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Két légitársaság is felfüggeszti járatait

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A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait – közölték a légitársaságok hétfőn.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 08. 14:45
Két légitársasági is felfüggeszti járatait - képünk illusztráció Fotó: MIKE CAMPBELL Forrás: NurPhoto
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 A légitársaság közölte, hogy „az izraeli járatok újraindítását a jelenlegi tervek szerint június 10-én tervezik, a helyzet alakulásától függően. Az utasok és a személyzet biztonsága továbbra is a vállalat legfontosabb prioritása, amely továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a kialakuló helyzetet az illetékes hatóságokkal együttműködve”.

Az Austrian Airlines csak a múlt héten indította újra Izraelbe tartó járatait, és szintén törölte hétfői járatait.

Izrael nem zárta le légterét a rakétatámadások nyomán, a Tel-Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren kisebb-nagyobb késésekkel, de továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat.

 

Joáv Kis izraeli oktatási miniszter hétfőn bejelentette, hogy kedden sem lesz tanítás az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt, de előkészületeket tesznek az iskolák szerdai megnyitására, amikor kis csoportokban újrakezdik a frontális oktatást.

Borítókép: Két légitársaság is felfüggeszti járatait – képünk illusztráció (Fotó: AFP)

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