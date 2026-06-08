A divatipar lett az egyik legnagyobb globális műanyagprobléma, a szintetikus textíliák használat közben is szennyeznek

További gond, hogy maga a textil-újrahasznosítás technológiailag nem egyszerű feladat. A ruhák ritkán készülnek egyetlen tiszta alapanyagból. A pamutot poliészterrel, a poliésztert elasztánnal, a kabátokat membránokkal, bélésekkel, cipzárakkal, gombokkal, festékekkel, bevonatokkal és adalékanyagokkal kombinálják. Ez a sokféleség a reciklálást gazdaságtalanná, sok esetben akár lehetetlenné is teszi.

Nem fogyasztói döntés

Ezért félrevezető, amikor a problémát pusztán fogyasztói döntésekre szűkítjük. Természetesen számít, hogy kevesebbet vásárolunk-e, tovább hordjuk-e a ruháinkat, javíttatunk-e, vagy választunk-e használt terméket. De a textilválság nem oldható meg kizárólag azzal, hogy az egyén „jobban vásárol”.

A rendszert ugyanis eleve a gyors fogyasztásra optimalizálták. Az olcsó, rövid életű termékek előnyben vannak, miközben a javítás, az újrahasználat, a bérlés, a minőségi használtruha-piac és a valódi textilből textil-újrahasznosítás infrastruktúrája még nem elég erős.

Ezt ismerte fel az Európai Unió is. A fenntartható és körforgásos textiltermékekre vonatkozó uniós stratégia célja, hogy 2030-ra az EU piacán forgalomba hozott textiltermékek

tartósabbak,

javíthatóbbak és újrahasznosíthatóbbak legyenek,

és a fast fashion logikája fokozatosan visszaszoruljon.

A szabályozás már el is indult ebbe az irányba. 2025. január 1-jétől az EU-tagállamoknak külön textilgyűjtési rendszert kell működtetniük, illetve az uniós hulladékszabályozás módosítása a textilágazatban is a kiterjesztett gyártói felelősség irányába mozdítja a rendszert: a gyártók és forgalmazók egyre kevésbé tekinthetik lezártnak a felelősségüket az értékesítés pillanatában, és részt kell vállalniuk a begyűjtés, válogatás, újrahasználat és újrahasznosítás költségeiből.

Ezzel párhuzamosan az EU az eladatlan ruhák megsemmisítését is korlátozza. Az új ökodizájnszabályok alapján 2026. július 19-től a nagyvállalatok számára tilos lesz az eladatlan ruházati termékek, kiegészítők és lábbelik megsemmisítése – a közepes vállalatokra a kötelezettség később terjed ki.

Ez azért lényeges, mert a túltermelés eddig sokszor láthatatlan maradt: nemcsak az jelent problémát, amit megveszünk és kidobunk, hanem az is, amit legyártanak, de soha nem használnak.