerb állam labdába se rúg, az állami léttel 1991-óta rendelkező Ukrajna, ahol háború, teljes káosz, diktatúra, korrupció és mélyszegénység van, az igen.

„Ukrajnának joga van a békéhez is, ám ez nem lehet kapituláció vagy diktátum, Európának pedig el kell gondolkodnia azon, hogy a közös álmai fontosabbak-e vagy a nemzeti keretben létező rémálmai” – fogalmazott Karácsony Gergely.

Tehát le a nemzeti léttel, le a magyarkodással, saját érdekekkel, éljen az önfeladás és az EU-kolhoz! Szerintem így értette a főpolgármester, csak szerény, mint a kátyúk tömködésében.

Mondjuk, ha nem lenne éjsötét butaság a főpolgármester fejében, akkor az is világos lehetne neki, hogy az EU tagjának lenni az alapító országokon kívül egyiknek sem volt joga, és ha a szabályok így maradnak, ilyen jogot ezután sem fog szerezni egyik állam sem. Az EU tagja az lehet, amelyiknek a bent lévők mindegyike megengedi ezt.