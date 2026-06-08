UkrajnaOroszországmerényletkísérlet

Kis híján súlyos csapás érte az ukrán vezérkart

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Az utolsó pillanatban hiúsítottak meg egy magas rangú ukrán hírszerző elleni merényletet Kijevben. A hatóságok szerint az orosz titkosszolgálatokhoz köthető akció célja nemcsak egy kulcsszereplő likvidálása, hanem Ukrajna katonai képességeinek megingatása is volt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 08. 16:45
Az ukrán rendőrség különleges egysége
Az ukrán rendőrség különleges egysége Forrás: AFP
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A hivatalos tájékoztatás szerint a 38 éves kijevi férfit orosz kapcsolatokon keresztül szervezték be, és az volt a feladata, hogy megszervezze a GUR egyik kulcsfontosságú egységének vezetője elleni likvidálást. 

A megállapodás részeként tízezer dollárt már előlegként át is vette.

Az ügyészség szerint a kiszemelt célpont a katonai hírszerzés egyik tisztviselője volt, aki egyben a Hadifoglyokkal Való Bánásmód Koordinációs Főhadiszállásának helyettes vezetőjeként is dolgozik. A nevét hivatalosan nem tették közzé, azonban nyilvánosan elérhető információk alapján Andrij Juszovról lehet szó.

A nyomozás feltárta, hogy a gyanúsított – akit korábban vagyon elleni bűncselekmények miatt már elítéltek – alaposan feltérképezte a célpont életét. Információkat gyűjtött többek között a mozgásáról, napi időbeosztásáról, lakhelyéről és közlekedési szokásairól. Ezekre építve FPV-drónnal végrehajtott támadásban gondolkodott, és olyan személyt próbált találni, aki képes az eszköz kezelésére.

Az Ukrán Nemzeti Rendőrség helyettes vezetője, Andrij Nebitov úgy nyilatkozott, hogy az akció célja Ukrajna katonai erejének meggyengítése és a társadalom megtörése lett volna. 

Hozzátette: a merénylet komoly propagandagyőzelmet jelentett volna Oroszország számára, miközben egy olyan szakember életét követelte volna, aki aktívan fellépett az orosz erők ellen.

A hatóságok azt is megállapították, hogy az érintettek fedőnyelvet használtak a kommunikáció során: építőipari kifejezésekkel utaltak a terv részleteire. A gyilkosságot „építkezésnek” vagy „munkának”, a megrendelőt „művezetőnek”, a végrehajtót „munkásnak” vagy „építőnek”, míg az eszközt „szerszámnak” vagy „cementnek” nevezték.

A férfit előre kitervelten, anyagi haszonszerzés céljából, megbízásra és több személy együttműködésében elkövetett emberölés előkészítésének megszervezésével gyanúsítják. A bíróság elrendelte letartóztatását. 

A nyomozás jelenleg is tart, a hatóságok a megrendelő kilétét, az esetleges társakat és az előkészületek minden részletét vizsgálják. Az eljárás végén a gyanúsított akár 10–15 év közötti, illetve életfogytig tartó szabadságvesztést is kaphat.

Korábban, 2026 februárjában ukrán és moldovai szervek közösen számoltak fel egy olyan csoportot, amely az orosz titkosszolgálatok irányítása alatt ismert ukrán és külföldi személyek – köztük Andrij Juszov – meggyilkolását tervezte. Az akció során tíz embert vettek őrizetbe, továbbá fegyvereket, robbanóanyagokat és egyéb bizonyítékokat is lefoglaltak.

Zelenszkij megszabta a béke feltételeit

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben beszámoltunk: európai katonák mehetnek Ukrajnába a tűzszünet betartatására. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Londonba érkezett, ahol a brit, francia és német vezetőkkel közösen öt szigorú feltételt szabtak Vlagyimir Putyinnak egy igazságos és tartós béke érdekében. A közös nyilatkozatban szerepel a többnemzetiségű – azaz európai – erő telepítése Ukrajnába a frontvonalon a tűzszünet betartatására.

Borítókép: Az ukrán rendőrség különleges egysége (Fotó: AFP)

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