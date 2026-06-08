Kis híján súlyos csapás érte az ukrán vezérkart

A hivatalos tájékoztatás szerint a 38 éves kijevi férfit orosz kapcsolatokon keresztül szervezték be, és az volt a feladata, hogy megszervezze a GUR egyik kulcsfontosságú egységének vezetője elleni likvidálást.

A megállapodás részeként tízezer dollárt már előlegként át is vette.

Az ügyészség szerint a kiszemelt célpont a katonai hírszerzés egyik tisztviselője volt, aki egyben a Hadifoglyokkal Való Bánásmód Koordinációs Főhadiszállásának helyettes vezetőjeként is dolgozik. A nevét hivatalosan nem tették közzé, azonban nyilvánosan elérhető információk alapján Andrij Juszovról lehet szó.

A nyomozás feltárta, hogy a gyanúsított – akit korábban vagyon elleni bűncselekmények miatt már elítéltek – alaposan feltérképezte a célpont életét. Információkat gyűjtött többek között a mozgásáról, napi időbeosztásáról, lakhelyéről és közlekedési szokásairól. Ezekre építve FPV-drónnal végrehajtott támadásban gondolkodott, és olyan személyt próbált találni, aki képes az eszköz kezelésére.

Az Ukrán Nemzeti Rendőrség helyettes vezetője, Andrij Nebitov úgy nyilatkozott, hogy az akció célja Ukrajna katonai erejének meggyengítése és a társadalom megtörése lett volna.

Hozzátette: a merénylet komoly propagandagyőzelmet jelentett volna Oroszország számára, miközben egy olyan szakember életét követelte volna, aki aktívan fellépett az orosz erők ellen.

❗️Ukrainian law enforcement and counterintelligence officers have prevented an assassination attempt on a senior official of Ukraine’s military intelligence (DIU) and detained a #ruZZian agent in #Kyiv



ruZZian intelligence services recruited a 38-year-old Kyiv resident pic.twitter.com/YUIEK06REs — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) June 8, 2026

A hatóságok azt is megállapították, hogy az érintettek fedőnyelvet használtak a kommunikáció során: építőipari kifejezésekkel utaltak a terv részleteire. A gyilkosságot „építkezésnek” vagy „munkának”, a megrendelőt „művezetőnek”, a végrehajtót „munkásnak” vagy „építőnek”, míg az eszközt „szerszámnak” vagy „cementnek” nevezték.

A férfit előre kitervelten, anyagi haszonszerzés céljából, megbízásra és több személy együttműködésében elkövetett emberölés előkészítésének megszervezésével gyanúsítják. A bíróság elrendelte letartóztatását.

A nyomozás jelenleg is tart, a hatóságok a megrendelő kilétét, az esetleges társakat és az előkészületek minden részletét vizsgálják. Az eljárás végén a gyanúsított akár 10–15 év közötti, illetve életfogytig tartó szabadságvesztést is kaphat.

Korábban, 2026 februárjában ukrán és moldovai szervek közösen számoltak fel egy olyan csoportot, amely az orosz titkosszolgálatok irányítása alatt ismert ukrán és külföldi személyek – köztük Andrij Juszov – meggyilkolását tervezte. Az akció során tíz embert vettek őrizetbe, továbbá fegyvereket, robbanóanyagokat és egyéb bizonyítékokat is lefoglaltak.