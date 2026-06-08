FIFAlabdarúgó-vb 2026bíráskodás

Döbbenetes történetek a labdarúgó-világbajnokságok bíróiról

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A csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságon egészen biztosan sok szó esik majd a bíráskodásról. Egy-egy ilyen tornán a játékvezetők egyre inkább az érdeklődés középpontjába kerülnek, mert a meccsek tétje óriási, a sportágat pedig teljesen maga alá gyűrte a pénz. Nem véletlen, hogy a bírók felelőssége egyre nagyobb, ennél már csak a meccsek előtti és alatti nyomás az, amelyet szinte lehetetlen elviselniük. A közeljövőben könyv jelenik majd meg a FIFA legjobb bíróiról. A brit Guardian most ezt a kötetet szemlézte, mi is megtettük, mert a labdarúgó-vb előtt tényleg döbbenetes olvasni ezeket a sztorikat.

Magyar Nemzet
2026. 06. 08. 17:54
Az amerikai Ismail Elfath (jobbra) a reklamáló ghánai játékosokkal a 2022-es labdarúgó-világbajnokságon Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA Forrás: AFP
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Embertelen tesztek, embertelen nyomás

De térjünk most vissza a történet elején említett amerikai bíróra. Ismail Elfath a 2024-es Copa América tornán súlyos térdsérülést szenvedett. Ekkor az is kétségessé vált, hogy folytathatja-e a bíráskodást. Át kellett mennie a FIFA erőnléti tesztjén. Ahhoz, hogy nemzetközi szinten bíráskodhasson,

 a bíróknak 40 alkalommal kell 75 méteres sprintet teljesíteniük időméréssel, mindössze 18 másodperces pihenővel.

A világbajnokságra jelölteknek további teszteken is részt kell venniük, ezeken az ügyességet, a gyorsaságot és erőnlétet mérik. Ismail Elfath végül nem bukott meg, átment a teszteken. 2025 decemberében a FIFA három nevet szedett le az észak-amerikai játékvezetők listájáról. Elfath túlélte ezt a kört, és meghívást kapott Rio de Janeiróba a vb előtti utolsó kiválasztó edzőtáborba, ahol a jelölteket további teszteknek vetették alá. Egy sporttudós megmérte, hogyan reagál a testük a stresszre, nyomon követve a pulzusukat és a légzésüket. Egy orvos ellenőrizte Elfath térdének stabilitását. „Ahogy közeledett a világbajnokság, olyan szinten követtek minket, amire épeszű ember nem is gondolhatott” – mondta. Ezek után hónapokig minden telefoncsörgés szorongással töltötte el. Aztán megérkezett a FIFA bejelentése – kiválasztották, utazhat a vb-re.

Adjuk most vissza a szót a svájciak egykori bírójának, Urs Meiernek. „A világbajnokságra való felkészülés miatti szorongás semmi ahhoz a nyomáshoz képest, ami azzal jár, hogy ott vagy a tornán” – mondja Meier. „Történelmet írhatsz, de egy rossz döntéssel örökre elbukhatsz.” 

Az 1998-as franciaországi világbajnokságon Urs Meier vezette az Egyesült Államok–Irán mérkőzést, amely az 1979-es iráni forradalom és túszdráma óta az első nemzetközi mérkőzés volt a két ország válogatottja között. 

A protokoll azt írta elő, hogy az iráni játékosoknak oda kellett volna menniük az amerikai csapathoz kezet fogni, de Irán legfelsőbb vezetője, Ali Khamenei ajatollah megtiltotta ezt. Így az amerikai csapat játékosai járultak az irániak elé. A kezdőrúgás előtt a csapatok közös fotót készítettek. „Olyan megható volt, hogy könnyek szöktek a szemembe” – emlékezett vissza Meier, aki hozzátette: ez volt pályafutásának csúcspontja. „Csak ezért az egyetlen pillanatért megérte az a sok lemondás, amely a bíráskodással járt.”

Egy-egy ítélet világhírt okozhat

Kilenc nappal később a dán Kim Milton Nielsen egészen másra gondolhatott. Ő vezette az Argentína–Anglia negyeddöntőt, amelyen kiállította az angol csapat legjobbját, David Beckhamet. Beckham elvesztette a fejét, miután az argentin Diego Simeone folyamatosan provokálta őt. „Tudtam, hogy nem hunyhatom be a szemem csak azért, mert David Beckham volt ennek az esetnek a főszereplője” – mondta el Nielsen. Közel harminc évvel később az emberek még mindig ugyanazzal a kérdéssel fordulnak Nielsenhez:

Te vagy az az ember, aki kiállította Beckhamet?

A 2022-es katari világbajnokság szlovén botránybírója, Slavko Vincic most is ott lesz a vb-n. Ő volt az a bíró, aki a katari világbajnokságon a Szaúd-Arábia–Argentína meccset vezette, s ő volt az, aki 1-0-s szaúdi vezetésnél szemet hunyt afelett, hogy az egyik arab játékos mozdulatlanul hevert a földön, miközben Messiék kétségbeesetten küzdöttek az egyenlítésért. 

Slovenian referee Slavko Vincic looks on during the Qatar 2022 World Cup Group C football match between Argentina and Saudi Arabia at the Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on November 22, 2022. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
A szlovén Slavko Vincic, akit a FIFA hazaküldött a 2022-es katari vb-ről. Fotó: AFP/JUuan Mabromata

Erről a szlovén bíró így beszélt: „Az utolsó percekben minden játékos emberfeletti teljesítményt nyújtott. Nekem is ezt kellett tennem. Ahogy közeledett a mérkőzés vége, a lábaim elnehezültek, az elmém ködbe borult, csak azon küzdöttem, hogy ezt az időszakot túléljem. Amikor minden ennyire kaotikus, az a kihívás, hogy nyugodt és hiteles maradj.” A szaúdi kapus összeütközött egy csapattársával, a védő a földön maradt. Vincic ma már tudja, hogy le kellett volna fújni az akciót, mégsem tette meg, elhibázta. Néha a mai napig azon tűnődik, hogy vajon a megerőltetés, az elméjének elborulása okozta-e ezt a hibát.

Cristiano Ronaldo fényképe is bénító lehet

A bírók számára a meccsek előtti órák a legnehezebbek. Az amerikai Ismail Elfath 2022-ben a katari vb-n a portugál és a ghánai válogatott összecsapását vezette. A meccs előtt kiment a pályára, látta, hogy több tízezer ember olyan táblákat emelget, amelyen Cristiano Ronaldo képe van. Ettől szinte összeszorult a gyomra. Miután Portugália legyőzte Ghánát, Otto Addo, a ghánai válogatott edzője azzal vádolta meg az amerikai bírót, hogy ajándékba adott egy tizenegyest Portugáliának és Cristiano Ronaldónak. 

Ebből aztán nemzetközi botrány kerekedett.

Az amerikai bíró csak akkor tudott megnyugodni, amikor a FIFA megerősítette, hogy jó döntést hozott. Ám addigra már az egész világ arról beszélt, hogy Elfath csaló, sok fenyegetést is kapott a bíró. Elfathnak az is eszébe jutott, hogy a meccs után azonnal hazaküldik őt, de ez sem történt meg. Nem úgy, mint a szlovén Vincic esetében, aki a már említett szaúdi–argentin ütközet után kapott még egy lehetőséget. A Wales–Anglia csoportmeccs után még aznap este kapott egy borítékot, benne a hazafelé szóló repülőjeggyel. A FIFA esetében nem kegyelmezett. 

Ismail Elfath Katarban különleges helyzetbe került. A kameruni Vincent Aboubakar ünneplés közben letépte saját mezét, miután győztes gólt szerzett Brazília ellen. Elfath mosolyogva odament hozzá, kezet rázott vele, és felmutatta neki a második sárga lapot, majd a pirosat. „Egy pillanat alatt felmértem, hogyan kell cselekedni.

Nem tehettem mást. Később azt mondták, hogy ezzel a viselkedéssel azokat is magam mellé állítottam, akik a piros lap kiosztása miatt meg akartak verni.

„Ennyin múlik az egész.”

A vb utolsó szakasza: álom és rémálom

Elfath a világbajnokságok utolsó szakaszáról is szól. „Bármit is teszel, ha egy elődöntőt vagy éremmeccset vezetsz, az lesz a karriered csúcspontja.”  Elfath szerint egy-egy döntés után személyes tragédiák is lejátszódhatnak. „Minden játékvezető titokban arra vágyik, hogy a döntőt vezesse. 2022-ben, Katarban az angol Anthony Taylornak erre lett volna lehetősége. Anglia kikapott Franciaországtól,  ez is Taylor malmára hajtotta a vizet. Az izgalom fokozódott, mert Taylor nem kapott küldést az elődöntőkre. Amikor Argentína a döntőbe jutott, Pierluigi Collina azt mondta az angol bírónak, hogy nem kaphatja meg a finálét, Anglia falklandi háborús múltja miatt. Taylor álma itt véget ért.”

William Ralston könyve, amely a nemzetközi labdarúgó-játékvezetőkről szól, idén augusztus 27-én jelenik majd meg.

 

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