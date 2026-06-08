Két légitársaság is felfüggeszti járatait

A légitársaság közölte, hogy „az izraeli járatok újraindítását a jelenlegi tervek szerint június 10-én tervezik, a helyzet alakulásától függően. Az utasok és a személyzet biztonsága továbbra is a vállalat legfontosabb prioritása, amely továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a kialakuló helyzetet az illetékes hatóságokkal együttműködve”.
Az Austrian Airlines csak a múlt héten indította újra Izraelbe tartó járatait, és szintén törölte hétfői járatait.
Izrael nem zárta le légterét a rakétatámadások nyomán, a Tel-Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren kisebb-nagyobb késésekkel, de továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat.
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