divatiparkörnyezetszennyezéstextil

A divatipar lett az egyik legnagyobb globális műanyagprobléma, a szintetikus textíliák használat közben is szennyeznek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Ma már a textiliparban használt szálak mintegy 59 százaléka készül poliészterből, a szintetikus textíliákból származó mikroműanyagok pedig évente akár kétszáz–ötszázezer tonnával terhelhetik a tengeri környezetet. Az Európai Unióban évente 5,8 millió tonna textilhulladék keletkezik, amelyek mindössze egy százalékából lesz újra ruhadarab, ezt hozza magával a divatipar.

Magyar Nemzet
2026. 06. 08. 15:00
Jelenleg a textilhulladéknak mindössze egy százalékából lesz újra textil Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

További gond, hogy maga a textil-újrahasznosítás technológiailag nem egyszerű feladat. A ruhák ritkán készülnek egyetlen tiszta alapanyagból. A pamutot poliészterrel, a poliésztert elasztánnal, a kabátokat membránokkal, bélésekkel, cipzárakkal, gombokkal, festékekkel, bevonatokkal és adalékanyagokkal kombinálják. Ez a sokféleség a reciklálást gazdaságtalanná, sok esetben akár lehetetlenné is teszi.

Nem fogyasztói döntés

Ezért félrevezető, amikor a problémát pusztán fogyasztói döntésekre szűkítjük. Természetesen számít, hogy kevesebbet vásárolunk-e, tovább hordjuk-e a ruháinkat, javíttatunk-e, vagy választunk-e használt terméket. De a textilválság nem oldható meg kizárólag azzal, hogy az egyén „jobban vásárol”.

A rendszert ugyanis eleve a gyors fogyasztásra optimalizálták. Az olcsó, rövid életű termékek előnyben vannak, miközben a javítás, az újrahasználat, a bérlés, a minőségi használtruha-piac és a valódi textilből textil-újrahasznosítás infrastruktúrája még nem elég erős.

Ezt ismerte fel az Európai Unió is. A fenntartható és körforgásos textiltermékekre vonatkozó uniós stratégia célja, hogy 2030-ra az EU piacán forgalomba hozott textiltermékek

  • tartósabbak, 
  • javíthatóbbak és újrahasznosíthatóbbak legyenek, 
  • és a fast fashion logikája fokozatosan visszaszoruljon.

A szabályozás már el is indult ebbe az irányba. 2025. január 1-jétől az EU-tagállamoknak külön textilgyűjtési rendszert kell működtetniük, illetve az uniós hulladékszabályozás módosítása a textilágazatban is a kiterjesztett gyártói felelősség irányába mozdítja a rendszert: a gyártók és forgalmazók egyre kevésbé tekinthetik lezártnak a felelősségüket az értékesítés pillanatában, és részt kell vállalniuk a begyűjtés, válogatás, újrahasználat és újrahasznosítás költségeiből.

Ezzel párhuzamosan az EU az eladatlan ruhák megsemmisítését is korlátozza. Az új ökodizájnszabályok alapján 2026. július 19-től a nagyvállalatok számára tilos lesz az eladatlan ruházati termékek, kiegészítők és lábbelik megsemmisítése – a közepes vállalatokra a kötelezettség később terjed ki. 

Ez azért lényeges, mert a túltermelés eddig sokszor láthatatlan maradt: nemcsak az jelent problémát, amit megveszünk és kidobunk, hanem az is, amit legyártanak, de soha nem használnak.

A jó gyakorlatok tehát nem a „zöld kollekcióknál” kezdődnek, hanem a rendszer újratervezésénél. Tartósabb anyagok, javítható szabás, kevesebb kevert szál, termékútlevél, gyártói felelősség, professzionális válogatás, helyi újrahasználati rendszerek, javítóműhelyek, bérleti modellek és textilből textil-újrahasznosítási kapacitások kellenek. A Zöldgazdaság cikke szerint az EU célja, hogy a textilből textil-újrahasznosítás arányát a jelenlegi egy százalékról 18-20 százalékra emelje, 2030-ra 2,5 millió tonna hulladék reciklálását irányozva elő.

A kulcskérdés ugyanaz, mint az egyszer használatos műanyagok esetében: nem elég az anyagot lecserélni, ha a használati modell változatlan marad. Egy újrahasznosított poliészterből készült póló sem lesz valóban fenntartható, ha néhány alkalom után hulladékká válik.

A rendszer gyors fogyasztásra és eldobásra épül

Egy „zöld” kollekció sem oldja meg a problémát, ha közben a teljes gyártási volumen tovább nő. És egy szelektív gyűjtőkonténer sem jelent körforgást, ha a begyűjtött anyagból végül nem lesz újra értékes termék. Ebben az értelemben a textilipar ugyanazt a tanulságot hordozza, mint az ételrendelés és az egyszer használatos csomagolások világa. A probléma nem kizárólag az, hogy műanyagból, papírból vagy más anyagból készül-e egy termék, hanem az is, ha az egész rendszer rövid életciklusokra, gyors fogyasztásra és eldobásra épül.

 


 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekföld

Virtuális lincselés

Bogár László avatarja

Ez már messze nem egyszerűen „csak” manipuláció, mint a „régi szép időkben”, hanem a valóság korlátlan és folyamatos újraalkotása a korlátlan hatalmi akarat szerint.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu