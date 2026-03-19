Nagyon durva igénnyel álltak elő az ukránok

Ukrajna gazdaszervezetének EU-csatlakozási elképzelése súlyosan veszélyeztetné a magyar és az európai mezőgazdaságot – mutatott rá az agrárminiszter. Nagy István úgy véli, hogy a kért mentességek, a teljes agrártámogatás és az azonnali piacnyitás együtt ellehetetlenítenék az uniós gazdákat.

Dénes Zoltán
2026. 03. 19. 9:32
Nagy István fontos részleteket közölt az ukrán gazdák elképzeléseiről. Forrás: Agrárminisztérium
Az ukrán gazdákat tömörítő mezőgazdasági tanács a napokban bemutatta, hogyan is képzelik el ők az európai uniós csatlakozást – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Nagy István. Az agrárminiszter tájékoztatása szerint az ukránok a csatlakozás pillanatától kezdve tízéves átmeneti időt akarnak, vagyis azt, hogy ne kelljen megfelelniük addig semmilyen szabálynak, ugyanis mentességet kérnének.

Nagy István szerint nagyot akarnak markolni az ukrán gazdák
Nagy István agrárminiszter szerint az ukránok mindent akarnak azonnal, de semmit sem teljesítenének az elvárásokból
(Fotó: Ladóczki Balázs)

Ugyanakkor már az összes agrártámogatást a csatlakozás pillanatától kérik. Harmadikként megfogalmazott igényük, hogy a csatlakozás első pillanatától kezdve teljes hozzáférésük legyen az uniós piachoz. Amennyiben Ukrajna csatlakozása így valósulna meg, úgy az egyértelműen az európai és a magyar mezőgazdaság halálos ítéletét jelentené – mutatott rá Nagy István.

Gondoljunk csak bele, Ukrajna 43 millió hektár termőterülettel rendelkezik. Az erre kifizetett területalapú támogatások elvinnék az uniós agrárbüdzsé nagy részét

– mondta az agrárminiszter.

Álláspontja szerint, az európai termelők így nem fognak tudni versenyezni az ukrán nagygazdaságokkal, amelyek egyenként akár több százezer hektáron is gazdálkodnak. Amennyiben ezek a cégek az uniós agrártámogatások mellett, még a belső piachoz is hozzáférést kapnak úgy, hogy közben tíz évig nem kell megfelelniük az uniós termelési követelményeknek, az a kisgazdaságokra épülő uniós agrártársadalmat tönkreteszi.

Ezt nem hagyhatjuk – szögezte le Nagy István, aki szerint kár lenne illúziókat kergetni a tekintetben, hogy a brüsszeli elit kinek az érdekeit képviseli majd, ha a tényleges döntésre kerül sor. Mint mondta, egyedül a nemzeti kormány képes megvédeni a magyar gazdákat, s az áprilisi választára készülve kérte, hogy a gazdák ne most kísérletezzenek, mert nagy a tét.

Ukrajana csatlakozása mindent tönkretenne. Ukrajna EU-csatlakozása jelentős változásokat hozna az unió számára, amelyek mind politikai, mind gazdasági szempontból mélyrehatóak lennének. A kihívások leküzdése nélkül Ukrajna csatlakozási folyamata hosszú és bonyolult lesz, miközben geopolitikai tényezők figyelembevételével kell döntéseket hozni az egységes európai jövő érdekében. 

„Ukrajna EU-s csatlakozása minden magyar háztartásnak százezer forintokban mérhető károkat fog okozni, a mezőgazdaságot pedig kinyírja” – közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter a korábbi Facebook-videójában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

