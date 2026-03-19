Nagyon durva igénnyel álltak elő az ukránok

Az ukrán gazdákat tömörítő mezőgazdasági tanács a napokban bemutatta, hogyan is képzelik el ők az európai uniós csatlakozást – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Nagy István. Az agrárminiszter tájékoztatása szerint az ukránok a csatlakozás pillanatától kezdve tízéves átmeneti időt akarnak, vagyis azt, hogy ne kelljen megfelelniük addig semmilyen szabálynak, ugyanis mentességet kérnének.
Ugyanakkor már az összes agrártámogatást a csatlakozás pillanatától kérik. Harmadikként megfogalmazott igényük, hogy a csatlakozás első pillanatától kezdve teljes hozzáférésük legyen az uniós piachoz. Amennyiben Ukrajna csatlakozása így valósulna meg, úgy az egyértelműen az európai és a magyar mezőgazdaság halálos ítéletét jelentené – mutatott rá Nagy István.
Gondoljunk csak bele, Ukrajna 43 millió hektár termőterülettel rendelkezik. Az erre kifizetett területalapú támogatások elvinnék az uniós agrárbüdzsé nagy részét
– mondta az agrárminiszter.
Álláspontja szerint, az európai termelők így nem fognak tudni versenyezni az ukrán nagygazdaságokkal, amelyek egyenként akár több százezer hektáron is gazdálkodnak. Amennyiben ezek a cégek az uniós agrártámogatások mellett, még a belső piachoz is hozzáférést kapnak úgy, hogy közben tíz évig nem kell megfelelniük az uniós termelési követelményeknek, az a kisgazdaságokra épülő uniós agrártársadalmat tönkreteszi.
Ezt nem hagyhatjuk – szögezte le Nagy István, aki szerint kár lenne illúziókat kergetni a tekintetben, hogy a brüsszeli elit kinek az érdekeit képviseli majd, ha a tényleges döntésre kerül sor. Mint mondta, egyedül a nemzeti kormány képes megvédeni a magyar gazdákat, s az áprilisi választára készülve kérte, hogy a gazdák ne most kísérletezzenek, mert nagy a tét.
Ukrajana csatlakozása mindent tönkretenne. Ukrajna EU-csatlakozása jelentős változásokat hozna az unió számára, amelyek mind politikai, mind gazdasági szempontból mélyrehatóak lennének. A kihívások leküzdése nélkül Ukrajna csatlakozási folyamata hosszú és bonyolult lesz, miközben geopolitikai tényezők figyelembevételével kell döntéseket hozni az egységes európai jövő érdekében.
