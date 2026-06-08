Két légitársaság is felfüggeszti járatait

A légitársaság közölte, hogy „az izraeli járatok újraindítását a jelenlegi tervek szerint június 10-én tervezik, a helyzet alakulásától függően. Az utasok és a személyzet biztonsága továbbra is a vállalat legfontosabb prioritása, amely továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a kialakuló helyzetet az illetékes hatóságokkal együttműködve”.

Az Austrian Airlines csak a múlt héten indította újra Izraelbe tartó járatait, és szintén törölte hétfői járatait.