Olaszország is leszámolt az iskolai genderőrülettel
Giorgia Meloni kormánya történelmi jelentőségű oktatási reformot vitt keresztül az olasz parlamentben, amely megerősíti a szülők jogait és védelmet nyújt a gyermekeknek az LMBTQ-ideológiával szemben. Az új szabályozás értelmében az iskolák többé nem oktathatnak szexuális orientációról vagy genderidentitásról a szülők kifejezett beleegyezése nélkül. Olaszország ezzel a magyar gyermekvédelmi törvény által kijelölt útra lépett, Európa-szerte példát mutatva a konzervatív értékek védelmében.
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